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https://sputnikarabic.ae/20230706/رئيس-المخابرات-الأوكرانية-يبرر-فشل-الهجوم-المضاد-بسيناريو-أرتيوموفسك-1078812882.html
رئيس المخابرات الأوكرانية يبرر فشل الهجوم المضاد بسيناريو "أرتيوموفسك"
رئيس المخابرات الأوكرانية يبرر فشل الهجوم المضاد بسيناريو "أرتيوموفسك"
حاول رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، كيريل بودانوف، تبرير موقف القوات الأوكرانية إثر التقدم البطيء في الهجوم المضاد، قائلاً إن "القوات الروسية لم تستول على... 06.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-06T19:34+0000
2023-07-06T19:34+0000
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وقال بودانوف في مقابلة مع وكالة "رويترز"، إن "الهجوم المضاد مستمر، بشكل عام، دعنا نقول فقط إنه مستمر، سيكون النجاح حليفنا، ولكن لاحقًا، أريد أن أذكرك بهذه القصة الشهيرة مع أرتيوموفسك".وأكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في 3 يوليو/ تموز، أن القوات الأوكرانية لم تحقق أي هدف من أهداف هجومها المضاد على أي محور من المحاور.وقال شويغو، في مؤتمر عبر تقنية الفيديو مع قيادة القوات المسلحة الروسية: "بشكل عام، لم يحقق العدو أهدافه في أي من الاتجاهات. وهذا يشهد على مهارة مقاتلينا والتوقعات المبالغ فيها بوضوح من الأسلحة الغربية المتبجحة".وأوضح أن عدد دبابات "ليوبارد" المدمرة تقريبًا يتوافق تمامًا مع عدد هذه الدبابات التي سلمتها بولندا والبرتغال إلى أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230705/سلطات-دونيتسك-تكشف-عن-موعد-الموجة-الثالثة-من-الهجوم-المضاد-1078746523.html
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أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

رئيس المخابرات الأوكرانية يبرر فشل الهجوم المضاد بسيناريو "أرتيوموفسك"

19:34 GMT 06.07.2023
© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصوردبابة أوكرانية مدمرة في فولنوفاخا
دبابة أوكرانية مدمرة في فولنوفاخا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2023
© Sputnik . Maksim Blinov
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حاول رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، كيريل بودانوف، تبرير موقف القوات الأوكرانية إثر التقدم البطيء في الهجوم المضاد، قائلاً إن "القوات الروسية لم تستول على أرتيوموفسك على الفور".
وقال بودانوف في مقابلة مع وكالة "رويترز"، إن "الهجوم المضاد مستمر، بشكل عام، دعنا نقول فقط إنه مستمر، سيكون النجاح حليفنا، ولكن لاحقًا، أريد أن أذكرك بهذه القصة الشهيرة مع أرتيوموفسك".

لقد كان الروس يهاجمونها لأكثر من عشرة أشهر، لدينا المهمة أكبر بقليل من أرتيوموفسك، ولدينا وقت أقل بقليل من عشرة أشهر.

وأكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في 3 يوليو/ تموز، أن القوات الأوكرانية لم تحقق أي هدف من أهداف هجومها المضاد على أي محور من المحاور.
دبابة ليوبارد 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2023
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وقال شويغو، في مؤتمر عبر تقنية الفيديو مع قيادة القوات المسلحة الروسية: "بشكل عام، لم يحقق العدو أهدافه في أي من الاتجاهات. وهذا يشهد على مهارة مقاتلينا والتوقعات المبالغ فيها بوضوح من الأسلحة الغربية المتبجحة".

فقط في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه ودونيتسك، حيث تشن التشكيلات الأوكرانية هجمات فاشلة، دمرت مجموعات من القوات المسلحة الروسية 15 طائرة، و3 مروحيات، و920 عربة مدرعة، بما في ذلك 16 دبابة ليوبارد.

وأوضح أن عدد دبابات "ليوبارد" المدمرة تقريبًا يتوافق تمامًا مع عدد هذه الدبابات التي سلمتها بولندا والبرتغال إلى أوكرانيا.
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