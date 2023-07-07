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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230707/إسقاط-طائرتين-مسيرتين-في-مقاطعة-فورونيج-الروسية-1078842259.html
إسقاط طائرتين مسيرتين في مقاطعة فورونيج الروسية
إسقاط طائرتين مسيرتين في مقاطعة فورونيج الروسية
أعلن حاكم مقاطعة فورونيج الروسية، ألكساندر غوسيف، صباح اليوم السبت، أن قوات الدفاع الجوي في المقاطعة اكتشفت ودمرت اثنين من الطائرات بدون طيار. 07.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-07T21:47+0000
2023-07-07T21:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال غوسيف في قناته على تطبيق "تيليجرام": "تم اكتشاف وتدمير اثنين من الطائرات المسيرة بواسطة وسائل الدفاع الجوي عند اقترابهما من فورونيج".وأضاف: "لم يكن هناك ضحايا أو أضرار"، مشيرا إلى أنه يتابع الوضع بشكل شخصي مع الجهات المعنية والخدمات ذات الصلة.يشار إلى أنه في حوالي الساعة 11:30 مساءً بتوقيت موسكو يوم الجمعة، سُمع صوت يشبه الرعد في فورونيج.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230624/نشوب-حريق-في-مستودع-نفط-في-فورونيج-الروسية-1078449000.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار أوكرانيا

إسقاط طائرتين مسيرتين في مقاطعة فورونيج الروسية

21:47 GMT 07.07.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصور طائرة مسيرة "أورلان-10أو" في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة.
 طائرة مسيرة أورلان-10أو في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2023
© Sputnik
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أعلن حاكم مقاطعة فورونيج الروسية، ألكساندر غوسيف، صباح اليوم السبت، أن قوات الدفاع الجوي في المقاطعة اكتشفت ودمرت اثنين من الطائرات بدون طيار.
وقال غوسيف في قناته على تطبيق "تيليجرام": "تم اكتشاف وتدمير اثنين من الطائرات المسيرة بواسطة وسائل الدفاع الجوي عند اقترابهما من فورونيج".
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وأضاف: "لم يكن هناك ضحايا أو أضرار"، مشيرا إلى أنه يتابع الوضع بشكل شخصي مع الجهات المعنية والخدمات ذات الصلة.
يشار إلى أنه في حوالي الساعة 11:30 مساءً بتوقيت موسكو يوم الجمعة، سُمع صوت يشبه الرعد في فورونيج.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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