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الإمارات العربية المتحدة تحتضن "كوب 28".. وروسيا تدعم
الإمارات العربية المتحدة تحتضن "كوب 28".. وروسيا تدعم
يعقد في دبي مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" في أواخر الخريف وأوائل الشتاء المقبلين، ولم يتم اختيار الإمارات لاحتضان... 10.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-10T11:47+0000
2023-07-11T13:55+0000
روسيا
العالم العربي
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تعتبر الإمارات العربية المتحدة رائدة عالمياً في مجال الطاقة "الخضراء"، وأصبح هذا القطاع من أكثر القطاعات رواجا للاستثمار في العالم.وتخطط دولة الإمارات العربية المتحدة لاستثمار نحو 50 مليار دولار في الطاقة المتجددة حول العالم. في الوقت نفسه، قام المستثمرون الإماراتيون بضخ مبلغ مماثل في مجال تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في 70 دولة حول العالم.وعُيّن وزير الصناعة والتقنيات المتقدمة في دولة الإمارات ورئيس شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، سلطان بن أحمد الجابر، في يناير/كانون الثاني الماضي، رئيسا للمؤتمر.بالإضافة إلى ذلك، طرح الجابر بالفعل عددا من المقترحات والمبادرات الملموسة، وكان من أعلى الأصوات التي دعت الرئيس السوري بشار الأسد للمشاركة في القمة.وفي هذا الصدد، تدعم روسيا، مثل دول بريكس الأخرى، رئاسة الإمارات لمؤتمر "كوب 28"، على أملبأن تحقق القمة المستقبلية إمكانية إحراز تقدم حقيقي في جدول أعمال المناخ العالمي.اقرأ أيضا: الإمارات: نتعامل مع استضافة مؤتمر "كوب 28" بمسؤولية وإدراك تاماقرأ أيضا: رئيس مؤتمر "كوب 28": سنطرح خارطة طريق بعيدة جدا عن طريقة العمل الاعتيادية
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روسيا, العالم العربي
روسيا, العالم العربي

الإمارات العربية المتحدة تحتضن "كوب 28".. وروسيا تدعم

11:47 GMT 10.07.2023 (تم التحديث: 13:55 GMT 11.07.2023)
© AP Photo / Hassan Ammarعلم دولة الإمارات العربية المتحدة
علم دولة الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2023
© AP Photo / Hassan Ammar
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يعقد في دبي مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" في أواخر الخريف وأوائل الشتاء المقبلين، ولم يتم اختيار الإمارات لاحتضان هذا المؤتمر الضخم عن طريق الصدفة، بل إن العديد من الإنجازات الإماراتية في ساهمت ذلك.
تعتبر الإمارات العربية المتحدة رائدة عالمياً في مجال الطاقة "الخضراء"، وأصبح هذا القطاع من أكثر القطاعات رواجا للاستثمار في العالم.
وتخطط دولة الإمارات العربية المتحدة لاستثمار نحو 50 مليار دولار في الطاقة المتجددة حول العالم. في الوقت نفسه، قام المستثمرون الإماراتيون بضخ مبلغ مماثل في مجال تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في 70 دولة حول العالم.

جميع هذه الأسباب وغيرها الكثير، ساهمت بجعل الإمارات بالفعل رائدة على مستوى العالم في مجال مكافحة تغير المناخ.

وعُيّن وزير الصناعة والتقنيات المتقدمة في دولة الإمارات ورئيس شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، سلطان بن أحمد الجابر، في يناير/كانون الثاني الماضي، رئيسا للمؤتمر.

ولم يقع الاختيار على سلطان بن أحمد الجابر عن طريق الصدفة، إذ "يتمتع سعادته بسنوات عديدة من الخبرة في العمل مع مصادر الطاقة المتجددة وخبرة في المفاوضات الدبلوماسية الدولية بشأن تدابير مكافحة تغير المناخ. وهذه التجربة يجب أن تسرع من عملية التغييرات الناجحة التي لن تتعدى على مصالح أي من الدول المشاركة في المفاوضات".

بالإضافة إلى ذلك، طرح الجابر بالفعل عددا من المقترحات والمبادرات الملموسة، وكان من أعلى الأصوات التي دعت الرئيس السوري بشار الأسد للمشاركة في القمة.
وفي هذا الصدد، تدعم روسيا، مثل دول بريكس الأخرى، رئاسة الإمارات لمؤتمر "كوب 28"، على أملبأن تحقق القمة المستقبلية إمكانية إحراز تقدم حقيقي في جدول أعمال المناخ العالمي.
اقرأ أيضا: الإمارات: نتعامل مع استضافة مؤتمر "كوب 28" بمسؤولية وإدراك تام
اقرأ أيضا: رئيس مؤتمر "كوب 28": سنطرح خارطة طريق بعيدة جدا عن طريقة العمل الاعتيادية
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