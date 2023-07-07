https://sputnikarabic.ae/20230707/أردوغان-اتوقع-زيارة-بوتين-لتركيا-الشهر-المقبل-1078842515.html
أردوغان: اتوقع زيارة بوتين لتركيا الشهر المقبل
أردوغان: اتوقع زيارة بوتين لتركيا الشهر المقبل
صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، بأنه يتوقع أن يقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة تركيا في أغسطس/ آب المقبل. 07.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-07T21:59+0000
2023-07-07T21:59+0000
2023-07-07T21:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رجب طيب أردوغان
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
فلاديمير بوتين
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عُقدت محادثات ثنائية بين أردوغان ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في قصر فخر الدين بإسطنبول مساء يوم الجمعة، واستمرت لحوالي 2.5 ساعة.وفي كلمته في مؤتمر صحفي بعد المحادثات، قال أردوغان إن زيارة بوتين لتركيا ستتم "في الشهر المقبل"، مضيفا أنه يمكنه إجراء اجتماع شخصي مع بوتين في الشهرين القادمين.وأشار أردوغان إلى أنه يتوقع مناقشة اتفاقية الحبوب مع بوتين إما عبر الهاتف أو في اجتماع شخصي، كما صرح الرئيس التركي أنه يعتزم مناقشة قضية تبادل الأسرى الحربيين مع بوتين شخصيًا.ونهاية مايو/آيار الماضي، أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب إردوغان، أكدا عزمهما عقد لقاء بينهما في المستقبل القريب.وقال بيسكوف للصحفيين، إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين الرئيس بوتين وأردوغان، لتهنئته على فوزه في الانتخابات الرئاسية.
https://sputnikarabic.ae/20230707/أردوغان-لأوكرانيا-الحق-في-الانضمام-إلى-الناتو-1078842381.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
رجب طيب أردوغان, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين
رجب طيب أردوغان, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين
أردوغان: اتوقع زيارة بوتين لتركيا الشهر المقبل
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صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، بأنه يتوقع أن يقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة تركيا في أغسطس/ آب المقبل.
عُقدت محادثات ثنائية بين أردوغان ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في قصر فخر الدين بإسطنبول مساء يوم الجمعة، واستمرت لحوالي 2.5 ساعة.
وفي كلمته في مؤتمر صحفي بعد المحادثات، قال أردوغان إن زيارة بوتين لتركيا ستتم "في الشهر المقبل"، مضيفا أنه يمكنه إجراء اجتماع شخصي مع بوتين في الشهرين القادمين.
وأشار أردوغان إلى أنه يتوقع مناقشة اتفاقية الحبوب مع بوتين إما عبر الهاتف أو في اجتماع شخصي، كما صرح الرئيس التركي أنه يعتزم مناقشة قضية تبادل الأسرى الحربيين مع بوتين شخصيًا.
ونهاية مايو/آيار الماضي، أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب إردوغان، أكدا عزمهما عقد لقاء بينهما في المستقبل القريب
.
وقال بيسكوف للصحفيين، إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين الرئيس بوتين وأردوغان، لتهنئته على فوزه في الانتخابات الرئاسية.