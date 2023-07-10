https://sputnikarabic.ae/20230710/إعلام-روسيا-تكتشف-أسرار-الناتو-بعد-استحواذها-على-سلاح-مهم-1078916209.html
إعلام: روسيا تكتشف "أسرار الناتو" بعد استحواذها على سلاح مهم
إعلام: روسيا تكتشف "أسرار الناتو" بعد استحواذها على سلاح مهم
ذكرت صحيفة متخصصة بالشؤون العسكرية، أن روسيا ستتمكن من الوصول إلى تطورات "الناتو" بفضل الاستيلاء على صاروخ "ستورم شادو" الأنجلو- فرنسي. 10.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-10T12:57+0000
2023-07-10T12:57+0000
2023-07-10T12:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الصحيفة: "سيوفر الاستيلاء على "ستورم شادو" فرصًا إضافية لدراسة تكنولوجيا صواريخ كروز الغربية وتطوير إجراءات مضادة مناسبة".وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المعلومات ستكون مفيدة للغاية لموسكو، لأنها ستسمح بوضع تدابير لمواجهة التهديدات المحتملة من الحلف بشكل أكثر فعالية، بحسب صحيفة "Military Watch" المتخصصة بالشؤون العسكرية.وفي وقت سابق، قال دميتري روغوزين، رئيس مركز التقنيات العسكرية في "تسارسكي فولكي"، إن عناصر الجيش الروسي من مفرزة المتطوعين "بارس- 11" ومجموعة قيادية من المركز التقني، سحبوا صاروخ كروز "ستورم شادو" البريطاني بالكامل تقريبًا من خط التماس.وأضاف روغوزين لوكالة "سبوتنيك": "لقد تم تدمير (الصاروخ - محرر) جزئيًا فقط - وسقط بشكل مسطح بنجاح كبير، وتم فصل أجزاء الصاروخ عن بعضها بواسطة متخصصينا التقنيين في ساحة المعركة مباشرةً، الأجزاء الشديدة الانفجار والأجزاء التراكمية، ووحدة التحكم والجناح المطوي، لتسهيل عملية النقل".
https://sputnikarabic.ae/20230710/-مقاتلتان-روسيتان-تنقضان-على-تجمعات-القوات-الأوكرانية-في-كراسني-ليمان-فيديو--1078911613.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
إعلام: روسيا تكتشف "أسرار الناتو" بعد استحواذها على سلاح مهم
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ذكرت صحيفة متخصصة بالشؤون العسكرية، أن روسيا ستتمكن من الوصول إلى تطورات "الناتو" بفضل الاستيلاء على صاروخ "ستورم شادو" الأنجلو- فرنسي.
وقالت الصحيفة: "سيوفر الاستيلاء على "ستورم شادو" فرصًا إضافية لدراسة تكنولوجيا صواريخ كروز الغربية وتطوير إجراءات مضادة مناسبة".
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المعلومات ستكون مفيدة للغاية لموسكو، لأنها ستسمح بوضع تدابير لمواجهة التهديدات المحتملة من الحلف بشكل أكثر فعالية، بحسب صحيفة "Military Watch"
المتخصصة بالشؤون العسكرية.
وفي وقت سابق، قال دميتري روغوزين، رئيس مركز التقنيات العسكرية في "تسارسكي فولكي"، إن عناصر الجيش الروسي من مفرزة المتطوعين "بارس- 11" ومجموعة قيادية من المركز التقني، سحبوا صاروخ كروز "ستورم شادو" البريطاني بالكامل تقريبًا من خط التماس.
وأضاف روغوزين لوكالة "سبوتنيك": "لقد تم تدمير (الصاروخ - محرر) جزئيًا فقط - وسقط بشكل مسطح بنجاح كبير، وتم فصل أجزاء الصاروخ عن بعضها بواسطة متخصصينا التقنيين في ساحة المعركة مباشرةً، الأجزاء الشديدة الانفجار والأجزاء التراكمية، ووحدة التحكم والجناح المطوي، لتسهيل عملية النقل".