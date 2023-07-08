عربي
https://sputnikarabic.ae/20230708/إيران-تعلن-الاتفاق-مع-الجزائر-على-إلغاء-التأشيرات-السياسية-والخدمية-1078852412.html
إيران تعلن الاتفاق مع الجزائر على إلغاء التأشيرات السياسية والخدمية
إيران تعلن الاتفاق مع الجزائر على إلغاء التأشيرات السياسية والخدمية
أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، السبت، أنه تم الاتفاق مع الجزائر على إلغاء التأشيرات السياسية والخدمية. 08.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-08T09:25+0000
2023-07-08T10:21+0000
أخبار إيران
إيران
الجزائر
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/16/1078371160_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f29a278a098bc9ddd06b27044f301e53.jpg
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع نظيره الجزائري أحمد عطاف الذي يزور طهران حاليا، وفقا لوكالة فارس.وتابع عبد اللهيان قائلا إن "العلاقات بين البلدين تسير في النهج الصحيح، حيث نجري محادثات سياسية قوية على مستوى رفيع، واتفقنا في محادثاتنا اليوم على السير في طريق إلغاء التأشيرات السياسية والخدمية، ونعمل على إلغاء التاشيرة العادية أيضا".وكانت إيران قد أعلنت في مارس/آذار الماضي، تعيين محمد رضا بابائي، سفيرا جديدا لها في الجزائر.وأعرب عبد اللهيان في وقت سابق، عن ارتياحه لمستوى العلاقات السياسية بين إيران والجزائر، لكنه طالب ببذل المزيد من الجهود لتعزيز وتوسيع العلاقات الثنائية.كما شدد الوزير الإيراني على ضرورة استخدام إمكانيات البلدين لتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
https://sputnikarabic.ae/20230322/إيران-تعين-سفيرا-جديدا-لها-في-الجزائر-1075026071.html
أخبار إيران
إيران
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/16/1078371160_90:0:2821:2048_1920x0_80_0_0_6733244d653332411c3db7c233b9452d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إيران, إيران, الجزائر, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار إيران, إيران, الجزائر, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

إيران تعلن الاتفاق مع الجزائر على إلغاء التأشيرات السياسية والخدمية

09:25 GMT 08.07.2023 (تم التحديث: 10:21 GMT 08.07.2023)
© AFP 2023 / -وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2023
© AFP 2023 / -
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، السبت، أنه تم الاتفاق مع الجزائر على إلغاء التأشيرات السياسية والخدمية.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع نظيره الجزائري أحمد عطاف الذي يزور طهران حاليا، وفقا لوكالة فارس.
وتابع عبد اللهيان قائلا إن "العلاقات بين البلدين تسير في النهج الصحيح، حيث نجري محادثات سياسية قوية على مستوى رفيع، واتفقنا في محادثاتنا اليوم على السير في طريق إلغاء التأشيرات السياسية والخدمية، ونعمل على إلغاء التاشيرة العادية أيضا".
إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2023
إيران تعين سفيرا جديدا لها في الجزائر
22 مارس, 11:06 GMT
وكانت إيران قد أعلنت في مارس/آذار الماضي، تعيين محمد رضا بابائي، سفيرا جديدا لها في الجزائر.
وأعرب عبد اللهيان في وقت سابق، عن ارتياحه لمستوى العلاقات السياسية بين إيران والجزائر، لكنه طالب ببذل المزيد من الجهود لتعزيز وتوسيع العلاقات الثنائية.
كما شدد الوزير الإيراني على ضرورة استخدام إمكانيات البلدين لتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:01 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريعأمس, 08:39 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала