عربي
https://sputnikarabic.ae/20230710/الكنيست-الإسرائيلي-يقر-بالقراءة-الأولى-مشروع-قانون-يحد-من-صلاحيات-المحكمة-العليا-1078934604.html
الكنيست الإسرائيلي يقر بالقراءة الأولى مشروع قانون يحد من صلاحيات المحكمة العليا
الكنيست الإسرائيلي يقر بالقراءة الأولى مشروع قانون يحد من صلاحيات المحكمة العليا
أقر الكنيست الإسرائيلي، يوم الاثنين، في قراءة أولى مشروع قانون، يحد من بعض صلاحيات المحكمة العليا. 10.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-10T23:37+0000
2023-07-10T23:37+0000
العالم
إسرائيل
الكنيست الإسرائيلي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/16/1064029676_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_6d2d998c3a0980db083e4b7fbb826798.jpg
ومشروع قانون الإصلاح القضائي، طرحه الائتلاف الديني القومي، بزعامة نتنياهو، الذي يهدف إلى تقليص سلطات المحكمة العليا.ويرى منتقدون أن هذا الإجراء سيفتح الباب أمام إساءة استغلال السلطة، في حين تعتبر المعارضة هذا المشروع خطوة لتقويض استقلالية القضاء، ما يجعل المحكمة العليا في نهاية المطاف خاضعة لرغبات السياسيين.ومساء الاثنين، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، "اقتراح الرئيس يتسحاق هرتسوغ بشأن التشريعات القضائية وتأجيل التعديلات عليها".وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن نتنياهو بعث برسالة إلى الرئيس الإسرائيلي قائلا: "لن أوقف التشريعات القضائية".وألمح نتنياهو، أمس الأحد، إلى أن "صبره ينفد بسبب الاضطرابات التي نجمت عن احتجاجات جديدة ضد خطط التعديلات القضائية".يعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي يواجه اتهامات بالفساد، أن التعديلات القضائية تهدف إلى استعادة التوازن بين فروع السلطة وكبح تجاوزات المحكمة العليا لصلاحياتها.ويأتي التصويت على هذا المشروع بعد توقف المفاوضات بين الحكومة والمعارضة التي كانت تسعى لتسوية المسألة الشهر الماضي.يذكر أن الاحتجاجات في إسرائيل تجددت بعدما كانت قد خفت حدتها في وقت سابق، وعمّت الاحتجاجات معظم المدن الإسرائيلية، مساء السبت الماضي، رفضا لخطة إصلاح القضاء، التي تصر حكومة بنيامين نتنياهو على المضي قدما في تنفيذها، وسط تنديد المعارضة.
https://sputnikarabic.ae/20230710/نتنياهو-يرفض-اقتراح-الرئيس-الإسرائيلي-لن-أوقف-التشريعات-القضائية-1078933162.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/16/1064029676_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b634b47faace43eb03865520c64d2564.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, إسرائيل, الكنيست الإسرائيلي
العالم, إسرائيل, الكنيست الإسرائيلي

الكنيست الإسرائيلي يقر بالقراءة الأولى مشروع قانون يحد من صلاحيات المحكمة العليا

23:37 GMT 10.07.2023
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLIالكنيست الإسرائيلي
الكنيست الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2023
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
تابعنا عبرTelegramNabd
أقر الكنيست الإسرائيلي، يوم الاثنين، في قراءة أولى مشروع قانون، يحد من بعض صلاحيات المحكمة العليا.
ومشروع قانون الإصلاح القضائي، طرحه الائتلاف الديني القومي، بزعامة نتنياهو، الذي يهدف إلى تقليص سلطات المحكمة العليا.
ويرى منتقدون أن هذا الإجراء سيفتح الباب أمام إساءة استغلال السلطة، في حين تعتبر المعارضة هذا المشروع خطوة لتقويض استقلالية القضاء، ما يجعل المحكمة العليا في نهاية المطاف خاضعة لرغبات السياسيين.
ومساء الاثنين، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، "اقتراح الرئيس يتسحاق هرتسوغ بشأن التشريعات القضائية وتأجيل التعديلات عليها".
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن نتنياهو بعث برسالة إلى الرئيس الإسرائيلي قائلا: "لن أوقف التشريعات القضائية".
رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2023
نتنياهو يرفض اقتراح الرئيس الإسرائيلي: لن أوقف التشريعات القضائية
20:26 GMT
وألمح نتنياهو، أمس الأحد، إلى أن "صبره ينفد بسبب الاضطرابات التي نجمت عن احتجاجات جديدة ضد خطط التعديلات القضائية".
يعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي يواجه اتهامات بالفساد، أن التعديلات القضائية تهدف إلى استعادة التوازن بين فروع السلطة وكبح تجاوزات المحكمة العليا لصلاحياتها.
ويأتي التصويت على هذا المشروع بعد توقف المفاوضات بين الحكومة والمعارضة التي كانت تسعى لتسوية المسألة الشهر الماضي.
يذكر أن الاحتجاجات في إسرائيل تجددت بعدما كانت قد خفت حدتها في وقت سابق، وعمّت الاحتجاجات معظم المدن الإسرائيلية، مساء السبت الماضي، رفضا لخطة إصلاح القضاء، التي تصر حكومة بنيامين نتنياهو على المضي قدما في تنفيذها، وسط تنديد المعارضة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع9 يوليو, 12:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала