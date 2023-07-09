عربي
https://sputnikarabic.ae/20230709/ضربة-جوية-في-السودان-تؤدي-إلى-مقتل-22-شخصا-وغوتيريش-يدين-الحادثة-1078873179.html
ضربة جوية في السودان تؤدي إلى مقتل 22 شخصا وغوتيريش يدين الحادثة
ضربة جوية في السودان تؤدي إلى مقتل 22 شخصا وغوتيريش يدين الحادثة
صدر بيان من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم السبت، يدين فيه ضربة جوية قال إنها أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 22 شخصًا في أم درمان، السودان. 09.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-09T02:37+0000
2023-07-09T02:38+0000
قوات الدعم السريع السودانية
الجيش السوداني
الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/14/1070351685_0:70:1096:687_1920x0_80_0_0_341a8a7c9617c3b28b174ca24bc9d99f.jpg
ووفقًا للبيان، أعرب غوتيريش عن قلقه بسبب التقارير عن انتشار العنف وسقوط ضحايا في إقليم دارفور في السودان.في وقت سابق من نفس اليوم، أعلنت وزارة الصحة في ولاية الخرطوم أن 22 شخصًا لقوا حتفهم جراء ضربة جوية نفذها الجيش السوداني على "دار السلام" في غرب "سوق ليبيا"، بمدينة أم درمان في وقت مبكر من الصباح.فيما بعد، أفادت القوات المسلحة السودانية عبر صفحتها على فيسبوك أن "قوات العمل الخاص نفذت عملية نوعية في أم درمان أسفرت عن مقتل عدد من المتمردين وتدمير آليات قتالية".ولم يتم تحديد عدد القتلى والجرحى في هذه العملية وفقًا لبيان القوات المسلحة.
https://sputnikarabic.ae/20230708/الجيش-السوداني-يعلن-مقتل-20-عنصرا-من-قوات-الدعم-السريع-بعملية-نوعية-في-أم-درمان-1078862561.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/14/1070351685_83:0:1096:760_1920x0_80_0_0_4ccc4c5c4c7332186f4d37fd07ece8e8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش
قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش

ضربة جوية في السودان تؤدي إلى مقتل 22 شخصا وغوتيريش يدين الحادثة

02:37 GMT 09.07.2023 (تم التحديث: 02:38 GMT 09.07.2023)
© AFP 2023 / MOHAMMED ABEDالأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يتحدث في مؤتمر صحفي خلال مؤتمر المناخ (كوب 27) في مدينة شرم الشيخ، مصر، 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يتحدث في مؤتمر صحفي خلال مؤتمر المناخ (كوب 27) في مدينة شرم الشيخ، مصر، 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2023
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
تابعنا عبرTelegramNabd
صدر بيان من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم السبت، يدين فيه ضربة جوية قال إنها أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 22 شخصًا في أم درمان، السودان.
ووفقًا للبيان، أعرب غوتيريش عن قلقه بسبب التقارير عن انتشار العنف وسقوط ضحايا في إقليم دارفور في السودان.
في وقت سابق من نفس اليوم، أعلنت وزارة الصحة في ولاية الخرطوم أن 22 شخصًا لقوا حتفهم جراء ضربة جوية نفذها الجيش السوداني على "دار السلام" في غرب "سوق ليبيا"، بمدينة أم درمان في وقت مبكر من الصباح.
جنود الجيش السوداني الموالون لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان يشغلون موقعًا في مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر ، في 20 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2023
الجيش السوداني يعلن مقتل 20 عنصرا من قوات الدعم السريع بعملية نوعية في أم درمان
أمس, 14:12 GMT
فيما بعد، أفادت القوات المسلحة السودانية عبر صفحتها على فيسبوك أن "قوات العمل الخاص نفذت عملية نوعية في أم درمان أسفرت عن مقتل عدد من المتمردين وتدمير آليات قتالية".
ولم يتم تحديد عدد القتلى والجرحى في هذه العملية وفقًا لبيان القوات المسلحة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع7 يوليو, 08:39 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала