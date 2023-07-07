https://sputnikarabic.ae/20230707/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-7-مناطق-أوكرانية--1078843484.html
إعلان حالة التأهب الجوي في 7 مناطق أوكرانية
إعلان حالة التأهب الجوي في 7 مناطق أوكرانية
أعلنت السلطات الأوكرانية، صباح اليوم السبت، حالة التأهب الجوي في مناطق دنيبروبتروفسك، كيروفوهراد، ونيكولايف، وتشيركاسي، وبولتافا، وخاركوف، وسومي في أوكرانيا،... 07.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-07T22:45+0000
2023-07-07T22:45+0000
2023-07-07T23:05+0000
أخبار أوكرانيا
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روسيا
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ووفقًا لبيانات خريطة وزارة التحول الرقمي الأوكرانية عبر الإنترنت، تم إعلان حالة التأهب في المناطق المذكورة في الفترة من الساعة 22:45 يوم الجمعة حتى الساعة 1:29 يوم السبت (بتوقيت موسكو).يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر/تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230624/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-عدة-مقاطعات-من-أوكرانيا-1078463987.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
إعلان حالة التأهب الجوي في 7 مناطق أوكرانية
22:45 GMT 07.07.2023 (تم التحديث: 23:05 GMT 07.07.2023) تابعنا عبر
أعلنت السلطات الأوكرانية، صباح اليوم السبت، حالة التأهب الجوي في مناطق دنيبروبتروفسك، كيروفوهراد، ونيكولايف، وتشيركاسي، وبولتافا، وخاركوف، وسومي في أوكرانيا، بالإضافة إلى أجزاء تحت سيطرة كييف في مناطق خيرسون وزابوروجيه في روسيا.
ووفقًا لبيانات خريطة وزارة التحول الرقمي الأوكرانية عبر الإنترنت، تم إعلان حالة التأهب في المناطق المذكورة في الفترة من الساعة 22:45 يوم الجمعة حتى الساعة 1:29 يوم السبت (بتوقيت موسكو).
يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر/تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.
وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.