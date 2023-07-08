https://sputnikarabic.ae/20230708/إعلام-إف-بي-آي-يحقق-مع-المبعوث-الخاص-إلى-إيران-بشبهة-إساءته-التعامل-مع-وثائق-سرية-1078854386.html
إعلام: "إف بي آي" يحقق مع المبعوث الخاص إلى إيران بشبهة إساءته التعامل مع وثائق سرية
إعلام: "إف بي آي" يحقق مع المبعوث الخاص إلى إيران بشبهة إساءته التعامل مع وثائق سرية
أفادت تقارير إخبارية بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي" يحقق مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران، روبرت مالي، بشبهة إساءته التعامل مع وثائق سرية. 08.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-08T11:17+0000
2023-07-08T11:17+0000
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وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، أعلنت الأسبوع الماضي، أن المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، روبرت مالي، مُنِح إجازة دون مزيد من التوضيحات.وذكرت وكالة "مهر" الإيرانية، نقلا عن موقع "سيمافور" الإخباري، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" يحقق مع مالي بشأن معلومات سرية.وأضاف الموقع وفقا لمسؤول أمريكي كبير، أن الوكالات الحكومية رفضت التصريح بشكل مباشر عن الأمر ما لم يكن لدى وكالة إنفاذ القانون تحقيق مفتوح.وأوضح أن مالي سيواجه تحقيقا أمنيا دبلوماسيا داخليا.كما أشار المسؤول المطلع على الأمر إلى أنه تم تسليمه إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي، وسط تهم غير واضحة كل ما تم الحديث عنه هو سوء تعامله مع معلومات سرية.ولفت إلى أن تدخل مكتب التحقيقات الفيدرالي إشارة مهمة إلى احتمال وجود اشتباه في ارتكاب مخالفات جنائية.يذكر أن مالي كان عين مبعوثا خاصا لإيران في يناير/كانون الثاني 2021. واضطلع مالي بدور كبير في الجهود التي باءت بالفشل للرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون للتوسط في اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين عام 2000 وفي الاتفاق النووي الإيراني عام 2015.
https://sputnikarabic.ae/20230326/ترامب-يهاجم-بايدن-كيف-حدث-اتفاق-بين-السعودية-وإيران-برعاية-الصين-1075143694.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إعلام: "إف بي آي" يحقق مع المبعوث الخاص إلى إيران بشبهة إساءته التعامل مع وثائق سرية
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أفادت تقارير إخبارية بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي" يحقق مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران، روبرت مالي، بشبهة إساءته التعامل مع وثائق سرية.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، أعلنت الأسبوع الماضي، أن المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، روبرت مالي، مُنِح إجازة دون مزيد من التوضيحات.
وذكرت
وكالة "مهر" الإيرانية، نقلا عن موقع "سيمافور" الإخباري، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" يحقق مع مالي بشأن معلومات سرية.
وأضاف الموقع وفقا لمسؤول أمريكي كبير، أن الوكالات الحكومية رفضت التصريح بشكل مباشر عن الأمر ما لم يكن لدى وكالة إنفاذ القانون تحقيق مفتوح.
وأوضح أن مالي سيواجه تحقيقا أمنيا دبلوماسيا داخليا.
كما أشار المسؤول المطلع على الأمر إلى أنه تم تسليمه إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي، وسط تهم غير واضحة كل ما تم الحديث عنه هو سوء تعامله مع معلومات سرية.
ولفت إلى أن تدخل مكتب التحقيقات الفيدرالي إشارة مهمة إلى احتمال وجود اشتباه في ارتكاب مخالفات جنائية.
يذكر أن مالي
كان عين مبعوثا خاصا لإيران في يناير/كانون الثاني 2021. واضطلع مالي بدور كبير في الجهود التي باءت بالفشل للرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون للتوسط في اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين عام 2000 وفي الاتفاق النووي الإيراني عام 2015.