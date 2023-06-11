https://sputnikarabic.ae/20230611/الجيش-الإيراني-يقول-إنه-سيرد-بقوة-على-أدنى-تحرك-للأعداء-1078013360.html

الجيش الإيراني يقول إنه سيرد بقوة على أدنى تحرك للأعداء

الجيش الإيراني يقول إنه سيرد بقوة على أدنى تحرك للأعداء

أكد الجيش الإيراني، اليوم الأحد، أن "القوات المسلحة الإيرانية سترد بقوة على أدنى تحرك للأعداء". 11.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-11T20:33+0000

2023-06-11T20:33+0000

2023-06-11T20:33+0000

إيران

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وقال قائد سلاح طيران الجيش الإيراني العميد الطيار يوسف قرباني، إن "الأعداء يعرفون أنهم إذا أرادوا القيام بأدنى تحرك، فسوف يعاقبون بأقسى رد من قبل القوات المسلحة الإيرانية"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.وأضاف قرباني، أن "طيران الجيش الإيراني يؤدي اليوم دورا مهما للغاية في إرباك المعادلات العسكرية للأعداء"، على حد قوله.وكان قائد حرس الحدود الإيراني، العميد أحمد علي كودرزي، قال إنه سيتم رصد حدود بلاده بأحدث المعدات المتطورة.وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن تصريحات العميد كودرزي جاءت في كلمة له خلال مراسم توديع وتقديم قائدي حرس الحدود السابق والجديد بمحافظة أذربيجان شرقي، الواقعة شمال غربي إيران.وأكد القائد العسكري الإيراني أن "شهداءنا ضحوا بأعز ما يملكونه أي أرواحهم الغالية من أجل رفعة الوطن وأمنه، ولهم مساهمة كبيرة ومؤثرة في تقديم أسمى نعمة وهي ضمان أمن الوطن".وشدد قائد حرس الحدود الإيراني على أنه بواسطة الآلية التي أعلنها القائد العام للجيش في بلاده من خلال الخطة الشاملة الذكية، قد ارتفع مستوى الإعداد والتدريب العسكري على المهارات، فضلا عن توفير المعدات المتطورة لحرس الحدود.وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، قد أكد الثلاثاء الماضي، أن "قوة الردع الإيرانية هي نقطة أمن وسلام مستدام لدول المنطقة".وقال رئيسي، خلال مراسم إزاحة الستار عن صاروخ "فتاح" الفرط صوتي، إن "الصناعات الدفاعية والصاروخية في إيران أصبحت محلية وليست مستوردة"، مشددًا على ضرورة التحرك نحو الاستقلال في الصناعات الدفاعية والعسكرية، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وكشفت القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق، عن صاروخ فرط صوتي متطور جديد يحمل اسم "فتّاح"، وذلك بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأن "فتاح" صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت، وقادر على المرور عبر أهم أنظمة الدفاع الصاروخي المتقدمة وأكثرها تطورا، كما أنه "قادر على استهداف أنظمة الدفاع الصاروخي التي يمكن أن تكون من بين أهم العناصر الدفاعية للعدو".كما "يتميز هذا الصاروخ بدقة متزايدة وسرعة عالية جدا وقدرة ممتازة على المناورة، بالإضافة إلى القدرة على التخفي واجتياز أنظمة الرادار"، حسب الوكالة الإيرانية.وأضافت أن مدى صاروخ "فتاح" يبلغ 1400 كم، ويتميز بسرعة عالية جدًا "13 ماخ، أي 13 مرة ضعف سرعة الصوت"، مؤكدةً أن "الرأس الحربي للصاروخ مزوّد بمحرك كروي يعمل على الوقود الصلب وفوّهة متحركة تعطيه قابلية على المناورة في جميع الاتجاهات".

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