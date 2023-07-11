https://sputnikarabic.ae/20230711/إعلام-البيان-الختامي-للناتو-لن-يتضمن-انضمام-أوكرانيا-إلى-الحلف-1078947754.html

إعلام: البيان الختامي للناتو لن يتضمن انضمام أوكرانيا إلى الحلف

إعلام: البيان الختامي للناتو لن يتضمن انضمام أوكرانيا إلى الحلف

ذكرت وسائل إعلام ألمانية بناءً على وثيقة مسربة، أن مسودة البيان الختامي لحلف الناتو، الذي سيتم نشره بعد القمة في فيلنيوس، يحتوي على مطالب من كييف، لكنه لا يشير... 11.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-11T12:47+0000

2023-07-11T12:47+0000

2023-07-11T12:47+0000

العالم

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وجاء في بيان الصحيفة الألمانية، الذي لا يزال من الممكن تعديله، أن "النسخة الحالية من الوثيقة تنص على أن مستقبل أوكرانيا في "الناتو"، هو وعد تم قطعه في قمة بوخارست في عام 2008. ولكن لم يتم الحديث عن جدول زمني لوقت الدخول".وفقًا للصحيفة، تنص المسودة على أنه لا يمكن دعوة أوكرانيا إلا إذا وافق أعضاء التحالف على استيفاء جميع الشروط لذلك.تشير الوثيقة أيضًا إلى أن كييف، وتحت إشراف وزراء خارجية دول الناتو، يجب أن تستمر في تنفيذ الإصلاحات في مجال الديمقراطية وقابلية التشغيل البيني مع الناتو، هذه المتطلبات أساسية ولا تحتوي على خطوات وأطر زمنية محددة.وجاء في الجملة الأخيرة من البيان: "نحن على استعداد لتوجيه دعوة إلى أوكرانيا إذا وافق جميع الحلفاء على تلبية الشروط".وفي يوم السبت، أفادت وسائل إعلام غربية، عن مصدر في حلف شمال الأطلسي قوله، إن ألمانيا ستدعو في قمة الناتو المزمع عقدها في فيلنيوس، يومي 11 و12 يوليو/ تموز الجاري، إلى تأجيل انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو، بسبب مخاوف من أن تؤدي العضوية الفورية إلى حرب مع روسيا.كما أشار المصدر إلى أن ألمانيا ستستغل قمة فيلنيوس لحث الأعضاء الآخرين في الحلف على التركيز على تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا، وليس على مقترحات الانضمام إلى الناتو.وفي وقت سابق، أعلن الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، مشاركة الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في الاجتماع الأول لمجلس أوكرانيا الناتو، الذي سيعقد على هامش قمة الناتو، كما قال إن الناتو يجب عليه أن يوافق في قمة فيلنيوس على خطة من ثلاث نقاط من شأنها أن تقرب انضمام أوكرانيا إلى الحلف.

https://sputnikarabic.ae/20230709/إعلام-ألمانيا-ستدعو-لتأجيل-انضمام-أوكرانيا-للناتو-في-قمة-فيلنيوس-1078872952.html

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