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المدفعية الروسية تدمر تجمعات القوات الأوكرانية على محور كراسنوليمانسكي بجمهورية دونيتسك
المدفعية الروسية تدمر تجمعات القوات الأوكرانية على محور كراسنوليمانسكي بجمهورية دونيتسك
أفادت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الجمعة، أن القوات الروسية المحمولة على المدرعات في في المنطقة العسكرية الوسطى دمرت تجمعًا للقوات المعادية وقمعت مواقع... 07.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-07T02:32+0000
2023-07-07T02:32+0000
2023-07-07T03:43+0000
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وأكدت الوزارة لوكالة "سبوتنيك" أن فرق المدافع الذاتية الحركة "نونا – إس في كا" عيار 120 ملم تمكنت من توجيه ضربات لمواقع الجيش الأوكراني، وذلك بفضل التحركات المناورة وسرعة إطلاق المدافع.ويُستخدم المدفع الذاتي الحركة السوفيتي من عيار 120 ملم، المعروف بـ "نونا – إس في كا" 2س23، لقمع قوات العدو وكذلك مدافع وقذائف الهاون وأنظمة الصواريخ والأهداف المدرعة.يُطلق النار على المواقع المغلقة وعن طريق التوجيه المباشر، وقد أثبتت فرق المدافع الذاتية الحركة "نونا – إس في كا" فعاليتها ودقتها في ضرب الأهداف بشكل متكرر، بما في ذلك خلال العمليات الخاصة.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230707/الطيران-الروسي-يوجه-8-ضربات-لمنشآت-أوكرانية-على-محور-كوبيانسك--1078815438.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
المدفعية الروسية تدمر تجمعات القوات الأوكرانية على محور كراسنوليمانسكي بجمهورية دونيتسك
02:32 GMT 07.07.2023 (تم التحديث: 03:43 GMT 07.07.2023) تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الجمعة، أن القوات الروسية المحمولة على المدرعات في في المنطقة العسكرية الوسطى دمرت تجمعًا للقوات المعادية وقمعت مواقع النيران للقوات الأوكرانية على محور كراسنوليمانسكي في جمهورية دونيتسك.
وأكدت الوزارة لوكالة "سبوتنيك
" أن فرق المدافع الذاتية الحركة "نونا – إس في كا" عيار 120 ملم تمكنت من توجيه ضربات لمواقع الجيش الأوكراني، وذلك بفضل التحركات المناورة وسرعة إطلاق المدافع.
ويُستخدم المدفع الذاتي الحركة السوفيتي من عيار 120 ملم، المعروف بـ "نونا – إس في كا" 2س23، لقمع قوات العدو وكذلك مدافع وقذائف الهاون وأنظمة الصواريخ والأهداف المدرعة.
يُطلق النار على المواقع المغلقة وعن طريق التوجيه المباشر، وقد أثبتت فرق المدافع الذاتية الحركة "نونا – إس في كا" فعاليتها ودقتها في ضرب الأهداف بشكل متكرر، بما في ذلك خلال العمليات الخاصة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.