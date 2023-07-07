https://sputnikarabic.ae/20230707/الجيش-السوداني-يبدأ-في-تدريب-المتطوعين-بصفوفه-للقتال-ضد-قوات-الدعم-السريع-1078821427.html
الجيش السوداني يبدأ في تدريب المتطوعين بصفوفه للقتال ضد قوات الدعم السريع
الجيش السوداني يبدأ في تدريب المتطوعين بصفوفه للقتال ضد قوات الدعم السريع
تبدأ التدريبات العسكرية للمتطوعين، اليوم الجمعة، في مدينة شندي شمالي ولاية الخرطوم، حيث لبى عشرات الشباب دعوة الجيش السوداني للانضمام إلى صفوفه لمواجهة قوات... 07.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-07T09:14+0000
2023-07-07T09:14+0000
2023-07-07T09:15+0000
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الخرطوم - سبوتنيك. جاء ذلك في كلمة ممثل الفرقة الثالثة مشاة لوحدة مدينة شندي العسكرية، العميد عادل الأفندي، خلال افتتاح معسكر منطقة "شقالوة".ونقل مراسل "سبوتنيك"، عن الأفندي قوله إن "القوات المسلحة تنتظر دور الشباب للدفاع عن مناطقهم أو دعم الجيش للقتال ضد قوات الدعم السريع (المتمردة) في ولاية الخرطوم".وطالب الأفندي الشباب المتطوعين بـ "الروح العالية وتلقي التدربيات العسكرية بسرعة خلال اليومين القادمين".وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، دعا الشباب السوداني للتطوع للدفاع عن مناطقهم أو إسناد القوات المسلحة ضد قوات الدعم السريع من أجل بقاء الدولة السودانية التي تداعت عليها المؤامرات الداخلية والخارجية، حسب قوله.ومنذ 15 نيسان/أبريل الماضي، تدور اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بأنحاء السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.
https://sputnikarabic.ae/20230707/إعلام-إيغاد-تحدد-الاثنين-المقبل-لعقد-لقاء-مباشر-بين-البرهان-وحميدتي-1078820460.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار
أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار
الجيش السوداني يبدأ في تدريب المتطوعين بصفوفه للقتال ضد قوات الدعم السريع
09:14 GMT 07.07.2023 (تم التحديث: 09:15 GMT 07.07.2023) تابعنا عبر
تبدأ التدريبات العسكرية للمتطوعين، اليوم الجمعة، في مدينة شندي شمالي ولاية الخرطوم، حيث لبى عشرات الشباب دعوة الجيش السوداني للانضمام إلى صفوفه لمواجهة قوات الدعم السريع.
الخرطوم - سبوتنيك. جاء ذلك في كلمة ممثل الفرقة الثالثة مشاة لوحدة مدينة شندي العسكرية، العميد عادل الأفندي، خلال افتتاح معسكر منطقة "شقالوة".
ونقل مراسل "سبوتنيك
"، عن الأفندي قوله إن "القوات المسلحة تنتظر دور الشباب للدفاع عن مناطقهم أو دعم الجيش للقتال ضد قوات الدعم السريع (المتمردة) في ولاية الخرطوم".
وطالب الأفندي الشباب المتطوعين بـ "الروح العالية وتلقي التدربيات العسكرية بسرعة خلال اليومين القادمين".
وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، دعا الشباب السوداني للتطوع للدفاع عن مناطقهم أو إسناد القوات المسلحة ضد قوات الدعم السريع من أجل بقاء الدولة السودانية التي تداعت عليها المؤامرات الداخلية والخارجية، حسب قوله.
ومنذ 15 نيسان/أبريل الماضي، تدور اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بأنحاء السودان
، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.