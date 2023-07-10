https://sputnikarabic.ae/20230710/مؤتمر-صحفي-لوزير-الخارجية-الروسي-عقب-اجتماعه-مع-وزراء-خارجية-دول-مجلس-التعاون-الخليجي-1078918337.html
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي عقب اجتماعه مع وزراء مجلس التعاون الخليجي
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي عقب اجتماعه مع وزراء مجلس التعاون الخليجي
يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مؤتمرا صحفيا حول نتائج الجولة السادسة من الحوار الاستراتيجي بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي على مستوى وزراء... 10.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-10T13:26+0000
2023-07-10T13:26+0000
2023-07-10T14:00+0000
روسيا
العالم العربي
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وأكد لافروف أن جهود الأمم المتحدة لتنفيذ الجزء الروسي من "اتفاق الحبوب" في اسطنبول لم تسفر عن أي نتائج.وقال: "أما بالنسبة للجزء الروسي من هذه الحزمة ("صفقة الحبوب"- محرر)، فلم يتم تنفيذها على الإطلاق في أي من نقاطها. لقد سمعنا منذ عدة أشهر من ممثلي الأمانة العامة للأمم المتحدة، الأمين العام ونوابه، أنهم يبذلون جهدًا لا يُصدق، هذه الجهود المذهلة لم تسفر عن أي نتيجة على الإطلاق".وأشار لافروف إلى أن روسيا مستعدة لتلبية الاحتياجات الإضافية للشركاء العرب في الحبوب، ولا توجد عقبات أمام ذلك.وقال: "كنا نبيع الحبوب وما زلنا نبيعها، ونفي بجميع التزاماتنا دون استثناء، ومستعدون لتلبية جميع الاحتياجات بما في ذلك الاحتياجات الإضافية لشركائنا العرب، ولا توجد عقبات أمام ذلك".
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مؤتمر صحفي لوزير الخارجي الروسي سيرغي لافروف عقب اجتماع وزراء خارجية روسيا ودول الخليج العربي
مؤتمر صحفي لوزير الخارجي الروسي سيرغي لافروف عقب اجتماع وزراء خارجية روسيا ودول الخليج العربي
2023-07-10T13:26+0000
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سبوتنيك عربي
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روسيا, العالم العربي, видео
روسيا, العالم العربي, видео
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي عقب اجتماعه مع وزراء مجلس التعاون الخليجي
13:26 GMT 10.07.2023 (تم التحديث: 14:00 GMT 10.07.2023) تابعنا عبر
يتبع
يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مؤتمرا صحفيا حول نتائج الجولة السادسة من الحوار الاستراتيجي بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي على مستوى وزراء الخارجية في موسكو، اليوم الاثنين 10 يوليو/تموز.
وأكد لافروف أن جهود الأمم المتحدة لتنفيذ الجزء الروسي من "اتفاق الحبوب" في اسطنبول لم تسفر عن أي نتائج.
وقال: "أما بالنسبة للجزء الروسي من هذه الحزمة ("صفقة الحبوب"- محرر)، فلم يتم تنفيذها على الإطلاق في أي من نقاطها. لقد سمعنا منذ عدة أشهر من ممثلي الأمانة العامة للأمم المتحدة، الأمين العام ونوابه، أنهم يبذلون جهدًا لا يُصدق، هذه الجهود المذهلة لم تسفر عن أي نتيجة على الإطلاق".
وأشار لافروف إلى أن روسيا مستعدة لتلبية الاحتياجات الإضافية للشركاء العرب في الحبوب، ولا توجد عقبات أمام ذلك.
وقال: "كنا نبيع الحبوب وما زلنا نبيعها، ونفي بجميع التزاماتنا دون استثناء، ومستعدون لتلبية جميع الاحتياجات بما في ذلك الاحتياجات الإضافية لشركائنا العرب، ولا توجد عقبات أمام ذلك".