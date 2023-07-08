https://sputnikarabic.ae/20230708/مقتل-شرطي-إثر-هجوم-انتحاري-على-مركز-للشرطة-في-إيران-1078848139.html
مقتل شرطي إثر هجوم انتحاري على مركز للشرطة في إيران
مقتل شرطي إثر هجوم انتحاري على مركز للشرطة في إيران
أعلنت إيران، اليوم السبت، عن مقتل شرطي إثر هجوم انتحاري استهدف مركزا للشرطة في مدينة زاهدان جنوب شرقي البلاد. 08.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-08T06:11+0000
2023-07-08T06:11+0000
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وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية، أن "مسلحين هاجموا صباح اليوم مركز شرطة 16 في مدينة زاهدان عاصمة محافظة سيستان وبلوتشستان جنوب شرقي إيران".وأضافت أن "المهاجمين كانوا مزودين بأحزمة ناسفة، وقام اثنان منهما بتفجير نفسيهما".وأكدت الوكالة مقتل أحد أفراد قوة الشرطة في هذا الهجوم حتى الآن.وتصاعدت في الآونة الأخيرة المواجهات بين القوات الأمنية الإيرانية ومسلحين جنوب شرقي البلاد.وتكررت على نحو متزايد خلال الأشهر الأخيرة حوادث استهداف ضباط الحرس الثوري وأجهزة الأمن الإيرانية في مناطق متفرقة من البلاد.وتقول إيران إن هؤلاء المسلحين من "الجماعات المعادية للثورة"، في إشارة إلى المعارضين للسلطات الإيرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230617/مقتل-عنصر-من-الحرس-الثوري-خلال-اشتباك-مع-مسلحين-غربي-إيران-1078206517.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
مقتل شرطي إثر هجوم انتحاري على مركز للشرطة في إيران
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أعلنت إيران، اليوم السبت، عن مقتل شرطي إثر هجوم انتحاري استهدف مركزا للشرطة في مدينة زاهدان جنوب شرقي البلاد.
وذكرت
وكالة الأنباء الإيرانية، أن "مسلحين هاجموا صباح اليوم مركز شرطة 16 في مدينة زاهدان عاصمة محافظة سيستان وبلوتشستان جنوب شرقي إيران".
وأضافت أن "المهاجمين كانوا مزودين بأحزمة ناسفة، وقام اثنان منهما بتفجير نفسيهما".
وأكدت الوكالة مقتل أحد أفراد قوة الشرطة في هذا الهجوم حتى الآن.
وتصاعدت في الآونة الأخيرة المواجهات بين القوات الأمنية الإيرانية ومسلحين جنوب شرقي البلاد.
وتكررت على نحو متزايد خلال الأشهر الأخيرة حوادث استهداف ضباط الحرس الثوري
وأجهزة الأمن الإيرانية في مناطق متفرقة من البلاد.
وتقول إيران إن هؤلاء المسلحين من "الجماعات المعادية للثورة"، في إشارة إلى المعارضين للسلطات الإيرانية.