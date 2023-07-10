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https://sputnikarabic.ae/20230710/تمديد-إغلاق-المجال-الجوي-في-السودان-حتى-نهاية-الشهر-الجاري-1078898121.html
تمديد إغلاق المجال الجوي في السودان حتى نهاية الشهر الجاري
تمديد إغلاق المجال الجوي في السودان حتى نهاية الشهر الجاري
مددت هيئة الطيران المدني في السودان، اليوم الاثنين، إغلاق المجال الجوي للبلاد حتى 31 يوليو/تموز الجاري، حسبما أفاد مطار الخرطوم الدولي. 10.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-10T01:44+0000
2023-07-10T01:44+0000
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في إشعار للطيارين (NOTAM)، قالت هيئة الطيران المدني إنه سيتم إغلاق المجال الجوي السوداني أمام جميع الرحلات الجوية حتى نهاية الشهر، باستثناء الرحلات الإنسانية ورحلات الإجلاء، إذا تم الحصول على إذن ذي صلة من السلطات المختصة.في السابق، تم تمديد إغلاق المجال الجوي السوداني حتى 10 يوليو.في 15 أبريل، اندلعت اشتباكات عنيفة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، وكان مركز القتال في العاصمة الخرطوم. منذ ذلك الحين، أدخلت الأطراف عددًا من وقف إطلاق النار المؤقت في جميع أنحاء البلاد حيز التنفيذ، لكن النزاع لم يتم تسويته بعد.في الشهر الماضي، قال مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، إن الوفد السوداني طلب مساعدة موسكو في حل الصراع في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا خلال اجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
https://sputnikarabic.ae/20230709/الدعم-السريع-يستبعد-عقد-لقاء-بين-البرهان-وحميدتي-خارج-السودان-ويقول-إن-قائد-الجيش-محاصر-1078896217.html
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أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, مناورات "الأسد الأفريقي 2021", المجال الجوي, الجيش السوداني, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, مناورات "الأسد الأفريقي 2021", المجال الجوي, الجيش السوداني, العالم العربي

تمديد إغلاق المجال الجوي في السودان حتى نهاية الشهر الجاري

01:44 GMT 10.07.2023
© AFP 2023 / Rob Engelaarإجلاء رعايا الدول الأوروبية من السودان - هولندا
إجلاء رعايا الدول الأوروبية من السودان - هولندا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2023
© AFP 2023 / Rob Engelaar
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مددت هيئة الطيران المدني في السودان، اليوم الاثنين، إغلاق المجال الجوي للبلاد حتى 31 يوليو/تموز الجاري، حسبما أفاد مطار الخرطوم الدولي.
في إشعار للطيارين (NOTAM)، قالت هيئة الطيران المدني إنه سيتم إغلاق المجال الجوي السوداني أمام جميع الرحلات الجوية حتى نهاية الشهر، باستثناء الرحلات الإنسانية ورحلات الإجلاء، إذا تم الحصول على إذن ذي صلة من السلطات المختصة.
في السابق، تم تمديد إغلاق المجال الجوي السوداني حتى 10 يوليو.
قائد قوات الدعم السريع السودانية، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ورئيس مجلس السيادة السوداني والقائد العام للقوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2023
الدعم السريع يستبعد عقد لقاء بين البرهان وحميدتي خارج السودان ويقول إن قائد الجيش محاصر
أمس, 20:20 GMT
في 15 أبريل، اندلعت اشتباكات عنيفة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، وكان مركز القتال في العاصمة الخرطوم. منذ ذلك الحين، أدخلت الأطراف عددًا من وقف إطلاق النار المؤقت في جميع أنحاء البلاد حيز التنفيذ، لكن النزاع لم يتم تسويته بعد.
في الشهر الماضي، قال مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، إن الوفد السوداني طلب مساعدة موسكو في حل الصراع في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا خلال اجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
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الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريعأمس, 12:08 GMT
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