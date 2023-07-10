https://sputnikarabic.ae/20230710/إمام-عاشور-يقترب-من-الأهلي-بنسبة-91-وميتلاند-يعلق-على-الصفقة-1078897674.html

إمام عاشور يقترب من الأهلي بنسبة 91% وميتلاند يعلق على الصفقة

إمام عاشور يقترب من الأهلي بنسبة 91% وميتلاند يعلق على الصفقة

شغلت صفقة النجم المصري، إمام عاشور، لاعب الزمالك السابق وميتلاند الدنماركي، جماهير الكرة المصرية في الآونة الأخيرة. 10.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-10T00:05+0000

2023-07-10T00:05+0000

2023-07-10T00:05+0000

نادي الأهلي

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رياضة

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شغلت صفقة النجم المصري، إمام عاشور، لاعب الزمالك السابق وميتلاند الدنماركي، جماهير الكرة المصرية في الآونة الأخيرة.إمام عاشور الذي يعتبره بعض محللي كرة القدم أفضل لاعبي خط الوسط الحاليين في مصر، بات قوسين أو أدنى من الانتقال إلى النادي الأهلي المصري رغم نفي مسؤولي الأحمر والنادي الدنماركي. فما هي تطورات صفقة إمام عاشور وقربه من الانتقال للأهلي؟موافقة الخطيب تقرب إمام عاشور من الأهليوافق رئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب، على حسم صفقة إمام عاشور، لاعب ميتلاند الدنماركي الحالي والزمالك السابق.وجاءت موافقة الخطيب بعد ترحيب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، بضم اللاعب للحاجة الفنية له في وسط الملعب، وفقا لموقع "كورة".ميتلاند يكشف حقيقة انتقال إمام عاشور للأهليأفاد موقع "يلا كورة" المصري، نقلا عن المسؤول الاعلامي لنادي ميتلاند الدنماركي، مادس هفيد جاكوبسن، عدم تلقي ناديه عرضًا رسميًا من جانب الأهلي للتعاقد مع إمام عاشور لاعب خط وسط الفريق.واعتبر مسؤول النادي الدنماركي أن الأمر لا يتخطى كونه "تقارير وشائعات"، على حد قوله.موقع ترانسفير ماركت يكشف تطورات المفاوضاتأكد موقع "ترانسفير ماركت" المعني بانتقالات اللاعبين، اقتراب إمام عاشور من الانتقال إلى النادي الأهلي.وكشف "ترانسفير ماركت" أن إمام عاشور اقترب بنسبة (91%) من الانتقال إلى النادي الأهلي.ويعتبر ترانسفير ماركت أوثق المواقع المعنية بانتقالات اللاعبين عالميا.

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نادي الأهلي, الدوري المصري الممتاز, رياضة