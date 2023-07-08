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https://sputnikarabic.ae/20230708/وزير-الدفاع-الإيراني-مسيرة-الشعب-الإيراني-لم-تتباطأ-رغم-الحرب-الهجينة-التي-يواجهها-1078870506.html
وزير الدفاع الإيراني: مسيرة الشعب الإيراني لم تتباطأ رغم الحرب الهجينة التي يواجهها
وزير الدفاع الإيراني: مسيرة الشعب الإيراني لم تتباطأ رغم الحرب الهجينة التي يواجهها
قال العميد محمد رضا أشتياني، وزير الدفاع الإيراني، إن الشعب الإيراني يتعرض لحرب هجينة، لكنها لم تؤدِ إلى تباطؤ مسيرته. 08.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-08T19:47+0000
2023-07-08T19:47+0000
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ولفت إلى أن مسيرة الشعب الإيراني، التي كان العالم أجمع يراقبها، استمرت بقوة أكبر ووتيرة أسرع، حسبما ذكرت وكالة "فارس" الإيرانية، اليوم السبت.وشدد أشتياني على أن التطورات الأخيرة التي تشهدها المنطقة والتقنيات المستخدمة في الحروب لها أهمية كبيرة، خاصة فيما يتعلق بالمعارك البرية.وتابع: "منظومة الصناعات الدفاعية في إيران تقوم بدور مهم في توفير معدات القتال البري للقوات المسلحة الإيرانية".وتفرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات اقتصادية واسعة ضد إيران، منذ سنوات، بسبب برنامجها النووي، وأدى ذلك إلى الحد من قدرة إيران على الحصول على تقنيات عسكرية متطورة من الخارج.ورغم ذلك، تمكنت إيران من تطوير صناعات عسكرية وطنية في العديد من المجالات، خاصة القوة الصاروخية التي تمثل أحد أضخم الترسانات الصاروخية في الشرق الأوسط، إضافة إلى صناعة الطائرات المسيرة العسكرية، التي وصلت إلى مرحلة متقدمة.
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العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية

وزير الدفاع الإيراني: مسيرة الشعب الإيراني لم تتباطأ رغم الحرب الهجينة التي يواجهها

19:47 GMT 08.07.2023
© AFP 2023 / -طائرة مسيرة إيرانية
طائرة مسيرة إيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2023
© AFP 2023 / -
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قال العميد محمد رضا أشتياني، وزير الدفاع الإيراني، إن الشعب الإيراني يتعرض لحرب هجينة، لكنها لم تؤدِ إلى تباطؤ مسيرته.
ولفت إلى أن مسيرة الشعب الإيراني، التي كان العالم أجمع يراقبها، استمرت بقوة أكبر ووتيرة أسرع، حسبما ذكرت وكالة "فارس" الإيرانية، اليوم السبت.
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وشدد أشتياني على أن التطورات الأخيرة التي تشهدها المنطقة والتقنيات المستخدمة في الحروب لها أهمية كبيرة، خاصة فيما يتعلق بالمعارك البرية.
وتابع: "منظومة الصناعات الدفاعية في إيران تقوم بدور مهم في توفير معدات القتال البري للقوات المسلحة الإيرانية".
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وتفرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات اقتصادية واسعة ضد إيران، منذ سنوات، بسبب برنامجها النووي، وأدى ذلك إلى الحد من قدرة إيران على الحصول على تقنيات عسكرية متطورة من الخارج.
ورغم ذلك، تمكنت إيران من تطوير صناعات عسكرية وطنية في العديد من المجالات، خاصة القوة الصاروخية التي تمثل أحد أضخم الترسانات الصاروخية في الشرق الأوسط، إضافة إلى صناعة الطائرات المسيرة العسكرية، التي وصلت إلى مرحلة متقدمة.
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