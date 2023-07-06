https://sputnikarabic.ae/20230706/ستولتنبرغ-يعتزم-تنظيم-لقاء-بين-أردوغان-ورئيس-وزراء-السويد-لبحث-عضوية-الناتو-1078807028.html
ستولتنبرغ يعتزم تنظيم لقاء بين أردوغان ورئيس وزراء السويد لبحث عضوية الناتو
ستولتنبرغ يعتزم تنظيم لقاء بين أردوغان ورئيس وزراء السويد لبحث عضوية الناتو
أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، اليوم الخميس، أنه يعتزم تنظيم لقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء السويدي أولف... 06.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-06T15:25+0000
2023-07-06T15:25+0000
2023-07-06T15:25+0000
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
السويد
الناتو
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/01/0c/1055276130_0:38:3307:1898_1920x0_80_0_0_f66c53c8d1acb3d98d67c2433fefa57b.jpg
وقال ستولتنبرغ، في تصريحات صحفية: "سأعقد اجتماعا بين الرئيس أردوغان ورئيس الوزراء كريسترسون يوم الاثنين، في فيلنيوس كخطوة تالية في هذه العملية".وأشار الأمين العام لحلف الناتو إلى أنه "تم إحراز تقدم في الاجتماع الذي عقد في بروكسل، لكن تركيا لا تزال تحتفظ بمتطلبات معينة لكي تصدق على عضوية السويد".وبحسب ستولتنبرغ، لن يكون لدى تركيا الوقت للتصديق على عضوية السويد في الحلف خلال قمة فيلنيوس يومي 11 و12 يوليو/تموز الجاري، لكنه يأمل في التوصل إلى قرار سياسي قبل القمة.وأضاف أنه يعتزم إجراء مشاورات مكثفة خلال عطلة نهاية الأسبوع لهذا الغرض.وتقدمت فنلندا والسويد، على خلفية الأحداث في أوكرانيا، في مايو/ أيار من العام الماضي، بطلب للانضمام إلى التحالف الذي يتطلب موافقة جميع أعضائه وإجراءات معينة.في قمة مدريد، نهاية يونيو/ حزيران من العام الماضي، وافقت جميع دول الناتو على انضمام السويد وفنلندا، ثم بدأت عملية المصادقة على الطلبات على مستوى البرلمانات الوطنية للدول الأعضاء.وكانت فنلندا أول من اتبعت هذا المسار وأصبحت رسميًا العضو الـ 31 في الناتو، في 4 أبريل/ نيسان الماضي.ومنعت تركيا في البداية عملية تقديم الطلبات، ولكن في 29 يونيو 2022، وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة أمنية، تأخذ في الاعتبار جميع مخاوف أنقرة المتعلقة بمكافحة الإرهاب ورفع القيود المفروضة على توريد الأسلحة.وحتى اليوم، تم التصديق على طلبات السويد وفنلندا من قبل 28 دولة، من أصل 30 دولة في الناتو، ومع ذلك، أعربت المجر وتركيا عن رغبتهما في النظر في الطلب السويدي بشكل منفصل عن الطلب الفنلندي.
https://sputnikarabic.ae/20230614/أردوغان-لا-يمكن-النظر-بإيجابية-لطلب-انضمام-السويد-إلى-الناتو-حتى-الآن-1078086998.html
السويد
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/01/0c/1055276130_364:0:2944:1935_1920x0_80_0_0_7c9ef46832e1ace3d44f29947b22bd87.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, السويد, الناتو, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, السويد, الناتو, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
ستولتنبرغ يعتزم تنظيم لقاء بين أردوغان ورئيس وزراء السويد لبحث عضوية الناتو
تابعنا عبر
أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، اليوم الخميس، أنه يعتزم تنظيم لقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، لبحث إمكانية انضمام السويد للحلف.
وقال
ستولتنبرغ، في تصريحات صحفية: "سأعقد اجتماعا بين الرئيس أردوغان ورئيس الوزراء كريسترسون يوم الاثنين، في فيلنيوس كخطوة تالية في هذه العملية".
وأشار الأمين العام لحلف الناتو إلى أنه "تم إحراز تقدم في الاجتماع الذي عقد في بروكسل، لكن تركيا لا تزال تحتفظ بمتطلبات معينة لكي تصدق على عضوية السويد".
وبحسب ستولتنبرغ، لن يكون لدى تركيا الوقت للتصديق على عضوية السويد في الحلف خلال قمة فيلنيوس يومي 11 و12 يوليو/تموز الجاري، لكنه يأمل في التوصل إلى قرار سياسي قبل القمة
.
وأضاف أنه يعتزم إجراء مشاورات مكثفة خلال عطلة نهاية الأسبوع لهذا الغرض.
وتقدمت فنلندا والسويد، على خلفية الأحداث في أوكرانيا، في مايو/ أيار من العام الماضي، بطلب للانضمام إلى التحالف الذي يتطلب موافقة جميع أعضائه وإجراءات معينة.
في قمة مدريد، نهاية يونيو/ حزيران من العام الماضي، وافقت جميع دول الناتو على انضمام السويد وفنلندا
، ثم بدأت عملية المصادقة على الطلبات على مستوى البرلمانات الوطنية للدول الأعضاء.
وكانت فنلندا أول من اتبعت هذا المسار وأصبحت رسميًا العضو الـ 31 في الناتو، في 4 أبريل/ نيسان الماضي.
ومنعت تركيا في البداية عملية تقديم الطلبات، ولكن في 29 يونيو 2022، وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة أمنية، تأخذ في الاعتبار جميع مخاوف أنقرة المتعلقة بمكافحة الإرهاب ورفع القيود المفروضة على توريد الأسلحة.
وحتى اليوم، تم التصديق على طلبات السويد وفنلندا من قبل 28 دولة، من أصل 30 دولة في الناتو، ومع ذلك، أعربت المجر وتركيا عن رغبتهما في النظر في الطلب السويدي بشكل منفصل عن الطلب الفنلندي.