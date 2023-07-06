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https://sputnikarabic.ae/20230706/بنك-روسيا-المركزي-مهتم-بفكرة-العملة-الموحدة-لدول-بريكس-1078807474.html
بنك روسيا المركزي مهتم بفكرة "العملة الموحدة" لدول "بريكس"
بنك روسيا المركزي مهتم بفكرة "العملة الموحدة" لدول "بريكس"
قالت حاكم البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، إن المؤسسة قد أعدت بالفعل كل شيء تقريبًا لرفع مطالبات بإعادة الأصول المجمدة، لكن هناك صعوبات مع المحامين. 06.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-06T15:40+0000
2023-07-06T15:40+0000
مجموعة بريكس
روسيا
اقتصاد
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وقالت نابيولينا للصحفيين على هامش المؤتمر المالي للبنك المركزي المنعقد من 6 إلى 7 يوليو/ تموز: "من الناحية القانونية لدينا كل شيء تقريبا، ونواجه صعوبات في تنظيم العمل مع المحامين الذين يمكنهم الدفاع عن مصالحنا في المحاكم الأجنبية لأن هناك قيودا على ذلك".وأشارت نابيولينا أن "فكرة إنشاء عملة موحدة لدول البريكس تستحق الاهتمام، لكنها "ليست مهمة سهلة".وأوضحت نابيولينا: "بالطبع هذه الفكرة تستحق الاهتمام، لكن أعتقد أن هذا المشروع سيكون صعب التنفيذ مثل أي فكرة عن عملة فوق وطنية".وختمت: "لذلك ما زلنا نعمل ونركز جهودنا في الوقت الراهن على تطوير التسويات الثنائية باستخدام العملة الوطنية، وتطوير البنية التحتية التي تربط أنظمة الدفع لدينا، وما تحتاجه الشركات اليوم".
https://sputnikarabic.ae/20220929/السفير-الروسي-دول-بريكس-يمكنها-إنشاء-عملة-موحدة-1068388841.html
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مجموعة بريكس, روسيا, اقتصاد
مجموعة بريكس, روسيا, اقتصاد

بنك روسيا المركزي مهتم بفكرة "العملة الموحدة" لدول "بريكس"

15:40 GMT 06.07.2023
© Photo / wikipedia مقر بنك التنمية التابع لدول "بريكس"
مقر بنك التنمية التابع لدول بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2023
© Photo / wikipedia
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قالت حاكم البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، إن المؤسسة قد أعدت بالفعل كل شيء تقريبًا لرفع مطالبات بإعادة الأصول المجمدة، لكن هناك صعوبات مع المحامين.
وقالت نابيولينا للصحفيين على هامش المؤتمر المالي للبنك المركزي المنعقد من 6 إلى 7 يوليو/ تموز: "من الناحية القانونية لدينا كل شيء تقريبا، ونواجه صعوبات في تنظيم العمل مع المحامين الذين يمكنهم الدفاع عن مصالحنا في المحاكم الأجنبية لأن هناك قيودا على ذلك".
وأشارت نابيولينا أن "فكرة إنشاء عملة موحدة لدول البريكس تستحق الاهتمام، لكنها "ليست مهمة سهلة".
وأوضحت نابيولينا: "بالطبع هذه الفكرة تستحق الاهتمام، لكن أعتقد أن هذا المشروع سيكون صعب التنفيذ مثل أي فكرة عن عملة فوق وطنية".
بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2022
السفير الروسي: دول "بريكس" يمكنها إنشاء عملة موحدة
29 سبتمبر 2022, 10:42 GMT

ذلك يتطلب موافقة العديد من الأطراف، هذا ليس مشروعًا بسيطًا على الإطلاق.

وختمت: "لذلك ما زلنا نعمل ونركز جهودنا في الوقت الراهن على تطوير التسويات الثنائية باستخدام العملة الوطنية، وتطوير البنية التحتية التي تربط أنظمة الدفع لدينا، وما تحتاجه الشركات اليوم".
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