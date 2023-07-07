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دولة أوروبية تغضب إسرائيل بعد إعلان تضامنها مع جنين
دولة أوروبية تغضب إسرائيل بعد إعلان تضامنها مع جنين
أدانت إسرائيل تصريحات لوزيرة خارجية النرويج، أنيكين هويتفيلد، عبرت فيها عن تضامنها مع مدينة ومخيم جنين شمالي الضفة الغربية، واعتبرت تل أبيب أنها "تشجع على... 07.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-07T16:54+0000
2023-07-07T16:54+0000
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ومساء الثلاثاء الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي انتهاء عملية عسكرية في جنين، بعد 48 ساعة من انطلاقها، قتل خلالها 12 فلسطينيا واعتقل المئات، وألحقت أضرارا مادية كبيرة بالبنية التحتية للمخيم المكتظ بالسكان.والأربعاء الماضي، كتبت هويتفيلد عبر حسابها على "تويتر": "في اتصال هاتفي اليوم مع نظيري الفلسطيني الدكتور رياض المالكي، أعربت عن تضامن النرويج مع السكان في جنين. لقد شجبت ارتفاع مستوى العنف وجميع الهجمات ضد المدنيين. يجب أن يتوافق الإجراء العسكري مع القانون. ويجب أن تنتهي دورة العنف"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت".وردت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الجمعة، على هويتفيلد في بيان جاء فيه: "تغريدة وزيرة الخارجية النرويجية بشأن الأحداث، مع تجاهلها للهجوم الإرهابي ضد الإسرائيليين في تل أبيب أو إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، لا تسهم في الحوار بين إسرائيل والنرويج".واعتبرت الخارجية الإسرائيلية أن "تصريحات من هذا النوع لا تسهم في تهدئة الوضع على الأرض، بل تشجع على التطرف والتحريض على الجانب الفلسطيني".والثلاثاء الماضي، نفذ فلسطيني عملية دهس وطعن في مدينة تل أبيب وسط إسرائيل أسفرت عن إصابة 9 أشخاص وصفت جراح 3 منهم بالخطيرة، قبل مقتله برصاص مواطن إسرائيلي مسلح، وتبنت حركة "حماس" الفلسطينية العملية واعتبرت في بيان أنها "رد طبيعي على مجزرة جنين".
إسرائيل
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الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس
الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس

دولة أوروبية تغضب إسرائيل بعد إعلان تضامنها مع جنين

16:54 GMT 07.07.2023
© AFP 2023 / Ronaldo Schemidtتداعيات العملية العسكرية "المنزل والحديقة" التي شنها الجيش الإسرائيلي في جنين، الضفة الغربية، فلسطين
تداعيات العملية العسكرية المنزل والحديقة التي شنها الجيش الإسرائيلي في جنين، الضفة الغربية، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2023
© AFP 2023 / Ronaldo Schemidt
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أدانت إسرائيل تصريحات لوزيرة خارجية النرويج، أنيكين هويتفيلد، عبرت فيها عن تضامنها مع مدينة ومخيم جنين شمالي الضفة الغربية، واعتبرت تل أبيب أنها "تشجع على التطرف الفلسطيني".
ومساء الثلاثاء الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي انتهاء عملية عسكرية في جنين، بعد 48 ساعة من انطلاقها، قتل خلالها 12 فلسطينيا واعتقل المئات، وألحقت أضرارا مادية كبيرة بالبنية التحتية للمخيم المكتظ بالسكان.
والأربعاء الماضي، كتبت هويتفيلد عبر حسابها على "تويتر": "في اتصال هاتفي اليوم مع نظيري الفلسطيني الدكتور رياض المالكي، أعربت عن تضامن النرويج مع السكان في جنين. لقد شجبت ارتفاع مستوى العنف وجميع الهجمات ضد المدنيين. يجب أن يتوافق الإجراء العسكري مع القانون. ويجب أن تنتهي دورة العنف"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت".
وردت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الجمعة، على هويتفيلد في بيان جاء فيه: "تغريدة وزيرة الخارجية النرويجية بشأن الأحداث، مع تجاهلها للهجوم الإرهابي ضد الإسرائيليين في تل أبيب أو إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، لا تسهم في الحوار بين إسرائيل والنرويج".
واعتبرت الخارجية الإسرائيلية أن "تصريحات من هذا النوع لا تسهم في تهدئة الوضع على الأرض، بل تشجع على التطرف والتحريض على الجانب الفلسطيني".
والثلاثاء الماضي، نفذ فلسطيني عملية دهس وطعن في مدينة تل أبيب وسط إسرائيل أسفرت عن إصابة 9 أشخاص وصفت جراح 3 منهم بالخطيرة، قبل مقتله برصاص مواطن إسرائيلي مسلح، وتبنت حركة "حماس" الفلسطينية العملية واعتبرت في بيان أنها "رد طبيعي على مجزرة جنين".
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