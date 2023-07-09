https://sputnikarabic.ae/20230709/نتنياهو-يتوعد-كل-من-يقوم-بعملية-إرهابية-أو-يقتل-إسرائيليا-بالسجن-أو-القتل-1078885833.html
نتنياهو يتوعد كل من يقوم "بعملية إرهابية" أو يقتل إسرائيليا بالسجن أو القتل
نتنياهو يتوعد كل من يقوم "بعملية إرهابية" أو يقتل إسرائيليا بالسجن أو القتل
شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على ملاحقة ومعاقبة مرتكبي العمليات "الإرهابية"، لافتًا إلى أن حكومته تمسك بزمام المبادرة وتستخدم عنصر المفاجأة... 09.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-09T13:04+0000
2023-07-09T13:04+0000
2023-07-09T13:04+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
بنيامين نتنياهو
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
الأخبار
أخبار فلسطين اليوم
أخبار الضفة الغربية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/1d/1071718694_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_430e0c0130220ff0cf1e286eb53e515d.jpg
القدس - سبوتنيك. وقال نتنياهو، خلال جلسة للحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد: "دعوني أوضح سياستنا مجددًا، والتي مفادها أن كل من يقتل إسرائيليين وكل من يرتكب عمليات إرهابية سيصل إما إلى السجن أو القبر".وأضاف أن "هذه هي سياسة الحكومة ونحن نطبقها بثلاث طرق: أولاً، نحاسب مرتكبي العمليات الإرهابية أنفسهم بغير استثناء. وثانيًا، نضرب الجهات التي ترسل الإرهاب والبنى التحتية الإرهابية".وتابع: "وثالثا، نمسك بزمام المبادرة ونستخدم عنصر المفاجأة حيث نحدد توقيت عملياتنا على غرار ما فعلناه خلال عملية [السهم الواقي] ضد الجهاد الإسلامي في غزة، وعلى غرار ما فعلناه خلال عملية [بيت وحديقة] ضد المخربين في جنين".وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الأربعاء الماضي، انتهاء عملية عسكرية استمرت يومين في جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية المحتلة، والتي استهدف الفصائل الفلسطينية المسلحة بالمخيم.وأسفرت العملية عن مقتل 12 فلسطينا و117 مصابا، إضافة إلى مقتل جندي إسرائيلي.
https://sputnikarabic.ae/20230707/استطلاع-رأي-إسرائيلي-يظهر-تفوق-نتنياهو-بعد-عملية-جنين-1078820176.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/1d/1071718694_67:0:2798:2048_1920x0_80_0_0_3e38a4ae3094533f85978cfadfebb021.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية
نتنياهو يتوعد كل من يقوم "بعملية إرهابية" أو يقتل إسرائيليا بالسجن أو القتل
تابعنا عبر
شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على ملاحقة ومعاقبة مرتكبي العمليات "الإرهابية"، لافتًا إلى أن حكومته تمسك بزمام المبادرة وتستخدم عنصر المفاجأة لتحديد موعد العمليات المقبلة.
القدس - سبوتنيك. وقال نتنياهو
، خلال جلسة للحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد: "دعوني أوضح سياستنا مجددًا، والتي مفادها أن كل من يقتل إسرائيليين وكل من يرتكب عمليات إرهابية سيصل إما إلى السجن أو القبر".
وأضاف أن "هذه هي سياسة الحكومة ونحن نطبقها بثلاث طرق: أولاً، نحاسب مرتكبي العمليات الإرهابية أنفسهم بغير استثناء. وثانيًا، نضرب الجهات التي ترسل الإرهاب والبنى التحتية الإرهابية".
وتابع: "وثالثا، نمسك بزمام المبادرة ونستخدم عنصر المفاجأة حيث نحدد توقيت عملياتنا على غرار ما فعلناه خلال عملية [السهم الواقي] ضد الجهاد الإسلامي في غزة، وعلى غرار ما فعلناه خلال عملية [بيت وحديقة] ضد المخربين في جنين".
وكان الجيش الإسرائيلي
أعلن الأربعاء الماضي، انتهاء عملية عسكرية استمرت يومين في جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية المحتلة، والتي استهدف الفصائل الفلسطينية المسلحة بالمخيم.
وأسفرت العملية عن مقتل 12 فلسطينا و117 مصابا، إضافة إلى مقتل جندي إسرائيلي.