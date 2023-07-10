https://sputnikarabic.ae/20230710/تمديد-إغلاق-المجال-الجوي-في-السودان-حتى-نهاية-الشهر-الجاري-1078898121.html

تمديد إغلاق المجال الجوي في السودان حتى نهاية الشهر الجاري

تمديد إغلاق المجال الجوي في السودان حتى نهاية الشهر الجاري

مددت هيئة الطيران المدني في السودان، اليوم الاثنين، إغلاق المجال الجوي للبلاد حتى 31 يوليو/تموز الجاري، حسبما أفاد مطار الخرطوم الدولي. 10.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-10T01:44+0000

2023-07-10T01:44+0000

2023-07-10T01:44+0000

أخبار السودان اليوم

قوات الدعم السريع السودانية

مناورات "الأسد الأفريقي 2021"

المجال الجوي

الجيش السوداني

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/1a/1076295488_0:160:3070:1887_1920x0_80_0_0_2290b2024f89fb66af3d2941501e7cae.jpg

في إشعار للطيارين (NOTAM)، قالت هيئة الطيران المدني إنه سيتم إغلاق المجال الجوي السوداني أمام جميع الرحلات الجوية حتى نهاية الشهر، باستثناء الرحلات الإنسانية ورحلات الإجلاء، إذا تم الحصول على إذن ذي صلة من السلطات المختصة.في السابق، تم تمديد إغلاق المجال الجوي السوداني حتى 10 يوليو.في 15 أبريل، اندلعت اشتباكات عنيفة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، وكان مركز القتال في العاصمة الخرطوم. منذ ذلك الحين، أدخلت الأطراف عددًا من وقف إطلاق النار المؤقت في جميع أنحاء البلاد حيز التنفيذ، لكن النزاع لم يتم تسويته بعد.في الشهر الماضي، قال مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، إن الوفد السوداني طلب مساعدة موسكو في حل الصراع في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا خلال اجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

https://sputnikarabic.ae/20230709/الدعم-السريع-يستبعد-عقد-لقاء-بين-البرهان-وحميدتي-خارج-السودان-ويقول-إن-قائد-الجيش-محاصر-1078896217.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, مناورات "الأسد الأفريقي 2021", المجال الجوي, الجيش السوداني, العالم العربي