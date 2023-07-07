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https://sputnikarabic.ae/20230707/رغم-انتهاء-مهامها-هجوم-مجهول-على-قافلة-لـمينوسما-في-مالي-1078818458.html
رغم انتهاء مهامها.. هجوم مجهول على قافلة لـ"مينوسما" في مالي
رغم انتهاء مهامها.. هجوم مجهول على قافلة لـ"مينوسما" في مالي
هاجم مسلحون، أمس الخميس، قافلة لوجستية تابعة لبعثة الأمم المتحدة للسلام أفراد من "مينوسما". 07.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-07T07:03+0000
2023-07-07T07:03+0000
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وأفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، بأنه على الرغم من إنهاء مهامها رسميا، فقد تعرضت قافلة لوجستية تابعة لبعثة الـ"مينوسما" لهجوم مسلح، مضيفة أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على القافلة خلال انتقالها من مدينة لابيزانغا إلى غاو، أكبر مدن شمال مالي.وتسبب الهجوم المجهول في انقلاب ناقلة نفط ما أدى إلى إصابة مواطن مالي مدني بجروح طفيفة وذلك في "حصيلة أولية".ويشار إلى أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد تبنى قرارا بإنهاء عمل بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي "مينوسما" بدءا من 30 يونيو/ حزيران الماضي، ويجب على الوحدة مغادرة البلاد بحلول 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023.وجاء في نص القرار الذي تم تبنيه بالإجماع "قرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إنهاء تفويض مينوسما بدءا من 30 يونيو 2023".يطلب مجلس الأمن من البعثة المتكاملة أن تبدأ في إنهاء عملياتها، ونقل مهامها، وسحب أفرادها بشكل منظم وآمن بدءا من 1 يوليو/تموز، بهدف استكمال هذه العملية بحلول 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023.في الوقت نفسه، ينص القرار على أنه حتى 30 سبتمبر/ أيلول 2023، فإن "مينوسما" مخولة بالرد على "التهديد الوشيك بالعنف ضد المدنيين" وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بأمان.وتم التأكيد أنه حتى 31 ديسمبر 2023، وبالتنسيق مع الحكومة الانتقالية، يحق لـ"مينوسما"، من بين أمور أخرى ، ضمان أمن موظفي الأمم المتحدة ومرافقها وقوافلها ومعداتها، والاستعداد ومراقبة الأوضاع بالقرب من مواقعهم، وترفيق الأفراد العسكريين والمدنيين التابعين للأمم المتحدة، وإجراء عمليات إجلاء لموظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني المعرضين للخطر.
https://sputnikarabic.ae/20230630/مجلس-الأمن-الدولي-ينهي-عمل-بعثته-في-مالي-1078633708.html
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الأخبار, أخبار مالي, العالم, منظمة الأمم المتحدة
الأخبار, أخبار مالي, العالم, منظمة الأمم المتحدة

رغم انتهاء مهامها.. هجوم مجهول على قافلة لـ"مينوسما" في مالي

07:03 GMT 07.07.2023
© AFP 2023 / HANDOUTانسحاب الجيش الفرنسي من مالي 11 أغسطس 2022
انسحاب الجيش الفرنسي من مالي 11 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2023
© AFP 2023 / HANDOUT
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هاجم مسلحون، أمس الخميس، قافلة لوجستية تابعة لبعثة الأمم المتحدة للسلام أفراد من "مينوسما".
وأفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، بأنه على الرغم من إنهاء مهامها رسميا، فقد تعرضت قافلة لوجستية تابعة لبعثة الـ"مينوسما" لهجوم مسلح، مضيفة أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على القافلة خلال انتقالها من مدينة لابيزانغا إلى غاو، أكبر مدن شمال مالي.
علم مالي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2023
مجلس الأمن الدولي ينهي عمل بعثته في مالي
30 يونيو, 15:44 GMT
وتسبب الهجوم المجهول في انقلاب ناقلة نفط ما أدى إلى إصابة مواطن مالي مدني بجروح طفيفة وذلك في "حصيلة أولية".
ويشار إلى أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد تبنى قرارا بإنهاء عمل بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي "مينوسما" بدءا من 30 يونيو/ حزيران الماضي، ويجب على الوحدة مغادرة البلاد بحلول 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023.
وجاء في نص القرار الذي تم تبنيه بالإجماع "قرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إنهاء تفويض مينوسما بدءا من 30 يونيو 2023".
يطلب مجلس الأمن من البعثة المتكاملة أن تبدأ في إنهاء عملياتها، ونقل مهامها، وسحب أفرادها بشكل منظم وآمن بدءا من 1 يوليو/تموز، بهدف استكمال هذه العملية بحلول 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023.
في الوقت نفسه، ينص القرار على أنه حتى 30 سبتمبر/ أيلول 2023، فإن "مينوسما" مخولة بالرد على "التهديد الوشيك بالعنف ضد المدنيين" وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بأمان.
وتم التأكيد أنه حتى 31 ديسمبر 2023، وبالتنسيق مع الحكومة الانتقالية، يحق لـ"مينوسما"، من بين أمور أخرى ، ضمان أمن موظفي الأمم المتحدة ومرافقها وقوافلها ومعداتها، والاستعداد ومراقبة الأوضاع بالقرب من مواقعهم، وترفيق الأفراد العسكريين والمدنيين التابعين للأمم المتحدة، وإجراء عمليات إجلاء لموظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني المعرضين للخطر.
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