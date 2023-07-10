https://sputnikarabic.ae/20230710/السعودية-تمنع-شخصية-إيرانية-مشهورة-من-مغادرة-أراضيها-بعد-أداء-مناسك-الحج-وطهران-تتدخل-1078933642.html

السعودية تمنع شخصية إيرانية مشهورة من مغادرة أراضيها بعد أداء مناسك الحج... وطهران تتدخل

السعودية تمنع شخصية إيرانية مشهورة من مغادرة أراضيها بعد أداء مناسك الحج... وطهران تتدخل

كشفت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، عن "منع مغادرة حاج إيراني مشهور في شبكات التواصل الاجتماعي من قبل السلطات السعودية". 10.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-10T20:43+0000

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وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، إن "علي أكبر رائفي بور شارك في مراسم الحج هذا العام كحاج إيراني وعند مغادرته مطار جدة واجه مشكلة لسبب لم يتضح لنا بعد"، نافيا الأنباء التي تحدثت عن اعقتاله من قبل السلطات السعودية.وأضاف كنعاني أن "القنصلية العامة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في جدة والسفارة الإيرانية في الرياض تواصلتا على الفور وناقشتا مع السلطات والإدارات ذات الصلة في الحكومة السعودية، وتابعتا الأمر واتخذتا الإجراءات الداعمة لحل المشكلة"، مؤكدا أن "وزارة الخارجية والسفارة الإيرانية في السعودية تعمل بجدية على حل المشكلة وإعادته إلى البلاد".يذكر أن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، قام بزيارة العاصمة الإيرانية طهران مؤخرا، بهدف إجراء مباحثات مع كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.وكانت وزارة الخارجية الإيرانية اعتبرت زيارة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى طهران، حلقة أخرى من نجاح سياسة الحكومة المبدئية التي تقوم على حسن الجوار.وفتحت السفارة الإيرانية في السعودية أبوابها بعد 7 سنوات من الإغلاق، وذلك بعد توقيع اتفاق بين الرياض وطهران لاستئناف العلاقات برعاية صينية.وحضر ممثلون عن وزارتي الخارجية السعودية والإيرانية الافتتاح في مقر السفارة الإيرانية الذي كان مغلقا لسنوات.وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أن طهران عينت المساعد السابق لوزير الخارجية الإيرانية للشؤون الخليجية علي رضا عنايتي سفيرا لدى المملكة العربية السعودية.واتفقت إيران والسعودية، في مارس/ آذار الماضي، على إعادة العلاقات بين القوتين الإقليميتين، بعد قطعها عام 2016.

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