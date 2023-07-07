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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230707/أردوغان-لأوكرانيا-الحق-في-الانضمام-إلى-الناتو-1078842381.html
أردوغان: لأوكرانيا الحق في الانضمام إلى "الناتو"
أردوغان: لأوكرانيا الحق في الانضمام إلى "الناتو"
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، بأن أوكرانيا تستحق أن تكون عضوًا في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وذلك بعد المحادثات الثنائية مع نظيره الأوكراني... 07.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-07T21:52+0000
2023-07-07T21:52+0000
رجب طيب أردوغان
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
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وعُقدت المحادثات بين أردوغان وزيلينسكي في قصر فخر الدين بإسطنبول مساء يوم الجمعة، واستمرت لحوالي ساعتين ونصف.وفي كلمته في مؤتمر صحفي بعد المحادثات، أكد أردوغان أن أوكرانيا "تستحق" الانضمام إلى حلف الناتو، وأن أنقرة تأمل في عودة الجانبين المتنازعين في أوكرانيا إلى السلام، مضيفا أن:وكشف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، يوم الجمعة، بأن قادة الناتو سيقرون يومي 11 و12 تموز/ يوليو الجاري، في فيلنوس، عن حزمة "دعم متعددة السنوات لأوكرانيا"، والتي اعتبر أنها ستقربها من الحلف، بالإضافة إلى مناقشة آفاق عضويتها.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230707/الكرملين-يعلق-على-محادثات-أروغان-وزيلينسكي--1078823313.html
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رجب طيب أردوغان, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
رجب طيب أردوغان, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم

أردوغان: لأوكرانيا الحق في الانضمام إلى "الناتو"

21:52 GMT 07.07.2023
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس التركي رجب طيب أردوغان يفوز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية، تركيا
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يفوز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية، تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2023
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، بأن أوكرانيا تستحق أن تكون عضوًا في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وذلك بعد المحادثات الثنائية مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وعُقدت المحادثات بين أردوغان وزيلينسكي في قصر فخر الدين بإسطنبول مساء يوم الجمعة، واستمرت لحوالي ساعتين ونصف.
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين يعلق على محادثات أردوغان وزيلينسكي
09:53 GMT
وفي كلمته في مؤتمر صحفي بعد المحادثات، أكد أردوغان أن أوكرانيا "تستحق" الانضمام إلى حلف الناتو، وأن أنقرة تأمل في عودة الجانبين المتنازعين في أوكرانيا إلى السلام، مضيفا أن:
"أنقرة ستواصل جهودها لإنهاء النزاع في أوكرانيا من خلال المفاوضات".
وكشف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، يوم الجمعة، بأن قادة الناتو سيقرون يومي 11 و12 تموز/ يوليو الجاري، في فيلنوس، عن حزمة "دعم متعددة السنوات لأوكرانيا"، والتي اعتبر أنها ستقربها من الحلف، بالإضافة إلى مناقشة آفاق عضويتها.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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