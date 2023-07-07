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https://sputnikarabic.ae/20230707/الرئيس-البرازيلي-يعترض-على-تعيين-أنشيلوتي-مدربا-لمنتخب-بلاده-لكرة-القدم-1078835088.html
الرئيس البرازيلي يعترض على تعيين أنشيلوتي مدربا لمنتخب بلاده لكرة القدم
الرئيس البرازيلي يعترض على تعيين أنشيلوتي مدربا لمنتخب بلاده لكرة القدم
أبدى الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اعتراضه على تعيين كارلو أنشيلوتي، مدربا جديدا ‏لمنتخب البرازيل لكرة القدم.‏ 07.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-07T15:33+0000
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وسيتولى الإيطالي أنشيلوتي، الذي توّج بلقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات بصفته مدربا، المسؤولية قبل بطولة كوبا أمريكا، المقامة في أمريكا في شهر يونيو/ حزيران 2024.وقال لولا (77 عاما) في تصريحات متلفزة لمحطة "إس بي تي" التلفزيونية، أمس الخميس: "أنا معجب بأنشيلوتي، لكنه لم يكن أبدا مدرب المنتخب الوطني الإيطالي"، وفقا لموقع "Football Espana".وتابع متسائلا:في المقابل، عبر الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، عن دعمه لتولي المدرب، فلومينينسي فرناندو دينيز، مسؤولية تدريب منتخب البرازيل، في أول تصفيات كأس العالم 2026.وقال: "أنا من محبي دينيز، فهو يملك الشخصية والإبداع، والقدرة على التحكم داخل غرفة تبديل الملابس".لكن ورغم ذلك، أعرب الرئيس البرازيلي عن تشاؤمه بغض النظر عن وجود دينيز، وذلك بسبب الجيل الحالي من لاعبي البرازيل.وسيكون كارلو أنشيلوتي هو رابع لاعب غير برازيلي، يتولى تدريب منتخب السيليساو، وكان آخرهم الأرجنتيني، فيلبو نونيز، الذي تولى المسؤولية لمباراة واحدة، في عام 1965.
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رياضة, منوعات, منتخب البرازيل, العالم
رياضة, منوعات, منتخب البرازيل, العالم

الرئيس البرازيلي يعترض على تعيين أنشيلوتي مدربا لمنتخب بلاده لكرة القدم

15:33 GMT 07.07.2023
© AFP 2023 / MAURO PIMENTELالرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا
الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2023
الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا
© AFP 2023 / MAURO PIMENTEL
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أبدى الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اعتراضه على تعيين كارلو أنشيلوتي، مدربا جديدا ‏لمنتخب البرازيل لكرة القدم.‏
وسيتولى الإيطالي أنشيلوتي، الذي توّج بلقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات بصفته مدربا، المسؤولية قبل بطولة كوبا أمريكا، المقامة في أمريكا في شهر يونيو/ حزيران 2024.
وقال لولا (77 عاما) في تصريحات متلفزة لمحطة "إس بي تي" التلفزيونية، أمس الخميس: "أنا معجب بأنشيلوتي، لكنه لم يكن أبدا مدرب المنتخب الوطني الإيطالي"، وفقا لموقع "Football Espana".
وتابع متسائلا:

إذا كان أنشيلوتي قادرا على تدريب منتخب البرازيل، فلماذا لا يحل مشكلة منتخب إيطاليا الذي لم يتأهل لكأس العالم 2022؟.

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في المقابل، عبر الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، عن دعمه لتولي المدرب، فلومينينسي فرناندو دينيز، مسؤولية تدريب منتخب البرازيل، في أول تصفيات كأس العالم 2026.
وقال: "أنا من محبي دينيز، فهو يملك الشخصية والإبداع، والقدرة على التحكم داخل غرفة تبديل الملابس".
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لكن ورغم ذلك، أعرب الرئيس البرازيلي عن تشاؤمه بغض النظر عن وجود دينيز، وذلك بسبب الجيل الحالي من لاعبي البرازيل.

وأوضح: "المشكلة ليست دينيز، ولكن هو أننا لا نمتلك اليوم مستوى اللاعبين الذي كان لدينا في العصور السابقة".

وسيكون كارلو أنشيلوتي هو رابع لاعب غير برازيلي، يتولى تدريب منتخب السيليساو، وكان آخرهم الأرجنتيني، فيلبو نونيز، الذي تولى المسؤولية لمباراة واحدة، في عام 1965.
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