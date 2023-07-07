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إعلان حالة التأهب الجوي في 7 مناطق أوكرانية
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230707/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-7-مناطق-أوكرانية--1078843484.html
إعلان حالة التأهب الجوي في 7 مناطق أوكرانية
إعلان حالة التأهب الجوي في 7 مناطق أوكرانية
أعلنت السلطات الأوكرانية، صباح اليوم السبت، حالة التأهب الجوي في مناطق دنيبروبتروفسك، كيروفوهراد، ونيكولايف، وتشيركاسي، وبولتافا، وخاركوف، وسومي في أوكرانيا،... 07.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-07T22:45+0000
2023-07-07T23:05+0000
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
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ووفقًا لبيانات خريطة وزارة التحول الرقمي الأوكرانية عبر الإنترنت، تم إعلان حالة التأهب في المناطق المذكورة في الفترة من الساعة 22:45 يوم الجمعة حتى الساعة 1:29 يوم السبت (بتوقيت موسكو).يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر/تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230624/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-عدة-مقاطعات-من-أوكرانيا-1078463987.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم

إعلان حالة التأهب الجوي في 7 مناطق أوكرانية

22:45 GMT 07.07.2023 (تم التحديث: 23:05 GMT 07.07.2023)
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورقصف القوات المسلحة الأوكرانية لمباني على أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 2 مايو 2022
قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمباني على أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 2 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2023
© Sputnik . Valery Melnikov
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أعلنت السلطات الأوكرانية، صباح اليوم السبت، حالة التأهب الجوي في مناطق دنيبروبتروفسك، كيروفوهراد، ونيكولايف، وتشيركاسي، وبولتافا، وخاركوف، وسومي في أوكرانيا، بالإضافة إلى أجزاء تحت سيطرة كييف في مناطق خيرسون وزابوروجيه في روسيا.
ووفقًا لبيانات خريطة وزارة التحول الرقمي الأوكرانية عبر الإنترنت، تم إعلان حالة التأهب في المناطق المذكورة في الفترة من الساعة 22:45 يوم الجمعة حتى الساعة 1:29 يوم السبت (بتوقيت موسكو).
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلان حالة التأهب الجوي في عدة مقاطعات أوكرانية
24 يونيو, 22:04 GMT
يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر/تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.
وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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