https://sputnikarabic.ae/20230709/نتنياهو-يلمح-إلى-نفاد-صبره-بعد-تجدد-الاحتجاجات-في-تل-أبيب-1078889698.html

نتنياهو يلمح إلى نفاد صبره بعد تجدد الاحتجاجات في تل أبيب

نتنياهو يلمح إلى نفاد صبره بعد تجدد الاحتجاجات في تل أبيب

ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إلى أن صبره ينفد بسبب الاضطرابات التي نجمت عن احتجاجات جديدة ضد خطط التعديلات القضائية. 09.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-09T14:57+0000

2023-07-09T14:57+0000

2023-07-09T14:57+0000

العالم

أخبار العالم الآن

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

بنيامين نتنياهو

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/06/1078779869_0:153:2932:1802_1920x0_80_0_0_a02f87544867b89b07e0a630a7155ce0.jpg

وقالت صحيفة "النهار" اللبنانية، إن نتنياهو طلب من المدعي العام حضور اجتماع الحكومة لمناقشة إجراءات الشرطة في مواجهة المظاهرات.ومن المقرر أن يجري الكنيست، غدًا الاثنين، أول تصويت على مشروع قانون طرحه الائتلاف الديني القومي، بزعامة نتنياهو، الذي يهدف إلى تقليص سلطات المحكمة العليا. ويرى منتقدون أن هذا الإجراء سيفتح الباب أمام إساءة استغلال السلطة، في حين تعتبر المعارضة هذا المشروع خطوة لتقويض استقلالية القضاء، ما يجعل المحكمة العليا في نهاية المطاف خاضعة لرغبات السياسيين.يعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي يواجه اتهامات بالفساد ينفيها، أن التعديلات القضائية تهدف إلى استعادة التوازن بين فروع السلطة وكبح تجاوزات المحكمة العليا لصلاحياتها. ويأتي التصويت على هذا المشروع بعد توقف المفاوضات بين الحكومة والمعارضة التي كانت تسعى لتسوية المسألة الشهر الماضي. يذكر أن الاحتجاجات في إسرائيل تجددت بعدما كانت قد خفت حدتها في وقت سابق، وينوي المحتجون التوجه إلى المطار الرئيسي في إسرائيل، غدًا الاثنين، كما هددت إحدى أكبر سلاسل المراكز التجارية في إسرائيل بإغلاق أبوابها ليوم واحد إذا صوت الكنيست لصالح مشروع القانون.وعمّت الاحتجاجات معظم المدن الإسرائيلية، مساء أمس السبت، رفضا لخطة إصلاح القضاء، التي تصر حكومة بنيامين نتنياهو على المضي قدما في تنفيذها، وسط تنديد المعارضة.وتظاهر الآلاف في ميدان كابلان في تل أبيب، بعد مسيرة جابت أنحاء المدينة، وأعلنت منظمة "إخوان السلاح" (مكونة من جنود وضباط احتياط) الاحتجاجية أن ناشطيها يعتزمون التظاهر الليلة قرب منزل وزير الدفاع، يوآف غالانت، في موشاف عميكام شمالي إسرائيل، وفق صحيفة "هآرتس".

https://sputnikarabic.ae/20230709/الكابينيت-الإسرائيلي-يعقد-اجتماعا-طارئا-اليوم-1078887861.html

https://sputnikarabic.ae/20230707/استطلاع-رأي-إسرائيلي-يظهر-تفوق-نتنياهو-بعد-عملية-جنين-1078820176.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو