https://sputnikarabic.ae/20230709/ضربة-جوية-في-السودان-تؤدي-إلى-مقتل-22-شخصا-وغوتيريش-يدين-الحادثة-1078873179.html
ضربة جوية في السودان تؤدي إلى مقتل 22 شخصا وغوتيريش يدين الحادثة
ضربة جوية في السودان تؤدي إلى مقتل 22 شخصا وغوتيريش يدين الحادثة
صدر بيان من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم السبت، يدين فيه ضربة جوية قال إنها أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 22 شخصًا في أم درمان، السودان. 09.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-09T02:37+0000
2023-07-09T02:37+0000
2023-07-09T02:38+0000
قوات الدعم السريع السودانية
الجيش السوداني
الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش
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ووفقًا للبيان، أعرب غوتيريش عن قلقه بسبب التقارير عن انتشار العنف وسقوط ضحايا في إقليم دارفور في السودان.في وقت سابق من نفس اليوم، أعلنت وزارة الصحة في ولاية الخرطوم أن 22 شخصًا لقوا حتفهم جراء ضربة جوية نفذها الجيش السوداني على "دار السلام" في غرب "سوق ليبيا"، بمدينة أم درمان في وقت مبكر من الصباح.فيما بعد، أفادت القوات المسلحة السودانية عبر صفحتها على فيسبوك أن "قوات العمل الخاص نفذت عملية نوعية في أم درمان أسفرت عن مقتل عدد من المتمردين وتدمير آليات قتالية".ولم يتم تحديد عدد القتلى والجرحى في هذه العملية وفقًا لبيان القوات المسلحة.
https://sputnikarabic.ae/20230708/الجيش-السوداني-يعلن-مقتل-20-عنصرا-من-قوات-الدعم-السريع-بعملية-نوعية-في-أم-درمان-1078862561.html
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قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش
قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش
ضربة جوية في السودان تؤدي إلى مقتل 22 شخصا وغوتيريش يدين الحادثة
02:37 GMT 09.07.2023 (تم التحديث: 02:38 GMT 09.07.2023) تابعنا عبر
صدر بيان من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم السبت، يدين فيه ضربة جوية قال إنها أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 22 شخصًا في أم درمان، السودان.
ووفقًا للبيان، أعرب غوتيريش عن قلقه بسبب التقارير عن انتشار العنف
وسقوط ضحايا في إقليم دارفور في السودان.
في وقت سابق من نفس اليوم، أعلنت وزارة الصحة في ولاية الخرطوم أن 22 شخصًا لقوا حتفهم جراء ضربة جوية نفذها الجيش السوداني على "دار السلام" في غرب "سوق ليبيا"، بمدينة أم درمان في وقت مبكر من الصباح.
فيما بعد، أفادت القوات المسلحة السودانية عبر صفحتها على فيسبوك أن "قوات العمل الخاص نفذت عملية نوعية في أم درمان أسفرت عن مقتل عدد من المتمردين وتدمير آليات قتالية".
ولم يتم تحديد عدد القتلى والجرحى في هذه العملية وفقًا لبيان القوات المسلحة.