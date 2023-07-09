عربي
https://sputnikarabic.ae/20230709/نتنياهو-يتوعد-كل-من-يقوم-بعملية-إرهابية-أو-يقتل-إسرائيليا-بالسجن-أو-القتل-1078885833.html
نتنياهو يتوعد كل من يقوم "بعملية إرهابية" أو يقتل إسرائيليا بالسجن أو القتل
نتنياهو يتوعد كل من يقوم "بعملية إرهابية" أو يقتل إسرائيليا بالسجن أو القتل
شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على ملاحقة ومعاقبة مرتكبي العمليات "الإرهابية"، لافتًا إلى أن حكومته تمسك بزمام المبادرة وتستخدم عنصر المفاجأة... 09.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-09T13:04+0000
2023-07-09T13:04+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
بنيامين نتنياهو
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
الأخبار
أخبار فلسطين اليوم
أخبار الضفة الغربية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/1d/1071718694_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_430e0c0130220ff0cf1e286eb53e515d.jpg
القدس - سبوتنيك. وقال نتنياهو، خلال جلسة للحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد: "دعوني أوضح سياستنا مجددًا، والتي مفادها أن كل من يقتل إسرائيليين وكل من يرتكب عمليات إرهابية سيصل إما إلى السجن أو القبر".وأضاف أن "هذه هي سياسة الحكومة ونحن نطبقها بثلاث طرق: أولاً، نحاسب مرتكبي العمليات الإرهابية أنفسهم بغير استثناء. وثانيًا، نضرب الجهات التي ترسل الإرهاب والبنى التحتية الإرهابية".وتابع: "وثالثا، نمسك بزمام المبادرة ونستخدم عنصر المفاجأة حيث نحدد توقيت عملياتنا على غرار ما فعلناه خلال عملية [السهم الواقي] ضد الجهاد الإسلامي في غزة، وعلى غرار ما فعلناه خلال عملية [بيت وحديقة] ضد المخربين في جنين".وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الأربعاء الماضي، انتهاء عملية عسكرية استمرت يومين في جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية المحتلة، والتي استهدف الفصائل الفلسطينية المسلحة بالمخيم.وأسفرت العملية عن مقتل 12 فلسطينا و117 مصابا، إضافة إلى مقتل جندي إسرائيلي.
https://sputnikarabic.ae/20230707/استطلاع-رأي-إسرائيلي-يظهر-تفوق-نتنياهو-بعد-عملية-جنين-1078820176.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/1d/1071718694_67:0:2798:2048_1920x0_80_0_0_3e38a4ae3094533f85978cfadfebb021.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية

نتنياهو يتوعد كل من يقوم "بعملية إرهابية" أو يقتل إسرائيليا بالسجن أو القتل

13:04 GMT 09.07.2023
© AP Photo / Oren Zivرئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2023
© AP Photo / Oren Ziv
تابعنا عبرTelegramNabd
شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على ملاحقة ومعاقبة مرتكبي العمليات "الإرهابية"، لافتًا إلى أن حكومته تمسك بزمام المبادرة وتستخدم عنصر المفاجأة لتحديد موعد العمليات المقبلة.
القدس - سبوتنيك. وقال نتنياهو، خلال جلسة للحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد: "دعوني أوضح سياستنا مجددًا، والتي مفادها أن كل من يقتل إسرائيليين وكل من يرتكب عمليات إرهابية سيصل إما إلى السجن أو القبر".
وأضاف أن "هذه هي سياسة الحكومة ونحن نطبقها بثلاث طرق: أولاً، نحاسب مرتكبي العمليات الإرهابية أنفسهم بغير استثناء. وثانيًا، نضرب الجهات التي ترسل الإرهاب والبنى التحتية الإرهابية".
رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2023
استطلاع رأي إسرائيلي يظهر تفوق نتنياهو بعد عملية جنين
7 يوليو, 08:29 GMT
وتابع: "وثالثا، نمسك بزمام المبادرة ونستخدم عنصر المفاجأة حيث نحدد توقيت عملياتنا على غرار ما فعلناه خلال عملية [السهم الواقي] ضد الجهاد الإسلامي في غزة، وعلى غرار ما فعلناه خلال عملية [بيت وحديقة] ضد المخربين في جنين".
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الأربعاء الماضي، انتهاء عملية عسكرية استمرت يومين في جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية المحتلة، والتي استهدف الفصائل الفلسطينية المسلحة بالمخيم.
وأسفرت العملية عن مقتل 12 فلسطينا و117 مصابا، إضافة إلى مقتل جندي إسرائيلي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع12:08 GMTУничтожение самодельных взрывных устройств военной полицией в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:33 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала