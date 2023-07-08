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https://sputnikarabic.ae/20230708/مقتل-شخص-وإصابة-آخرين-في-هجوم-نفذه-شخص-مسلح-بسكين-غربي-ألمانيا-1078872105.html
مقتل شخص وإصابة آخرين في هجوم نفذه شخص مسلح بسكين غربي ألمانيا
مقتل شخص وإصابة آخرين في هجوم نفذه شخص مسلح بسكين غربي ألمانيا
قُتل شخص وأصيب آخرون، إثر هجوم طعن نفذه شخص مسلح بسكين في مدينة باد هونينغن غربي ألمانيا. 08.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-08T21:26+0000
2023-07-08T21:26+0000
مواطن ألماني
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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وسائل إعلام ألمانية، نقلًا عن الشرطة، أن "شخصًا هاجم عددًا من المارة بسكين في باد هونينغن، حيث قُتل شخص، وليس واضحًا حتى الآن عدد المصابين".وفي 25 يناير/كانون الثاني الماضي، قتل شخصان وأصيب 5 آخرون، في حادث طعن وقع في أحد القطارات المتجهة إلى مدينة هامبورغ الألمانية.وفي 26 يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، وقع هجوم مشابه قرب محطة قطارات فرانكفورت غربي ألمانيا، حيث قام أقدم شخص على طعن 4 أشخاص، فيما تمكنت الشرطة الألمانية من القبض على المنفذ فور وقوع الهجوم.يذكر أن العديد من الدول الأوروبية شهدت على مدار الأعوام القليلة الماضية اعتداءات إرهابية سواء بالدهس بالسيارات أو الطعن وغيرها من الأساليب، تبنى تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، العديد منها.
https://sputnikarabic.ae/20230702/ألمانيا-تحث-كييف-على-تجنب-ضرب-أراضي-روسيا-بأسحلتها-1078662170.html
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مواطن ألماني, أخبار ألمانيا, العالم
مواطن ألماني, أخبار ألمانيا, العالم

مقتل شخص وإصابة آخرين في هجوم نفذه شخص مسلح بسكين غربي ألمانيا

21:26 GMT 08.07.2023
© AFP 2023 / John Macdougallضباط الشرطة يشاهدون عزف على البيانو أمام مبنى المستشارية وأمام مبنى الرايخستاغ، ويرتدي قميصا كتب عليه: "للعلم والسلام والحرية" و"أنا أعزف الموسيقى في الشارع وأنا بذلك أمارس حريتي في التعبير"، برلين في 3 سبتمبر 2020. - عندما واجهته الشرطة ، ادعى الموسيقي أنه لم يكن يتظاهر، ولم يكن جزءًا من مظاهرة قريبة دعا إليها أشخاص يحتجون على إجراءات "كوفيد-19" الألمانية.
ضباط الشرطة يشاهدون عزف على البيانو أمام مبنى المستشارية وأمام مبنى الرايخستاغ، ويرتدي قميصا كتب عليه: للعلم والسلام والحرية وأنا أعزف الموسيقى في الشارع وأنا بذلك أمارس حريتي في التعبير، برلين في 3 سبتمبر 2020. - عندما واجهته الشرطة ، ادعى الموسيقي أنه لم يكن يتظاهر، ولم يكن جزءًا من مظاهرة قريبة دعا إليها أشخاص يحتجون على إجراءات كوفيد-19 الألمانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2023
© AFP 2023 / John Macdougall
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قُتل شخص وأصيب آخرون، إثر هجوم طعن نفذه شخص مسلح بسكين في مدينة باد هونينغن غربي ألمانيا.
القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وسائل إعلام ألمانية، نقلًا عن الشرطة، أن "شخصًا هاجم عددًا من المارة بسكين في باد هونينغن، حيث قُتل شخص، وليس واضحًا حتى الآن عدد المصابين".
وفي 25 يناير/كانون الثاني الماضي، قتل شخصان وأصيب 5 آخرون، في حادث طعن وقع في أحد القطارات المتجهة إلى مدينة هامبورغ الألمانية.
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وفي 26 يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، وقع هجوم مشابه قرب محطة قطارات فرانكفورت غربي ألمانيا، حيث قام أقدم شخص على طعن 4 أشخاص، فيما تمكنت الشرطة الألمانية من القبض على المنفذ فور وقوع الهجوم.
يذكر أن العديد من الدول الأوروبية شهدت على مدار الأعوام القليلة الماضية اعتداءات إرهابية سواء بالدهس بالسيارات أو الطعن وغيرها من الأساليب، تبنى تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، العديد منها.
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