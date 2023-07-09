https://sputnikarabic.ae/20230709/بابا-الفاتيكان-يدعو-الفلسطينيين-والإسرائيليين-لإنهاء-موجة-العنف-1078895689.html

بابا الفاتيكان يدعو الفلسطينيين والإسرائيليين لإنهاء موجة العنف

بابا الفاتيكان يدعو الفلسطينيين والإسرائيليين لإنهاء موجة العنف

دعا البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، اليوم الأحد، إلى وقف الموجة العنيفة الجديدة بين الإسرائيليين والفلسطينيين. 09.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-09T19:37+0000

2023-07-09T19:37+0000

2023-07-09T19:37+0000

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ونقلت بوابة "الأهرام" الإلكترونية، عن البابا حديثه خلال صلاة التبشير الملائكي، أشار فيه إلى أنه تلقى بحزن الأنباء عن سفك الدماء في الأرض المقدسة.وفي وقت سابق من اليوم، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية "انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين وإرهابهم ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العُزل، وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم".وأكدت الخارحية الفلسطينية، في بيان لها، أن "ما حدث ليلة أمس في بلدة كفر قدوم، يؤكد تكامل الأدوار بين الجيش والمستوطنين، في مشهد يتكرر باستمرار ويخلف المزيد من الشهداء والمصابين في صفوف شعبنا، والمزيد من تخريب الممتلكات".وأشارت أن ذلك يأتي "في ظل دعوات تحريضية وقرارات إسرائيلية رسمية لتوزيع المزيد من السلاح على المستوطنين، والتفاخر بذلك كما جرى في اتفاق المتطرف بن غفير، ومفوض شرطة الاحتلال لإبقاء السلاح مع كل مستوطن، وسط ازدواجية معايير دولية مقيتة وبائسة في التعامل مع القانون الدولي وانتقائية متواطئة في تطبيقه".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد شدد على "ملاحقة ومعاقبة مرتكبي العمليات الإرهابية"، لافتًا إلى أن حكومته تمسك بزمام المبادرة وتستخدم عنصر المفاجأة لتحديد موعد العمليات المقبلة.وقال نتنياهو، خلال جلسة للحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد: "دعوني أوضح سياستنا مجددا، والتي مفادها أن كل من يقتل إسرائيليين وكل من يرتكب عمليات إرهابية سيصل إما إلى السجن أو القبر".

https://sputnikarabic.ae/20230704/فلسطين-توجه-رسائل-إلى-مجلس-الأمن-والأمم-المتحدة-بشأن-العدوان-الإسرائيلي-على-جنين-1078705164.html

https://sputnikarabic.ae/20230709/نتنياهو-إسرائيل-ستعمل-على-منع-انهيار-السلطة-الفلسطينية-1078894586.html

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