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الإمارات تخصص منحة مالية لإنشاء مستشفى أطفال في كوسوفو
الإمارات تخصص منحة مالية لإنشاء مستشفى أطفال في كوسوفو
خصصت الإمارات منحة مالية تقدر بـ 25 مليون يورو (نحو 27 مليون دولار)، للإسهام في إنشاء مستشفى جديد للأطفال في كوسوفو. 08.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-08T20:56+0000
2023-07-08T20:56+0000
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جاء ذلك خلال محادثات هاتفية بين وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، ورئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم السبت.ولفتت الوكالة إلى أن المحادثات تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين في العديد من المجالات.وقال وزير الخارجية إنه تم تخصيص المنحة المالية بناءً على توجيهات الرئيس الإماراتي، محمد بن زايد، مشيرة إلى أنها تهدف إلى تعزيز جودة الحياة لأطفال كوسوفو.يذكر أن وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، قام بزيارة عمل إلى كوسوفو، في أبريل/ نيسان الماضي، تناولت تعزيز سبل التعاون الثنائي بين الجانبين.
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العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار الإمارات العربية المتحدة, كوسوفو

الإمارات تخصص منحة مالية لإنشاء مستشفى أطفال في كوسوفو

20:56 GMT 08.07.2023
© AFP 2023 / ISHARA S. KODIKARA / وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد
وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2023
© AFP 2023 / ISHARA S. KODIKARA /
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خصصت الإمارات منحة مالية تقدر بـ 25 مليون يورو (نحو 27 مليون دولار)، للإسهام في إنشاء مستشفى جديد للأطفال في كوسوفو.
جاء ذلك خلال محادثات هاتفية بين وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، ورئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم السبت.
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ولفتت الوكالة إلى أن المحادثات تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين في العديد من المجالات.
وقال وزير الخارجية إنه تم تخصيص المنحة المالية بناءً على توجيهات الرئيس الإماراتي، محمد بن زايد، مشيرة إلى أنها تهدف إلى تعزيز جودة الحياة لأطفال كوسوفو.
يذكر أن وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، قام بزيارة عمل إلى كوسوفو، في أبريل/ نيسان الماضي، تناولت تعزيز سبل التعاون الثنائي بين الجانبين.
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