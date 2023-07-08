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https://sputnikarabic.ae/20230708/الجيش-السوداني-يعلن-مقتل-20-عنصرا-من-قوات-الدعم-السريع-بعملية-نوعية-في-أم-درمان-1078862561.html
الجيش السوداني يعلن مقتل 20 عنصرا من قوات الدعم السريع بعملية نوعية في أم درمان
الجيش السوداني يعلن مقتل 20 عنصرا من قوات الدعم السريع بعملية نوعية في أم درمان
أعلنت القوات المسلحة السودانية، اليوم السبت، "تنفيذ عملية في أم درمان أسفرت عن مقتل 20 عنصرا من قوات الدعم السريع". 08.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-08T14:12+0000
2023-07-08T14:12+0000
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وقالت القوات المسلحة السودانية، في بيان لها، عبر حسابها على "فيسبوك"، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إن "قوات العمل الخاص نفذت عميلة نوعية في أم درمان أسفرت عن مقتل عدد من المتمردين وتدمير عدد من الآليات القتالية".وكانت قوات الدعم السريع قد اتهمت، في وقت سابق اليوم، الجيش السوداني بقتل 31 شخصا وإصابة العشرات وتدمير العديد من المباني في قصف على أحياء سكنية غرب أم درمان.وذكرت قوات الدعم السريع، في بيان عبر "تويتر"، أن قصفا على منطقة أم درمان في العاصمة الخرطوم، نفذه طيران الجيش صباح اليوم، أدى إلى مقتل أكثر من 31 شخصا وإصابة آخرين، مشيرة إلى أن الهجوم تسبب بهدم عدد من المنازل.وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش السوداني أن "العمليات ضد قوات الدعم السريع مستمرة كما هو مخطط لها".وصرح المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية، العميد نبيل عبد الله، بأن الجيش يواصل عمليات التمشيط ضد من وصفهم بـ"المتمردين" في الخرطوم وبحري وأم درمان.وتدور منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفًة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.
https://sputnikarabic.ae/20230707/السودان-قوات-الدعم-السريع-تحاصر-مدينة-الأبيض-من-3-محاور-1078835411.html
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الجيش السوداني يعلن مقتل 20 عنصرا من قوات الدعم السريع بعملية نوعية في أم درمان

14:12 GMT 08.07.2023
© AFP 2023جنود الجيش السوداني الموالون لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان يشغلون موقعًا في مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر ، في 20 أبريل 2023.
جنود الجيش السوداني الموالون لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان يشغلون موقعًا في مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر ، في 20 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2023
© AFP 2023
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أعلنت القوات المسلحة السودانية، اليوم السبت، "تنفيذ عملية في أم درمان أسفرت عن مقتل 20 عنصرا من قوات الدعم السريع".
وقالت القوات المسلحة السودانية، في بيان لها، عبر حسابها على "فيسبوك"، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إن "قوات العمل الخاص نفذت عميلة نوعية في أم درمان أسفرت عن مقتل عدد من المتمردين وتدمير عدد من الآليات القتالية".
وكانت قوات الدعم السريع قد اتهمت، في وقت سابق اليوم، الجيش السوداني بقتل 31 شخصا وإصابة العشرات وتدمير العديد من المباني في قصف على أحياء سكنية غرب أم درمان.
قوات الدعم السريع في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2023
السودان... قوات الدعم السريع تحاصر مدينة الأبيض من 3 محاور
أمس, 15:30 GMT
وذكرت قوات الدعم السريع، في بيان عبر "تويتر"، أن قصفا على منطقة أم درمان في العاصمة الخرطوم، نفذه طيران الجيش صباح اليوم، أدى إلى مقتل أكثر من 31 شخصا وإصابة آخرين، مشيرة إلى أن الهجوم تسبب بهدم عدد من المنازل.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش السوداني أن "العمليات ضد قوات الدعم السريع مستمرة كما هو مخطط لها".
وصرح المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية، العميد نبيل عبد الله، بأن الجيش يواصل عمليات التمشيط ضد من وصفهم بـ"المتمردين" في الخرطوم وبحري وأم درمان.
وتدور منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفًة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.
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