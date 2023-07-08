https://sputnikarabic.ae/20230708/إيران-تعلن-الاتفاق-مع-الجزائر-على-إلغاء-التأشيرات-السياسية-والخدمية-1078852412.html
إيران تعلن الاتفاق مع الجزائر على إلغاء التأشيرات السياسية والخدمية
إيران تعلن الاتفاق مع الجزائر على إلغاء التأشيرات السياسية والخدمية
أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، السبت، أنه تم الاتفاق مع الجزائر على إلغاء التأشيرات السياسية والخدمية. 08.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-08T09:25+0000
2023-07-08T09:25+0000
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جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع نظيره الجزائري أحمد عطاف الذي يزور طهران حاليا، وفقا لوكالة فارس.وتابع عبد اللهيان قائلا إن "العلاقات بين البلدين تسير في النهج الصحيح، حيث نجري محادثات سياسية قوية على مستوى رفيع، واتفقنا في محادثاتنا اليوم على السير في طريق إلغاء التأشيرات السياسية والخدمية، ونعمل على إلغاء التاشيرة العادية أيضا".وكانت إيران قد أعلنت في مارس/آذار الماضي، تعيين محمد رضا بابائي، سفيرا جديدا لها في الجزائر.وأعرب عبد اللهيان في وقت سابق، عن ارتياحه لمستوى العلاقات السياسية بين إيران والجزائر، لكنه طالب ببذل المزيد من الجهود لتعزيز وتوسيع العلاقات الثنائية.كما شدد الوزير الإيراني على ضرورة استخدام إمكانيات البلدين لتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
https://sputnikarabic.ae/20230322/إيران-تعين-سفيرا-جديدا-لها-في-الجزائر-1075026071.html
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أخبار إيران, إيران, الجزائر, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار إيران, إيران, الجزائر, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إيران تعلن الاتفاق مع الجزائر على إلغاء التأشيرات السياسية والخدمية
09:25 GMT 08.07.2023 (تم التحديث: 10:21 GMT 08.07.2023) تابعنا عبر
أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، السبت، أنه تم الاتفاق مع الجزائر على إلغاء التأشيرات السياسية والخدمية.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع نظيره الجزائري أحمد عطاف الذي يزور طهران حاليا، وفقا لوكالة فارس.
وتابع عبد اللهيان قائلا إن "العلاقات بين البلدين تسير في النهج الصحيح، حيث نجري محادثات سياسية قوية على مستوى رفيع، واتفقنا في محادثاتنا اليوم على السير في طريق إلغاء التأشيرات السياسية والخدمية، ونعمل على إلغاء التاشيرة العادية أيضا".
وكانت إيران قد أعلنت في مارس/آذار الماضي، تعيين محمد رضا بابائي، سفيرا جديدا لها في الجزائر
.
وأعرب عبد اللهيان في وقت سابق، عن ارتياحه لمستوى العلاقات السياسية بين إيران
والجزائر، لكنه طالب ببذل المزيد من الجهود لتعزيز وتوسيع العلاقات الثنائية.
كما شدد الوزير الإيراني على ضرورة استخدام إمكانيات البلدين لتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.