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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230709/القوات-الجوية-الروسية-تضرب-3-نقاط-انتشار-للقوات-الأوكرانية-على-محور-كراسني-ليمان--عاجل-1078873071.html
القوات الجوية الروسية تضرب 3 نقاط انتشار للقوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان
القوات الجوية الروسية تضرب 3 نقاط انتشار للقوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان
ذكرت وزارة الدفاع الروسية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، أن القوات الجوية الروسية ضربت 3 نقاط انتشار مؤقتة ومستودعا ومواقع تمركز الأفراد والأسلحة للقوات... 09.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-09T02:22+0000
2023-07-09T02:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الجوية الروسية
القوات الأوكرانية
روسيا
وزارة الدفاع الروسية
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وقال رئيس المكتب الصحفي لمجموعة قوات "المركز" بالجيش الروسي، ألكسندر سافتشوك، إن الوحدات الأمامية الروسية تصدت لمحاولة أوكرانية دورية للهجوم في اتجاه سفاتوفو ودمرت دبابة وعربة مصفحة وشاحنتين بيك آب للعدو.وأضاف سافتشوك في حديث لوكالة "سبوتنيك"، "على محور سفاتوفا تصدت وحدات مجموعة المركز لمحاولة دورية للواء الآلي الـ66 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية للهجوم.. ونتيجة للمعركة تم تدمير دبابة وعربة مصفحة وشاحنتين بيك آب للعدو".
https://sputnikarabic.ae/20230708/القوات-الأوكرانية-تقصف-دونيتسك-58-مرة-خلال-الـ-24-ساعة-الماضية-1078872225.html
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القوات الجوية الروسية, القوات الأوكرانية, روسيا, وزارة الدفاع الروسية
القوات الجوية الروسية, القوات الأوكرانية, روسيا, وزارة الدفاع الروسية

القوات الجوية الروسية تضرب 3 نقاط انتشار للقوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان

02:22 GMT 09.07.2023 (تم التحديث: 02:40 GMT 09.07.2023)
© وزارة الدفاع الروسية /  / الانتقال إلى بنك الصورالقوات الجوية-الفضائية الروسية تجرب صاروخا جديدا
القوات الجوية-الفضائية الروسية تجرب صاروخا جديدا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2023
© وزارة الدفاع الروسية /
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ذكرت وزارة الدفاع الروسية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، أن القوات الجوية الروسية ضربت 3 نقاط انتشار مؤقتة ومستودعا ومواقع تمركز الأفراد والأسلحة للقوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان.
وقال رئيس المكتب الصحفي لمجموعة قوات "المركز" بالجيش الروسي، ألكسندر سافتشوك، إن الوحدات الأمامية الروسية تصدت لمحاولة أوكرانية دورية للهجوم في اتجاه سفاتوفو ودمرت دبابة وعربة مصفحة وشاحنتين بيك آب للعدو.
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة غورلوفكا، مقاطعة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2023
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القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك 58 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية
أمس, 22:37 GMT
وأضاف سافتشوك في حديث لوكالة "سبوتنيك"، "على محور سفاتوفا تصدت وحدات مجموعة المركز لمحاولة دورية للواء الآلي الـ66 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية للهجوم.. ونتيجة للمعركة تم تدمير دبابة وعربة مصفحة وشاحنتين بيك آب للعدو".
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