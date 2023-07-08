للأسبوع الـ 27.. الاحتجاجات تعم إسرائيل رفضا لإصلاح القضاء.. فيديوهات
© AP Photo / Oren Zivمظاهرة ضد الإصلاح القضائي في تل أبيب، إسرائيل 26 مارس 2023
© AP Photo / Oren Ziv
عمت الاحتجاجات معظم المدن الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، رفضا لخطة إصلاح القضاء، التي تصر حكومة بنيامين نتنياهو على المضي قدما في تنفيذها وسط تنديد المعارضة.
وتظاهر الآلاف في ميدان كابلان في تل أبيب، بعد مسيرة جابت أنحاء المدينة، وأعلنت منظمة "إخوان السلاح" (مكونة من جنود وضباط احتياط) الاحتجاجية أن ناشطيها يعتزمون التظاهر الليلة قرب منزل وزير الدفاع يوآف غالانت، في موشاف عميكام شمالي إسرائيل، وفق صحيفة "هآرتس".
בשלישי - שיבושי ענק | ראשי ארגוני המחאה הצהירו שאם הצעת החוק של עילת הסבירות תעבור בקריאה ראשונה בשני, הם ישתקו את המדינה. בתכנון – "הפגנת ענק" בנתב"ג וצעדות בכל הארץ @SivanSisay #חדשותהשבת pic.twitter.com/tlRqtecbT8— כאן חדשות (@kann_news) July 8, 2023
وقالت المنظمة في بيان، "سيأتي معنا رؤساء أركان سابقون وألوية سابقون في الجيش وقادة في الموساد، والشاباك الشرطة. سنرفع أعيننا جميعًا إلى وزير الدفاع، الذي أثبت بالفعل أن ما يمليه عليه ضميره لن يسمح له بالإضرار بأمن إسرائيل وتمزيق الشعب".
חיפה על המפה ובענק, אלפים צועדים לקראת ההפגנה הגדולה. pic.twitter.com/ttcwQ1FLgl— 🏳️🌈🏴ShAuLi (@Shaulirena) July 8, 2023
وتظاهر نحو 2000 شخص في بئر السبع (جنوب) وأغلقوا شارع يتسحاق ريغر وسط المدينة.
תמונת מצב -באר שבע כעת , גאה להיות חלק מהעם הישראלי— Yoram Kraus יורם קראוס (@yoramkraus) July 8, 2023
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في الوقت نفسه، قالت حركة الاحتجاج الشعبي في حيفا (شمال)، إن نحو 30 ألف شخص يتظاهرون في مفرق حوريف في المدينة ضد خطة نتنياهو.
وتظاهر الآلاف في رعنانا ونتانيا (وسط) وكريات غات (جنوب) والخضيرة (شمال) ملوحين بالأعلام الإسرائيلية.
@YinonMagal היום בערב כשאתה נוסע הביתה לצפון תל אביב מחוז השרימפס סע בדרכים חלופיות נראה לי שיהיו פקקים. pic.twitter.com/tg5qlWqkRw— 🇮🇱Tal (@tweety_israel) July 8, 2023
ويخرج المتظاهرون، منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، احتجاجا على مشروع حكومي يقلص سلطة المحكمة العليا ويعزز بالمقابل صلاحيات البرلمان في اختيار القضاة. وفيما تقول المعارضة إن خطة نتنياهو ستقضي على الديمقراطية وترسخ لحكم استبدادي، ينفي رئيس الوزراء ذلك، ويقول إن الخطة تهدف إلى إعادة التوزان بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
29 يونيو, 18:32 GMT
وفي 27 مارس/ آذار الماضي، وفي ظل تظاهرات حاشدة وإضرابات عامة، بما في ذلك في مطار بن غوريون، أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عن تعليق عرض التشريعات الخاصة بإصلاح القضاء للتصويت عليها في الكنيست إلى الدورة الصيفية، لحين إجراء حوار مع المعارضة الرافضة لخطته.
ورحب رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ، بقرار نتنياهو، وأعلن استضافته جلسات الحوار بين أحزاب ائتلافه وأحزاب المعارضة التي تشكك في نوايا رئيس الوزراء، إلا أن المفاوضات لم تحقق أي تقدم يذكر منذ ذلك الوقت.
ويعتزم الائتلاف الحكومي، بقيادة نتنياهو، البدء في طرح حزمة مشاريع قوانين "إصلاح القضاء" على الكنيست للتصويت عليها، خلال الأسبوع الجاري، وسط تلويح حركات الاحتجاج بـ "شل الدولة" حال أقدم نتنياهو على ذلك.