https://sputnikarabic.ae/20230710/ستولتنبرغ-أردوغان-يتعهد-بإحالة-طلب-السويد-بالانضمام-لـالناتو-إلى-البرلمان-التركي-1078932960.html

ستولتنبرغ: أردوغان يتعهد بإحالة طلب السويد بالانضمام لـ"الناتو" إلى البرلمان التركي

ستولتنبرغ: أردوغان يتعهد بإحالة طلب السويد بالانضمام لـ"الناتو" إلى البرلمان التركي

صرح الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، أن الرئيس التركي وعد بتقديم طلب السويد لعضوية الناتو إلى البرلمان التركي للتصديق عليه في أقرب وقت ممكن. 10.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-10T20:23+0000

2023-07-10T20:23+0000

2023-07-10T20:23+0000

العالم

أخبار تركيا اليوم

السويد

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102197/97/1021979714_0:93:3412:2012_1920x0_80_0_0_bcbea1132dd0d6f6efb5792db0f90502.jpg

وقال ستولتنبرغ بعد لقاء مع الرئيس التركي، ورئيس وزراء السويد في فيلنيوس: "يسعدني أن أعلن أن الرئيس أردوغان وافق على إرسال بروتوكول انضمام السويد إلى الجمعية الوطنية الكبرى (البرلمان التركي) للتصديق عليه في أقرب وقت ممكن. هذا يوم تاريخي".وذكر أن الاجتماع نجح في "التوصل إلى تفاهم مشترك حول كيفية تنفيذ جميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها في وقت سابق، بما في ذلك مكافحة الإرهاب ورفع حظر الأسلحة".في الوقت نفسه، لم يحدد ستولتنبرغ تواريخ معينة للتصديق على طلب السويد وانضمامها النهائي.وأوضح أن "المواعيد سيعلنها الجانب التركي".تقدمت فنلندا والسويد، على خلفية الأحداث في أوكرانيا، في مايو/أيار 2022، بطلب للانضمام إلى التحالف، وأصبحت فنلندا العضو الحادي والثلاثين في الناتو في 4 أبريل/نيسان. لم يتلق طلب السويد بعد الموافقة المجرية والتركية.

https://sputnikarabic.ae/20230710/البيت-الأبيض-يعلق-على-تصريحات-أردوغان-حول-انضمام-تركيا-إلى-الاتحاد-الأوروبي-1078929197.html

السويد

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار تركيا اليوم, السويد