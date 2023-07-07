https://sputnikarabic.ae/20230707/بايدن-قرار-تسليم-الذخائر-العنقودية-لأوكرانيا-كان-صعبا-1078841161.html
بايدن: قرار تسليم الذخائر العنقودية لأوكرانيا كان "صعبا"
بايدن: قرار تسليم الذخائر العنقودية لأوكرانيا كان "صعبا"
صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، أن تزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية كان "قرارا صعبا". 07.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-07T20:33+0000
2023-07-07T20:33+0000
2023-07-07T20:33+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
رصد عسكري
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وصرح بايدن في مقابلة تلفزيونية: "تزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية كان قرارا صعبا جدًا ولكن الأوكرانيين بحاجة إليها، وبالمناسبة، ناقشته مع حلفائنا وأصدقائنا في الكونغرس، ذخيرة الأوكرانيين آخذة بالنفاذ".واعتبر بايدن أن "الذخائر العنقودية مصممة لضمان نجاح الهجوم الأوكراني".وعزا بايدن نقل الذخائر العنقودية إلى "احتياجات الهجوم الأوكراني المتعثر".وأعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جاك سوليفان، اليوم الجمعة، في بيان، الموافقة على تسليم نظام كييف ذخائر عنقودية، رغم إدراك خطرها على المدنيين.وقال سوليفان إن "الولايات المتحدة تدرك أن استخدام القذائف العنقودية في أوكرانيا ينطوي على مخاطر على السكان المدنيين، ولذلك أرجأت قرار نقلها".وادّعى سوليفان أن "أوكرانيا تطلب ذخائر عنقودية لحماية أراضيها السيادية".
https://sputnikarabic.ae/20230707/البيت-الأبيض-يجب-على-أوكرانيا-إجراء-إصلاحات-داخلية-للانضمام-إلى-الناتو-1078838039.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, رصد عسكري
بايدن: قرار تسليم الذخائر العنقودية لأوكرانيا كان "صعبا"
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صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، أن تزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية كان "قرارا صعبا".
وصرح بايدن في مقابلة تلفزيونية: "تزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية كان قرارا صعبا جدًا ولكن الأوكرانيين بحاجة إليها، وبالمناسبة، ناقشته مع حلفائنا وأصدقائنا في الكونغرس، ذخيرة الأوكرانيين آخذة بالنفاذ".
واعتبر بايدن أن "الذخائر العنقودية مصممة لضمان نجاح الهجوم الأوكراني".
لسنا أطرافًا في هذا الاتفاق (بشأن حظر الذخائر العنقودية)، لكن الأمر استغرق بعض الوقت لإقناعي بالقيام بذلك.
وعزا بايدن نقل الذخائر العنقودية إلى "احتياجات الهجوم الأوكراني المتعثر".
الشيء الأكثر أهمية هو ما إذا كان لديهم أسلحة لوقف الروس عن عرقلة الهجوم الأوكراني في هذه المناطق أم لا، أعتقد أنهم بحاجة إليها.
وأعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جاك سوليفان، اليوم الجمعة، في بيان، الموافقة على تسليم نظام كييف ذخائر عنقودية، رغم إدراك خطرها على المدنيين.
وقال سوليفان إن "الولايات المتحدة تدرك أن استخدام القذائف العنقودية في أوكرانيا ينطوي على مخاطر على السكان المدنيين، ولذلك أرجأت قرار نقلها".
تلقت الولايات المتحدة ضمانًا كتابيًا من كييف بأنه سيتم استخدام الذخائر العنقودية "بعناية" لتجنب المخاطر على المدنيين.
وادّعى سوليفان
أن "أوكرانيا تطلب ذخائر عنقودية لحماية أراضيها السيادية".