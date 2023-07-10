https://sputnikarabic.ae/20230710/تمديد-إغلاق-المجال-الجوي-في-السودان-حتى-نهاية-الشهر-الجاري-1078898121.html
تمديد إغلاق المجال الجوي في السودان حتى نهاية الشهر الجاري
تمديد إغلاق المجال الجوي في السودان حتى نهاية الشهر الجاري
مددت هيئة الطيران المدني في السودان، اليوم الاثنين، إغلاق المجال الجوي للبلاد حتى 31 يوليو/تموز الجاري، حسبما أفاد مطار الخرطوم الدولي. 10.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-10T01:44+0000
2023-07-10T01:44+0000
2023-07-10T01:44+0000
أخبار السودان اليوم
قوات الدعم السريع السودانية
مناورات "الأسد الأفريقي 2021"
المجال الجوي
الجيش السوداني
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/1a/1076295488_0:160:3070:1887_1920x0_80_0_0_2290b2024f89fb66af3d2941501e7cae.jpg
في إشعار للطيارين (NOTAM)، قالت هيئة الطيران المدني إنه سيتم إغلاق المجال الجوي السوداني أمام جميع الرحلات الجوية حتى نهاية الشهر، باستثناء الرحلات الإنسانية ورحلات الإجلاء، إذا تم الحصول على إذن ذي صلة من السلطات المختصة.في السابق، تم تمديد إغلاق المجال الجوي السوداني حتى 10 يوليو.في 15 أبريل، اندلعت اشتباكات عنيفة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، وكان مركز القتال في العاصمة الخرطوم. منذ ذلك الحين، أدخلت الأطراف عددًا من وقف إطلاق النار المؤقت في جميع أنحاء البلاد حيز التنفيذ، لكن النزاع لم يتم تسويته بعد.في الشهر الماضي، قال مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، إن الوفد السوداني طلب مساعدة موسكو في حل الصراع في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا خلال اجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
https://sputnikarabic.ae/20230709/الدعم-السريع-يستبعد-عقد-لقاء-بين-البرهان-وحميدتي-خارج-السودان-ويقول-إن-قائد-الجيش-محاصر-1078896217.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/1a/1076295488_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_e36eaf3f1dfc0c91a90ba3400a492e3a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, مناورات "الأسد الأفريقي 2021", المجال الجوي, الجيش السوداني, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, مناورات "الأسد الأفريقي 2021", المجال الجوي, الجيش السوداني, العالم العربي
تمديد إغلاق المجال الجوي في السودان حتى نهاية الشهر الجاري
تابعنا عبر
مددت هيئة الطيران المدني في السودان، اليوم الاثنين، إغلاق المجال الجوي للبلاد حتى 31 يوليو/تموز الجاري، حسبما أفاد مطار الخرطوم الدولي.
في إشعار للطيارين (NOTAM)، قالت هيئة الطيران المدني إنه سيتم إغلاق المجال الجوي السوداني أمام جميع الرحلات الجوية حتى نهاية الشهر، باستثناء الرحلات الإنسانية ورحلات الإجلاء، إذا تم الحصول على إذن ذي صلة
من السلطات المختصة.
في السابق، تم تمديد إغلاق المجال الجوي السوداني حتى 10 يوليو.
في 15 أبريل، اندلعت اشتباكات عنيفة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، وكان مركز القتال في العاصمة الخرطوم. منذ ذلك الحين، أدخلت الأطراف عددًا من وقف إطلاق النار المؤقت في جميع أنحاء البلاد حيز التنفيذ، لكن النزاع لم يتم تسويته بعد.
في الشهر الماضي، قال مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، إن الوفد السوداني طلب مساعدة موسكو في حل الصراع في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا خلال اجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.