https://sputnikarabic.ae/20230707/إسقاط-طائرتين-مسيرتين-في-مقاطعة-فورونيج-الروسية-1078842259.html
إسقاط طائرتين مسيرتين في مقاطعة فورونيج الروسية
إسقاط طائرتين مسيرتين في مقاطعة فورونيج الروسية
أعلن حاكم مقاطعة فورونيج الروسية، ألكساندر غوسيف، صباح اليوم السبت، أن قوات الدفاع الجوي في المقاطعة اكتشفت ودمرت اثنين من الطائرات بدون طيار. 07.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-07T21:47+0000
2023-07-07T21:47+0000
2023-07-07T21:47+0000
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وقال غوسيف في قناته على تطبيق "تيليجرام": "تم اكتشاف وتدمير اثنين من الطائرات المسيرة بواسطة وسائل الدفاع الجوي عند اقترابهما من فورونيج".وأضاف: "لم يكن هناك ضحايا أو أضرار"، مشيرا إلى أنه يتابع الوضع بشكل شخصي مع الجهات المعنية والخدمات ذات الصلة.يشار إلى أنه في حوالي الساعة 11:30 مساءً بتوقيت موسكو يوم الجمعة، سُمع صوت يشبه الرعد في فورونيج.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230624/نشوب-حريق-في-مستودع-نفط-في-فورونيج-الروسية-1078449000.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار أوكرانيا
إسقاط طائرتين مسيرتين في مقاطعة فورونيج الروسية
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أعلن حاكم مقاطعة فورونيج الروسية، ألكساندر غوسيف، صباح اليوم السبت، أن قوات الدفاع الجوي في المقاطعة اكتشفت ودمرت اثنين من الطائرات بدون طيار.
وقال غوسيف في قناته على تطبيق "تيليجرام": "تم اكتشاف وتدمير اثنين من الطائرات المسيرة بواسطة وسائل الدفاع الجوي عند اقترابهما من فورونيج".
وأضاف: "لم يكن هناك ضحايا أو أضرار"، مشيرا إلى أنه يتابع الوضع بشكل شخصي مع الجهات المعنية والخدمات ذات الصلة.
يشار إلى أنه في حوالي الساعة 11:30 مساءً بتوقيت موسكو يوم الجمعة، سُمع صوت يشبه الرعد في فورونيج.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.