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Подготовка специалистов инженерных войск для работы в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230710/القوات-الأوكرانية-تقصف-مناطق-سكنية-في-مقاطعة-خيرسون-1078899884.html
القوات الأوكرانية تقصف مناطق سكنية في مقاطعة خيرسون
القوات الأوكرانية تقصف مناطق سكنية في مقاطعة خيرسون
أعلن ممثل خدمات الطوارئ في مقاطعة خيرسون، اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية قصفت خلال الليل خمس بلدات تقع على الضفة اليسرى لنهر دنيبر في المقاطعة، وذلك من... 10.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-10T07:09+0000
2023-07-10T07:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ممثل خدمات الطوارئ في المقاطعة: "خلال الليل واصل نظام كييف قصف البنية التحتية المدنية في بلدة نوفايا كاخوفكا، كاخوفكا، ستارايا زبوريفكا، رادينسك، ساغي، حيث عمل على إطلاق 27 قذيفة مدفعية ويجري تحديد الإصابات في صفوف المدنيين والخسائر المادية في البنية التحتية".ووفقا للمتحدث، أطلقت الوحدات الأوكرانية بعد ظهر يوم الأحد 12 قذيفة على بيشانوفكا و7 قذائف على مواقع تابعة للقوات الروسية في المنطقة و8 قذائف على أليوشكي و 8 قذائف على قرية كرينكي و 6 قذائف على بودستبني.يذكر أن محطة "كاخوفسكايا" للطاقة الكهرومائية، هي المرحلة السادسة (السفلى والأخيرة) في سلسلة محطات الطاقة الكهرومائية القائمة على نهر دنيبر، والواقعة على بعد خمس كيلومترات من مدينة نوفايا كاخوفكا التابعة لمقاطعة خيرسون، التي أصبحت جزءًا من روسيا في 30 أيلول/ سبتمبر 2022، وفقًا لنتائج الاستفتاء.
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القوات الأوكرانية تقصف مناطق سكنية في مقاطعة خيرسون

07:09 GMT 10.07.2023
© Sputnik . Viktor Antonyukجنود طاقم المدفعية التابعة للمجموعة القتالية "فاغنير" في مواقع القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 5 سبتمبر 2022
جنود طاقم المدفعية التابعة للمجموعة القتالية فاغنير في مواقع القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 5 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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أعلن ممثل خدمات الطوارئ في مقاطعة خيرسون، اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية قصفت خلال الليل خمس بلدات تقع على الضفة اليسرى لنهر دنيبر في المقاطعة، وذلك من خلال إطلاق 27 قذيفة مدفعية.
وقال ممثل خدمات الطوارئ في المقاطعة: "خلال الليل واصل نظام كييف قصف البنية التحتية المدنية في بلدة نوفايا كاخوفكا، كاخوفكا، ستارايا زبوريفكا، رادينسك، ساغي، حيث عمل على إطلاق 27 قذيفة مدفعية ويجري تحديد الإصابات في صفوف المدنيين والخسائر المادية في البنية التحتية".
ووفقا للمتحدث، أطلقت الوحدات الأوكرانية بعد ظهر يوم الأحد 12 قذيفة على بيشانوفكا و7 قذائف على مواقع تابعة للقوات الروسية في المنطقة و8 قذائف على أليوشكي و 8 قذائف على قرية كرينكي و 6 قذائف على بودستبني.
يذكر أن محطة "كاخوفسكايا" للطاقة الكهرومائية، هي المرحلة السادسة (السفلى والأخيرة) في سلسلة محطات الطاقة الكهرومائية القائمة على نهر دنيبر، والواقعة على بعد خمس كيلومترات من مدينة نوفايا كاخوفكا التابعة لمقاطعة خيرسون، التي أصبحت جزءًا من روسيا في 30 أيلول/ سبتمبر 2022، وفقًا لنتائج الاستفتاء.
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