https://sputnikarabic.ae/20230710/القوات-الأوكرانية-تقصف-مناطق-سكنية-في-مقاطعة-خيرسون-1078899884.html
القوات الأوكرانية تقصف مناطق سكنية في مقاطعة خيرسون
القوات الأوكرانية تقصف مناطق سكنية في مقاطعة خيرسون
أعلن ممثل خدمات الطوارئ في مقاطعة خيرسون، اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية قصفت خلال الليل خمس بلدات تقع على الضفة اليسرى لنهر دنيبر في المقاطعة، وذلك من... 10.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-10T07:09+0000
2023-07-10T07:09+0000
2023-07-10T07:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ممثل خدمات الطوارئ في المقاطعة: "خلال الليل واصل نظام كييف قصف البنية التحتية المدنية في بلدة نوفايا كاخوفكا، كاخوفكا، ستارايا زبوريفكا، رادينسك، ساغي، حيث عمل على إطلاق 27 قذيفة مدفعية ويجري تحديد الإصابات في صفوف المدنيين والخسائر المادية في البنية التحتية".ووفقا للمتحدث، أطلقت الوحدات الأوكرانية بعد ظهر يوم الأحد 12 قذيفة على بيشانوفكا و7 قذائف على مواقع تابعة للقوات الروسية في المنطقة و8 قذائف على أليوشكي و 8 قذائف على قرية كرينكي و 6 قذائف على بودستبني.يذكر أن محطة "كاخوفسكايا" للطاقة الكهرومائية، هي المرحلة السادسة (السفلى والأخيرة) في سلسلة محطات الطاقة الكهرومائية القائمة على نهر دنيبر، والواقعة على بعد خمس كيلومترات من مدينة نوفايا كاخوفكا التابعة لمقاطعة خيرسون، التي أصبحت جزءًا من روسيا في 30 أيلول/ سبتمبر 2022، وفقًا لنتائج الاستفتاء.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
القوات الأوكرانية تقصف مناطق سكنية في مقاطعة خيرسون
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أعلن ممثل خدمات الطوارئ في مقاطعة خيرسون، اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية قصفت خلال الليل خمس بلدات تقع على الضفة اليسرى لنهر دنيبر في المقاطعة، وذلك من خلال إطلاق 27 قذيفة مدفعية.
وقال ممثل خدمات الطوارئ في المقاطعة: "خلال الليل واصل نظام كييف قصف البنية التحتية المدنية في بلدة نوفايا كاخوفكا، كاخوفكا، ستارايا زبوريفكا، رادينسك، ساغي، حيث عمل على إطلاق 27 قذيفة مدفعية ويجري تحديد الإصابات في صفوف المدنيين والخسائر المادية في البنية التحتية".
ووفقا للمتحدث، أطلقت الوحدات الأوكرانية بعد ظهر يوم الأحد 12 قذيفة على بيشانوفكا و7 قذائف على مواقع تابعة للقوات الروسية في المنطقة و8 قذائف على أليوشكي و 8 قذائف على قرية كرينكي و 6 قذائف على بودستبني.
يذكر أن محطة "كاخوفسكايا
" للطاقة الكهرومائية، هي المرحلة السادسة (السفلى والأخيرة) في سلسلة محطات الطاقة الكهرومائية القائمة على نهر دنيبر، والواقعة على بعد خمس كيلومترات من مدينة نوفايا كاخوفكا التابعة لمقاطعة خيرسون، التي أصبحت جزءًا من روسيا في 30 أيلول/ سبتمبر 2022، وفقًا لنتائج الاستفتاء.