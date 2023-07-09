https://sputnikarabic.ae/20230709/كوريا-الشمالية-تنتقد-دعم-الطاقة-الذرية-لخطة-اليابان-بشأن-تصريف-مياه-فوكوشيما-1078873683.html
كوريا الشمالية تنتقد دعم "الطاقة الذرية" لخطة اليابان بشأن تصريف مياه فوكوشيما
كوريا الشمالية تنتقد دعم "الطاقة الذرية" لخطة اليابان بشأن تصريف مياه فوكوشيما
أعلنت كوريا الشمالية، يوم الأحد، أن دعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية لخطة اليابان بشأن تصريف مياه محطة فوكوشيما النووية يعتبر "قرارًا غير عادل" ويكشف عن... 09.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-09T04:16+0000
2023-07-09T04:16+0000
2023-07-09T04:17+0000
فوكوشيما
أخبار اليابان
كوريا الشمالية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/0d/1048674226_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c15a98387a6ebddf0e16e293547253dd.jpg
تمت الموافقة رسميًا يوم الجمعة من قبل سلطة الرقابة النووية اليابانية على إطلاق مياه ملوثة نوويًا من محطة فوكوشيما، وذلك بعد دعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية لهذا القرار.في عام 2011، تعرضت محطة فوكوشيما النووية في اليابان لكارثة بعد وقوع زلزال وتسونامي قويين. تضررت مفاعلات المحطة، مما أدى إلى تسرب كبير للمواد المشعة وتلوث المياه في المنطقة المحيطة. ومنذ ذلك الحين، بذلت اليابان جهودًا كبيرة لمواجهة تلك الأزمة النووية المستمرة.وفي سعيها لحل مشكلة تخزين المياه الملوثة في محطة فوكوشيما، وجدت اليابان نفسها تواجه تحديًا صعبًا. تجمعت كميات هائلة من المياه المستخدمة لتبريد المفاعلات المتضررة في خزانات تحتوي على مواد مشعة. وبسبب ضيق المساحة وتفاقم المشكلة، أعلنت اليابان خططًا لتصريف هذه المياه في المحيط البحري.وعلى الرغم من تأكيدات اليابان بأن المياه ستتم معالجتها بشكل صحيح وفقًا للمعايير الدولية، إلا أن هذا القرار أثار قلق العديد من الدول والمنظمات. وفي هذا السياق، أعربت كوريا الشمالية عن رفضها واستياءها من قرار اليابان ومن الدعم الذي حصلت عليه من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واعتبرته قرارًا غير عادل ومؤشرًا على تطبيق "معايير مزدوجة" تفضل بعض الدول على حساب الأخرى في قضايا الطاقة النووية.
https://sputnikarabic.ae/20230521/خبراء-من-كوريا-الجنوبية-يتوجهون-إلى-اليابان-لفحص-المياه-في-فوكوشيما-1077266435.html
أخبار اليابان
كوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/0d/1048674226_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_98809c46972f0d588d6a54bfd3e7f131.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فوكوشيما, أخبار اليابان, كوريا الشمالية
فوكوشيما, أخبار اليابان, كوريا الشمالية
كوريا الشمالية تنتقد دعم "الطاقة الذرية" لخطة اليابان بشأن تصريف مياه فوكوشيما
04:16 GMT 09.07.2023 (تم التحديث: 04:17 GMT 09.07.2023) تابعنا عبر
أعلنت كوريا الشمالية، يوم الأحد، أن دعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية لخطة اليابان بشأن تصريف مياه محطة فوكوشيما النووية يعتبر "قرارًا غير عادل" ويكشف عن "معايير مزدوجة" تتبعها الوكالة.
تمت الموافقة رسميًا يوم الجمعة من قبل سلطة الرقابة النووية اليابانية على إطلاق مياه ملوثة نوويًا
من محطة فوكوشيما، وذلك بعد دعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية لهذا القرار.
في عام 2011، تعرضت محطة فوكوشيما النووية في اليابان لكارثة بعد وقوع زلزال وتسونامي قويين. تضررت مفاعلات المحطة، مما أدى إلى تسرب كبير للمواد المشعة وتلوث المياه في المنطقة المحيطة. ومنذ ذلك الحين، بذلت اليابان جهودًا كبيرة لمواجهة تلك الأزمة النووية المستمرة.
وفي سعيها لحل مشكلة تخزين المياه الملوثة في محطة فوكوشيما، وجدت اليابان نفسها تواجه تحديًا صعبًا. تجمعت كميات هائلة من المياه المستخدمة لتبريد المفاعلات المتضررة في خزانات تحتوي على مواد مشعة. وبسبب ضيق المساحة وتفاقم المشكلة، أعلنت اليابان خططًا لتصريف هذه المياه في المحيط البحري.
وعلى الرغم من تأكيدات اليابان بأن المياه ستتم معالجتها بشكل صحيح وفقًا للمعايير الدولية، إلا أن هذا القرار أثار قلق العديد من الدول والمنظمات. وفي هذا السياق، أعربت كوريا الشمالية عن رفضها واستياءها من قرار اليابان ومن الدعم الذي حصلت عليه من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واعتبرته قرارًا غير عادل ومؤشرًا على تطبيق "معايير مزدوجة" تفضل بعض الدول على حساب الأخرى في قضايا الطاقة النووية.