https://sputnikarabic.ae/20230709/صحفية-لبنانية-تكشف-عن-خطة-عسكرية-إسرائيلية-للجم-الخرق-اللبناني-على-حدودها-1078878582.html

صحفية لبنانية تكشف عن "خطة عسكرية" إسرائيلية للجم الخرق اللبناني على حدودها

صحفية لبنانية تكشف عن "خطة عسكرية" إسرائيلية للجم الخرق اللبناني على حدودها

كشفت صحفية لبنانية في تقريرها عن "خطة عسكرية" إسرائيلية للجم الخرق اللبناني الأخير على حدودها الذي تمثل بقيام مناصرين لـ"حزب الله" بنصب خيم مقابل موقع عسكري... 09.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-09T09:47+0000

2023-07-09T09:47+0000

2023-07-09T09:50+0000

العالم العربي

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وأشارت الصحفية، سنا كجك، إلى أنها "ليست المرة الأولى التي تعمد فيها المقاومة اللبنانية إلى تطبيق مثل هذا الإجراء لمواجهة الجيش الإسرائيلي، حيث تهدف من الخيم المواجهة لكاميرات والآليات العسكرية الإسرائيلية وتسجل الهدف تلو الآخر لتحقق الفوز في جولتها الميدانية".وأوضحت كجك في تقريرها أن الجانب الإسرائيلي ممتعض من الخطوة اللبنانية، وترى أن القيادة العسكرية والسياسية الإسرائيلية تعجز عن إيجاد طريقة لحل الموضوع، واكتفت بتوجيه عدة رسائل لقوات "اليونيفل" ( قوات أممية تابعة للأمم المتحدة) في جنوب لبنان، وكذلك وجهت رسائل لفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية بهدف الضغط على لبنان رسميا من أجل إزالة الخيمتين "مع التهديد والوعيد أحيانا".واعتبرت كجك أن إسرائيل تدرك أن "العمل العسكري سيكلف غاليا وإلا لبادرت وأزالت الخيم دون أي تردد أو إنذار مسبق"، مضيفة أن "العقلية الإسرائيلية بمفهومها الاحتلالي فإن خيم حزب الله في مزارع شبعا المحتلة والتي تعتبرها ضمن حدودها قد تستدعي جولة من القتال".وكشفت الصحفية عن وحدة هندسية خاصة بالأنفاق في الجيش الإسرائيلي والتي تسمى "يهلوم" أي "الجوهرة" بالعربية، وهي مختصة بالأنفاق ومن مهامها تركيب أجهزة استشعار تحت الأرض للكشف عن الأنفاق على طول الحدود اللبنانية - الفلسطينية، وأيضا على الحدود مع قطاع غزة. كما تقوم بتفكيك العبوات الناسفة وتقتحم الأنفاق والممرات الأرضية ومجهزة بأحدث الوسائل البصرية للرؤية الليلية، فضلا عن أنها تمتلك كل مستلزمات البقاء على قيد الحياة لجنودها ولساعات طويلة في الأنفاق وتؤمن لهم أجهزة التنفس والملابس الواقية والخوذات وكاشف الألغام.وذكرت كجك في تقريرها عن خيارات وسيناريوها عدة أبرزها أن تكون "وحدة يهلوم" الإسرائيلية قد خططت بحفر أنفاق تمتد إلى الداخل اللبناني للقيام بعملية خاطفة لإزالة الخيم، لكن ذلك سيجابه برد من الجانب اللبناني.كما نوهت كجك إلى ما جاء في الإعلام الإسرائيلي حول هذا الموضوع، ابتداء مما قاله الصحفي الإسرائيلي، يوسي يهوشع، في صحيفة "يديعوت أحرنوت"، بأن التغييرات التي يجريها "حزب الله" على طول الحدود مع إسرائيل تشير إلى التحضير لعملية مفاجئة تتمثل في اقتحام المستوطنات، "فالحزب جاهز ومستعد للحرب".أما مراسل القناة "13" العبرية، ألون بن دافيد، عبّر عن رأيه بالقول: "اقتربت إسرائيل من استنفاذ القنوات الدبلوماسية للتحرك بقوة، فمن المحتمل أن يواجه الجيش خيارات عدة منها: إحضار الجرافات التي ستقطع الطريق نحو الموقع مع تقدم قوات من الجيش لمحاولة إخلائه بالقوة"، أما الخيار الثاني الذي تحدث عنه "يتمثل في الهجوم الجوي لإبعاد عناصر حزب الله"، والخيار الثالث "التحرك السري للوصول إلى الموقع والسيطرة على عناصر الحزب وإعادتهم إلى لبنان أو إحضارهم للاستجواب في إسرائيل وتصويرهم وهم يعترفون بانتهاك السيادة".وأضافت كجك، نقلا عن المصدر، أن "المناخ الدولي يوحي بأن إسرائيل لن تصعّد وقد تميل للحلول السلمية عبر الدبلوماسية وهذا "جني ثمار" قوة "حزب الله" ومعادلات الردع التي أجبرته على اتباع تكتيكات دقيقة في تعامله على الحدود اللبنانية - الفلسطينية تجنبا لأي احتكاك أو استفزاز للمقاومة اللبنانية".

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https://sputnikarabic.ae/20230706/منع-دخول-الأهالي-قرية-الغجر-أين-يصل-الصدام-الحدودي-بين-إسرائيل-ولبنان-1078779102.html

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