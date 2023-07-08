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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230708/نائب-في-الدوما-الروسي-لدى-زيلينسكي-شيء-واحد-فقط-خلال-قمة-الناتو-الركوع-وتقبيل-أحذية-الجميع-1078851459.html
الدوما الروسي: لدى زيلينسكي شيء واحد فقط خلال قمة الناتو "الركوع وتقبيل أحذية الجميع"
الدوما الروسي: لدى زيلينسكي شيء واحد فقط خلال قمة الناتو "الركوع وتقبيل أحذية الجميع"
صرح نائب مجلس الدوما من مدينة سيفاستوبول، دميتري بيليك، لوكالة "سبوتنيك" بأن فلاديمير زيلينسكي سيكون "راكعا" في قمة الناتو المقبلة، حيث تشكك الدول الغربية في... 08.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-08T08:50+0000
2023-07-08T08:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الدوما
العالم
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وقال بيليك لوكالة "سبوتنيك": "في قمة الناتو بالنسبة إلى زيلينسكي "سيركع على ركبتيه". من الواضح أن الهجوم المضاد الأوكراني لم يسر وفقًا لخطة الرعاة الغربيين ورغبات زيلينسكي. لقد فقدت أوكرانيا كمية كبيرة من المعدات والأفراد، وهذه أموال ضائعة".ويرى بيليك أن دول الناتو تشك بالفعل في قدرات زيلينسكي، لكنها ستظل تقدم الدعم.وكانت قد حذرت روسيا، مراراً، من ضخ الغرب السلاح إلى أوكرانيا، مؤكدة أن ذلك لا يسهم في إحراز تقدم ونجاح بالمفاوضات الروسية الأوكرانية، وسيكون له تأثير سلبي.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230708/الدوما-الروسي-يعد-واشنطن-بالانتقام-ردا-على-نقل-الذخائر-العنقودية-إلى-أوكرانيا-1078844167.html
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روسيا, الدوما, العالم
روسيا, الدوما, العالم

الدوما الروسي: لدى زيلينسكي شيء واحد فقط خلال قمة الناتو "الركوع وتقبيل أحذية الجميع"

08:50 GMT 08.07.2023 (تم التحديث: 08:52 GMT 08.07.2023)
© Sputnik . Alexey Mayshev / الانتقال إلى بنك الصورمبنى مجلس الدوما الروسي، موكسو، روسيا
مبنى مجلس الدوما الروسي، موكسو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2023
© Sputnik . Alexey Mayshev
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صرح نائب مجلس الدوما من مدينة سيفاستوبول، دميتري بيليك، لوكالة "سبوتنيك" بأن فلاديمير زيلينسكي سيكون "راكعا" في قمة الناتو المقبلة، حيث تشكك الدول الغربية في قدراته.
وقال بيليك لوكالة "سبوتنيك": "في قمة الناتو بالنسبة إلى زيلينسكي "سيركع على ركبتيه". من الواضح أن الهجوم المضاد الأوكراني لم يسر وفقًا لخطة الرعاة الغربيين ورغبات زيلينسكي. لقد فقدت أوكرانيا كمية كبيرة من المعدات والأفراد، وهذه أموال ضائعة".

وأضاف: "زيلينسكي لديه شيء واحد فقط ليفعله، الجثو على ركبتيه في القمة وتقبيل أحذية الجميع حتى يتمكنوا من إلقاء المزيد من الدبابات والمدفعية وغير ذلك الكثير، على أمل ألا يتعثر الهجوم المضاد على الأقل".

ويرى بيليك أن دول الناتو تشك بالفعل في قدرات زيلينسكي، لكنها ستظل تقدم الدعم.
النائب ميخائيل شيريميت، عضو مجلس النواب الروسي (الدوما) - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2023
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وشدد بيليك على أن "المال سيُعطى، ولكن كما يقولون، ليس من باب الكرم، ولكن من أجل الضرورة".
وكانت قد حذرت روسيا، مراراً، من ضخ الغرب السلاح إلى أوكرانيا، مؤكدة أن ذلك لا يسهم في إحراز تقدم ونجاح بالمفاوضات الروسية الأوكرانية، وسيكون له تأثير سلبي.
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
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