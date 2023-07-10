https://sputnikarabic.ae/20230710/ستولتنبرغ-أردوغان-يتعهد-بإحالة-طلب-السويد-بالانضمام-لـالناتو-إلى-البرلمان-التركي-1078932960.html
ستولتنبرغ: أردوغان يتعهد بإحالة طلب السويد بالانضمام لـ"الناتو" إلى البرلمان التركي
ستولتنبرغ: أردوغان يتعهد بإحالة طلب السويد بالانضمام لـ"الناتو" إلى البرلمان التركي
صرح الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، أن الرئيس التركي وعد بتقديم طلب السويد لعضوية الناتو إلى البرلمان التركي للتصديق عليه في أقرب وقت ممكن. 10.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-10T20:23+0000
2023-07-10T20:23+0000
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وقال ستولتنبرغ بعد لقاء مع الرئيس التركي، ورئيس وزراء السويد في فيلنيوس: "يسعدني أن أعلن أن الرئيس أردوغان وافق على إرسال بروتوكول انضمام السويد إلى الجمعية الوطنية الكبرى (البرلمان التركي) للتصديق عليه في أقرب وقت ممكن. هذا يوم تاريخي".وذكر أن الاجتماع نجح في "التوصل إلى تفاهم مشترك حول كيفية تنفيذ جميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها في وقت سابق، بما في ذلك مكافحة الإرهاب ورفع حظر الأسلحة".في الوقت نفسه، لم يحدد ستولتنبرغ تواريخ معينة للتصديق على طلب السويد وانضمامها النهائي.وأوضح أن "المواعيد سيعلنها الجانب التركي".تقدمت فنلندا والسويد، على خلفية الأحداث في أوكرانيا، في مايو/أيار 2022، بطلب للانضمام إلى التحالف، وأصبحت فنلندا العضو الحادي والثلاثين في الناتو في 4 أبريل/نيسان. لم يتلق طلب السويد بعد الموافقة المجرية والتركية.
https://sputnikarabic.ae/20230710/البيت-الأبيض-يعلق-على-تصريحات-أردوغان-حول-انضمام-تركيا-إلى-الاتحاد-الأوروبي-1078929197.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم, السويد
العالم, أخبار تركيا اليوم, السويد
ستولتنبرغ: أردوغان يتعهد بإحالة طلب السويد بالانضمام لـ"الناتو" إلى البرلمان التركي
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صرح الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، أن الرئيس التركي وعد بتقديم طلب السويد لعضوية الناتو إلى البرلمان التركي للتصديق عليه في أقرب وقت ممكن.
وقال ستولتنبرغ بعد لقاء مع الرئيس التركي، ورئيس وزراء السويد في فيلنيوس: "يسعدني أن أعلن أن الرئيس أردوغان وافق على إرسال بروتوكول انضمام السويد إلى الجمعية الوطنية الكبرى (البرلمان التركي) للتصديق عليه في أقرب وقت ممكن. هذا يوم تاريخي".
وذكر أن الاجتماع نجح في "التوصل إلى تفاهم مشترك حول كيفية تنفيذ جميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها في وقت سابق، بما في ذلك مكافحة الإرهاب ورفع حظر الأسلحة".
في الوقت نفسه، لم يحدد ستولتنبرغ تواريخ معينة للتصديق على طلب السويد وانضمامها النهائي.
وأوضح أن "المواعيد سيعلنها الجانب التركي".
تقدمت فنلندا والسويد، على خلفية الأحداث في أوكرانيا، في مايو/أيار 2022، بطلب للانضمام إلى التحالف، وأصبحت فنلندا العضو الحادي والثلاثين في الناتو في 4 أبريل/نيسان. لم يتلق طلب السويد بعد الموافقة المجرية والتركية
.