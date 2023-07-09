https://sputnikarabic.ae/20230709/الإمارات-تفتتح-مستشفى-ميدانيا-في-تشاد-دعما-للاجئين-السودانيين-1078884315.html

الإمارات تفتتح مستشفى ميدانيا في تشاد دعما للاجئين السودانيين

الإمارات تفتتح مستشفى ميدانيا في تشاد دعما للاجئين السودانيين

افتتح سعيد الشامسي، سفير الإمارات لدى جمهورية تشاد، اليوم الأحد، المستشفى الميداني في مدينة أمدجراس التشادية دعما للاجئين من السودانيين. 09.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-09T12:04+0000

2023-07-09T12:04+0000

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وأفادت صحيفة "البيان"، مساء اليوم الأحد، بأن افتتاح المستشفى الميداني الإماراتي يأتي تنفيذا لتوجيهات محمد بن زايد آل نهيان، الرئيس الإماراتي، بهدف دعم اللاجئين من الأشقاء السودانيين، وذلك بالتعاون المشترك بين ثلاث مؤسسات إنسانية إماراتية.وتتمثل المؤسسات الإماراتية في "هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية".وحضر افتتاح المستشفى في تشاد، وزير الصحة التشادي وعدد من المسؤولين الحكوميين الآخرين، فضلا عن ممثلين عن المؤسسات الإماراتية الثلاث، إضافة إلى المشرفين على المستشفى نفسها والفريق الطبي الإماراتي.ونقلت الصحيفة عن السفير الشامسي أن "افتتاح المستشفى يأتي في إطار الدعم الإنساني والإغاثي والطبي المقدم من الإمارات للأشقاء السودانيين المتأثرين بالأوضاع الصعبة التي تسبب بها الصراع في السودان".وأكد الدبلوماسي الإماراتي أن "إنشاء المستشفى يهدف إلى مد يد العون والمساندة والدعم الإنساني للحد من وطأة المعاناة التي يعيشها اللاجئون، وفي إطار الحرص الدائم على تقديم الخدمات الطبية الضرورية للمنكوبين والمتضررين وخصوصا للفئات الأكثر تأثرا من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء".ويأتي ذلك ضمن المساعدات التي تقدمها الإمارات لدعم اللاجئين السودانيين، الذين تضرروا من ظروف الصراع الذي تشهده البلاد.ومنذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، تدور اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من أنحاء السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.

https://sputnikarabic.ae/20230516/الإمارات-ترسل-طائرتين-تحملان-إمدادات-غذائية-لإغاثة-الشعب-السوداني-1077115366.html

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أخبار تشاد, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الأخبار, العالم العربي