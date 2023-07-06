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https://sputnikarabic.ae/20230706/سفير-جورجيا-يعلن-عن-تدهور-مستوى-العلاقات-الدبلوماسية-مع-أوكرانيا-1078814621.html
جورجيا: تدهور مستوى العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا
جورجيا: تدهور مستوى العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا
أعرب السفير الجورجي، جورجي زاكاراشفيلي، الذي غادر أوكرانيا، عن اعتقاده أن قرار القيادة الأوكرانية بإعادته إلى بلده يشير إلى تدهور مستوى العلاقات الدبلوماسية... 06.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-06T23:35+0000
2023-07-06T23:36+0000
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وقال السفير في مقابلة تلفزيونية مع قناة "إميدي" الجورجية: "هذا يعني تدهور مستوى العلاقات الدبلوماسية. وبعد ذلك، يأتي قطع العلاقات الدبلوماسية. كانت المهمة الرئيسية بالنسبة لي هي مغادرة أراضي أوكرانيا في الموعد المحدد، كما اتفقنا مع الجانب الأوكراني".والاثنين الماضي، شارك الرئيس السابق لجورجيا، ميخائيل ساكاشفيلي، عن بُعد في جلسة محكمة مدينة تبليسي بشأن قضية تفريق احتجاجات عام 2007 بعد فترة طويلة من الغياب. وظهر ساكاشفيلي بسجد منهك وهزيل وناشد السلطات الجورجية أن يعتذروا عن أنهم دفعوه إلى هذا الحال.في وقت لاحق، أعلن فلاديمير زيلينسكي أنه وجه وزارة الخارجية الأوكرانية لاستدعاء السفير الجورجي والتعبير عن احتجاج حازم بسبب الوضعية المتعلقة بساكاشفيلي، واقترح على الدبلوماسي مغادرة أوكرانيا في غضون 48 ساعة للتشاور مع تبليسي. ووصفت وزارة الخارجية الجورجية قرار كييف بأنه تصعيد شديد للعلاقات.
https://sputnikarabic.ae/20220330/زيلينسكي-يستدعي-سفير-أوكرانيا-لدى-جورجيا-1060673634.html
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أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, جورجيا, حكومة جورجيا, احتجاجات جورجيا
أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, جورجيا, حكومة جورجيا, احتجاجات جورجيا

جورجيا: تدهور مستوى العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا

23:35 GMT 06.07.2023 (تم التحديث: 23:36 GMT 06.07.2023)
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الأوكراني زيلينسكي
الرئيس الأوكراني زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2023
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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أعرب السفير الجورجي، جورجي زاكاراشفيلي، الذي غادر أوكرانيا، عن اعتقاده أن قرار القيادة الأوكرانية بإعادته إلى بلده يشير إلى تدهور مستوى العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وقال السفير في مقابلة تلفزيونية مع قناة "إميدي" الجورجية: "هذا يعني تدهور مستوى العلاقات الدبلوماسية. وبعد ذلك، يأتي قطع العلاقات الدبلوماسية. كانت المهمة الرئيسية بالنسبة لي هي مغادرة أراضي أوكرانيا في الموعد المحدد، كما اتفقنا مع الجانب الأوكراني".
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، فرانكفورت، ألمانيا 4 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
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زيلينسكي يستدعي سفير أوكرانيا لدى جورجيا
30 مارس 2022, 23:58 GMT
والاثنين الماضي، شارك الرئيس السابق لجورجيا، ميخائيل ساكاشفيلي، عن بُعد في جلسة محكمة مدينة تبليسي بشأن قضية تفريق احتجاجات عام 2007 بعد فترة طويلة من الغياب. وظهر ساكاشفيلي بسجد منهك وهزيل وناشد السلطات الجورجية أن يعتذروا عن أنهم دفعوه إلى هذا الحال.
في وقت لاحق، أعلن فلاديمير زيلينسكي أنه وجه وزارة الخارجية الأوكرانية لاستدعاء السفير الجورجي والتعبير عن احتجاج حازم بسبب الوضعية المتعلقة بساكاشفيلي، واقترح على الدبلوماسي مغادرة أوكرانيا في غضون 48 ساعة للتشاور مع تبليسي. ووصفت وزارة الخارجية الجورجية قرار كييف بأنه تصعيد شديد للعلاقات.
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