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https://sputnikarabic.ae/20230710/أبحروا-على-متن-3-قوارب-فقدان-300-شخص-غادروا-من-السنغال-إلى-إسبانيا-1078897864.html
أبحروا على متن 3 قوارب.. فقدان 300 شخص غادروا من السنغال إلى إسبانيا
أبحروا على متن 3 قوارب.. فقدان 300 شخص غادروا من السنغال إلى إسبانيا
أفادت وسائل إعلام، بأن 300 شخص على الأقل أبحروا على متن 3 قوارب من السنغال إلى جزر الكناري الإسبانية وباتوا في عداد المفقودين . 10.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-10T00:28+0000
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السنغال
جزر الكناري
فقدان
العالم
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موسكو- سبوتنيك. وقالت متحدثة باسم "ووكنغ بوردرز" لإغاثة اللاجئين، إن "ما لا يقل عن 300 شخص أبحروا في 3 قوارب من السنغال إلى جزر الكناري الإسبانية وباتوا في عداد المفقودين".وذكرت المتحدثة أن قاربين، أحدهما يحمل نحو 65 شخصاً والآخر يحمل من 50 إلى 60 شخصاً، مفقودان منذ 15 يوماً بعد مغادرتهما السنغال في محاولة للوصول إلى إسبانيا.وغادر قارب ثالث السنغال في 27 يونيو/حزيران الماضي، وكان على متنه نحو 200 شخص.
https://sputnikarabic.ae/20230709/بينهم-6-أطفال-مقتل-8-أشخاص-جراء-انفجار-عبوة-ناسفة-وسط-الصومال--1078897015.html
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السنغال, جزر الكناري, فقدان, العالم
السنغال, جزر الكناري, فقدان, العالم

أبحروا على متن 3 قوارب.. فقدان 300 شخص غادروا من السنغال إلى إسبانيا

00:28 GMT 10.07.2023
© AP Photo / Valeria Mongelliانقاذ مهاجرين من قبل فريق من حفر السواحل "سي ووتش-3" على بعد حوالي 35 ميلاً من ليبيا، في نطاق منطقة البحث والإنقاذ الليبية، 18 أكتوبر 2021.
انقاذ مهاجرين من قبل فريق من حفر السواحل سي ووتش-3 على بعد حوالي 35 ميلاً من ليبيا، في نطاق منطقة البحث والإنقاذ الليبية، 18 أكتوبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2023
© AP Photo / Valeria Mongelli
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أفادت وسائل إعلام، بأن 300 شخص على الأقل أبحروا على متن 3 قوارب من السنغال إلى جزر الكناري الإسبانية وباتوا في عداد المفقودين .
موسكو- سبوتنيك. وقالت متحدثة باسم "ووكنغ بوردرز" لإغاثة اللاجئين، إن "ما لا يقل عن 300 شخص أبحروا في 3 قوارب من السنغال إلى جزر الكناري الإسبانية وباتوا في عداد المفقودين".
وذكرت المتحدثة أن قاربين، أحدهما يحمل نحو 65 شخصاً والآخر يحمل من 50 إلى 60 شخصاً، مفقودان منذ 15 يوماً بعد مغادرتهما السنغال في محاولة للوصول إلى إسبانيا.
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وغادر قارب ثالث السنغال في 27 يونيو/حزيران الماضي، وكان على متنه نحو 200 شخص.
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