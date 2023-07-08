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الكرملين: أنقرة انتهكت الاتفاقات بإطلاق سراح قادة "آزوف" إلى أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20230708/الكرملين-أنقرة-انتهكت-الاتفاقات-بإطلاق-سراح-قادة-آزوف-إلى-أوكرانيا-1078866280.html
الكرملين: أنقرة انتهكت الاتفاقات بإطلاق سراح قادة "آزوف" إلى أوكرانيا
الكرملين: أنقرة انتهكت الاتفاقات بإطلاق سراح قادة "آزوف" إلى أوكرانيا
صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم السبت، أن أنقرة انتهكت الاتفاقات بإطلاق سراح قادة "آزوف" (منظمة إرهابية محظورة في روسيا) إلى... 08.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-08T16:37+0000
2023-07-08T16:42+0000
روسيا
أخبار تركيا اليوم
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وقال بسكوف: "أنقرة انتهكت الاتفاقات بإطلاق سراح قادة "آزوف" لأوكرانيا، ولم يبلغ أحد روسيا عن نقل قادة جماعة "آزوف" الإرهابية من تركيا إلى أوكرانيا".وتابع: "بحسب بنود الاتفاقات، كان من المفترض أن يبقى قادة "آزوف" في تركيا حتى انتهاء الصراع".
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روسيا, أخبار تركيا اليوم
روسيا, أخبار تركيا اليوم

الكرملين: أنقرة انتهكت الاتفاقات بإطلاق سراح قادة "آزوف" إلى أوكرانيا

16:37 GMT 08.07.2023 (تم التحديث: 16:42 GMT 08.07.2023)
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2023
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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حصري
صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم السبت، أن أنقرة انتهكت الاتفاقات بإطلاق سراح قادة "آزوف" (منظمة إرهابية محظورة في روسيا) إلى أوكرانيا.
وقال بسكوف: "أنقرة انتهكت الاتفاقات بإطلاق سراح قادة "آزوف" لأوكرانيا، ولم يبلغ أحد روسيا عن نقل قادة جماعة "آزوف" الإرهابية من تركيا إلى أوكرانيا".
وتابع: "بحسب بنود الاتفاقات، كان من المفترض أن يبقى قادة "آزوف" في تركيا حتى انتهاء الصراع".
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