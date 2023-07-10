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https://sputnikarabic.ae/20230710/أردوغان-مهدوا-الطريق--لعضوية-تركيا-في-الاتحاد-الأوروبي-أولا-ونضم-السويد-للناتو-1078910469.html
أردوغان: مهدوا الطريق لعضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي أولا ونضم السويد للناتو
أردوغان: مهدوا الطريق لعضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي أولا ونضم السويد للناتو
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده قد توافق على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، إذا فتحت الدول الأوروبية الطريق أمام محاولة أنقرة الانضمام... 10.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-10T11:10+0000
2023-07-10T11:10+0000
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وأدلى أردوغان، الذي كانت بلاده تؤجل موافقتها النهائية على عضوية السويد في "الناتو"، بهذه التصريحات في أنقرة، اليوم الاثنين، قبل مغادرته لحضور اجتماع قمة الحلف في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا، وفق وكالة "الأناضول".وقال أردوغان: "إنني أوجه هذه الدعوة إلى هذه الدول التي أبقت تركيا تنتظر على أبواب الاتحاد الأوروبي لأكثر من 50 عامًا".وأضاف: "مهدوا الطريق لعضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي أولا، ثم نمهد الطريق لعضوية السويد في الناتو كما مهدنا الطريق لفنلندا".يشار إلى أن تركيا مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ولكن تعثرت محاولات عضويتها بسبب ما تسميه دول أوروبية "تراجع أنقرة في مجال الديمقراطية"، فضلا عن الخلافات مع قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي.وأوضح أردوغان أن "إحراز تقدم في عضوية السويد في الناتو مرهون بتنفيذ ما تم التوصل إليه في الاتفاق الثلاثي في مدريد"، مضيفا: "سأكرر خلال قمة الناتو دعوتنا لحلفائنا الذين يفرضون عقوبات وقيود على تركيا للعدول عن هذا الخطأ بسرعة".وفي وقت سابق اليوم الاثنين، أعرب وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، عن تفاؤله بأن تركيا ستتخلى عن اعتراضاتها على عضوية السويد في "الناتو".وأضاف بيلستروم لمحطة "إس في تي" العامة، إنه يتوقع أن تشير تركيا في النهاية إلى أنها ستسمح للسويد بالانضمام إلى "الناتو"، على الرغم من أنه لا يستطيع تحديد ما إذا كان ذلك سيحدث في القمة السنوية للحلف.وتابع الوزير السويدي: "ما نعتمد عليه، بالطبع، هو الوصول إلى نقطة حيث نحصل على رسالة من الرئيس أردوغان مفادها أنه سيكون هناك ما يمكن أن تسميه ضوءًا أخضر... رسالة مفادها أن عملية التصديق في البرلمان التركي يمكن أن تبدأ"، وفق "أسوشيتد برس".وأعاقت تركيا انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، قائلة إن ستوكهولم بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لقمع المسلحين الأكراد والجماعات الأخرى التي تعتبرها أنقرة تهديدات لأمنها القومي.وأثارت الاحتجاجات المناهضة لتركيا والمناهضة للإسلام في ستوكهولم الشكوك في إمكانية التوصل إلى اتفاق قبل قمة الحلف.وقال بيلستروم إن السويد أوفت بالتزاماتها في الاتفاق الثلاثي الذي وقعته مع فنلندا وتركيا في قمة الناتو العام الماضي في مدريد.ويتعين على السويد الحصول على موافقة جميع الأعضاء في الناتو بما في ذلك تركيا للانضمام إلى الحلف.وتقدمت السويد وفنلندا بطلب للحصول على عضوية الناتو، العام الماضي، بينما انضمت فنلندا في أبريل/نيسان من هذا العام.
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الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن, رجب طيب أردوغان, السويد, أخبار تركيا اليوم
الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن, رجب طيب أردوغان, السويد, أخبار تركيا اليوم

أردوغان: مهدوا الطريق لعضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي أولا ونضم السويد للناتو

11:10 GMT 10.07.2023
© AFP 2023 / ADEM ALTANالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2023
© AFP 2023 / ADEM ALTAN
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده قد توافق على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، إذا فتحت الدول الأوروبية الطريق أمام محاولة أنقرة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وأدلى أردوغان، الذي كانت بلاده تؤجل موافقتها النهائية على عضوية السويد في "الناتو"، بهذه التصريحات في أنقرة، اليوم الاثنين، قبل مغادرته لحضور اجتماع قمة الحلف في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا، وفق وكالة "الأناضول".
وقال أردوغان: "إنني أوجه هذه الدعوة إلى هذه الدول التي أبقت تركيا تنتظر على أبواب الاتحاد الأوروبي لأكثر من 50 عامًا".
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وأضاف: "مهدوا الطريق لعضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي أولا، ثم نمهد الطريق لعضوية السويد في الناتو كما مهدنا الطريق لفنلندا".
يشار إلى أن تركيا مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ولكن تعثرت محاولات عضويتها بسبب ما تسميه دول أوروبية "تراجع أنقرة في مجال الديمقراطية"، فضلا عن الخلافات مع قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي.
وأوضح أردوغان أن "إحراز تقدم في عضوية السويد في الناتو مرهون بتنفيذ ما تم التوصل إليه في الاتفاق الثلاثي في مدريد"، مضيفا: "سأكرر خلال قمة الناتو دعوتنا لحلفائنا الذين يفرضون عقوبات وقيود على تركيا للعدول عن هذا الخطأ بسرعة".
وفي وقت سابق اليوم الاثنين، أعرب وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، عن تفاؤله بأن تركيا ستتخلى عن اعتراضاتها على عضوية السويد في "الناتو".
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وأضاف بيلستروم لمحطة "إس في تي" العامة، إنه يتوقع أن تشير تركيا في النهاية إلى أنها ستسمح للسويد بالانضمام إلى "الناتو"، على الرغم من أنه لا يستطيع تحديد ما إذا كان ذلك سيحدث في القمة السنوية للحلف.
وتابع الوزير السويدي: "ما نعتمد عليه، بالطبع، هو الوصول إلى نقطة حيث نحصل على رسالة من الرئيس أردوغان مفادها أنه سيكون هناك ما يمكن أن تسميه ضوءًا أخضر... رسالة مفادها أن عملية التصديق في البرلمان التركي يمكن أن تبدأ"، وفق "أسوشيتد برس".
وأعاقت تركيا انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، قائلة إن ستوكهولم بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لقمع المسلحين الأكراد والجماعات الأخرى التي تعتبرها أنقرة تهديدات لأمنها القومي.
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وأثارت الاحتجاجات المناهضة لتركيا والمناهضة للإسلام في ستوكهولم الشكوك في إمكانية التوصل إلى اتفاق قبل قمة الحلف.
وقال بيلستروم إن السويد أوفت بالتزاماتها في الاتفاق الثلاثي الذي وقعته مع فنلندا وتركيا في قمة الناتو العام الماضي في مدريد.
ويتعين على السويد الحصول على موافقة جميع الأعضاء في الناتو بما في ذلك تركيا للانضمام إلى الحلف.
وتقدمت السويد وفنلندا بطلب للحصول على عضوية الناتو، العام الماضي، بينما انضمت فنلندا في أبريل/نيسان من هذا العام.
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