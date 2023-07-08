https://sputnikarabic.ae/20230708/الإمارات-تخصص-منحة-مالية-لإنشاء-مستشفى-أطفال-في-كوسوفو-1078871830.html

الإمارات تخصص منحة مالية لإنشاء مستشفى أطفال في كوسوفو

الإمارات تخصص منحة مالية لإنشاء مستشفى أطفال في كوسوفو

خصصت الإمارات منحة مالية تقدر بـ 25 مليون يورو (نحو 27 مليون دولار)، للإسهام في إنشاء مستشفى جديد للأطفال في كوسوفو. 08.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-08T20:56+0000

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جاء ذلك خلال محادثات هاتفية بين وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، ورئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم السبت.ولفتت الوكالة إلى أن المحادثات تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين في العديد من المجالات.وقال وزير الخارجية إنه تم تخصيص المنحة المالية بناءً على توجيهات الرئيس الإماراتي، محمد بن زايد، مشيرة إلى أنها تهدف إلى تعزيز جودة الحياة لأطفال كوسوفو.يذكر أن وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، قام بزيارة عمل إلى كوسوفو، في أبريل/ نيسان الماضي، تناولت تعزيز سبل التعاون الثنائي بين الجانبين.

https://sputnikarabic.ae/20230603/تركيا-ترسل-كتيبة-من-الجيش-إلى-كوسوفو-بناء-على-طلب-حلف-الناتو-نابولي---عاجل-1077697255.html

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