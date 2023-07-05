https://sputnikarabic.ae/20230705/ما-هي-قدرات-الجيش-السوري-قبيل-انطلاق-تدريباته-المشتركة-مع-نظيره-الروسي-1078750890.html

يشارك في مناورات عسكرية مع نظيره الروسي... ما هي قدرات الجيش السوري في 2023؟

يشارك في مناورات عسكرية مع نظيره الروسي... ما هي قدرات الجيش السوري في 2023؟

يصنّف الجيش السوري في المرتبة رقم 64 بين أضخم 145 جيشا في العالم، ويحتل المرتبة الـ26 بين أقوى الجيوش الآسيوية في 2023. 05.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-05T09:48+0000

2023-07-05T09:48+0000

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كما يصنّف الجيش السوري في المرتبة الـ8 بين أقوى جيوش الشرق الأوسط، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.ما هي القدرات البشرية للجيش السوري؟يقدر عدد سكان سوريا بنحو 21.5 مليون نسمة وتحتل المرتبة الـ60 عالميا من ناحية الكتلة السكانية، التي تضم نحو 14 مليون نسمة يمثلون قوة بشرية متاحة للعمل.ويصلح للخدمة العسكرية في سوريا نحو 12 مليون نسمة، ويقدر عدد من يصلون سن التجنيد سنويا بـ 604 آلاف فرد تقريبا.يصل عدد جنود الجيش السوري لـ 150 ألف جندي بينهم 100 ألف جندي عامل و50 ألف فرد قوات شبه عسكرية ولا توجد قوات احتياطية.ما هي حجم القوة الجوية للجيش السوري؟تصنف القوات الجوية السورية في المرتبة الـ27 عالميا بـ453 طائرة حربية تضم:ما هي أسلحة القوات البرية السورية؟يضم عتاد القوات البرية السورية 5 أسلحة رئيسية تشمل الدبابات والمركبات العسكرية والمدفعية الذاتية الحركة والمقطورة إضافة إلى راجمات الصواريخ.ويمتلك الجيش السوري أسطولًا حربيًا يصنف في المرتبة رقم 51 عالميا بـ 43 وحدة بحرية، بينها 33 سفينة دورية و7 كاسحات ألغام بحرية.ويقدر حجم الإنفاق الدفاعي للجيش السوري بملياري دولار، ويمتلك قوة دعم لوجيستي تضم شبكات ضخمة من الطرق والسكك الحديدية، إضافة إلى 90 مطارا و3 موانئ كبرى.ويشارك الجيش السوري في المناورات المشتركة مع الجيش الروسي على الأراضي السورية اعتبارا من اليوم، الـ 5 من يوليو/ تموز الجاري، وتستمر على مدى 6 أيام.ومن المقرر أن تتضمن المناورات المسائل المتعلقة بالتحركات المشتركة للطيران ووسائل الدفاع الجوي بالتعاون مع قوات الحرب الإلكترونية بغرض صد الهجمات الجوية المعادية.

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