عربي
https://sputnikarabic.ae/20230711/إعلام-البيان-الختامي-للناتو-لن-يتضمن-انضمام-أوكرانيا-إلى-الحلف-1078947754.html
إعلام: البيان الختامي للناتو لن يتضمن انضمام أوكرانيا إلى الحلف
إعلام: البيان الختامي للناتو لن يتضمن انضمام أوكرانيا إلى الحلف
ذكرت وسائل إعلام ألمانية بناءً على وثيقة مسربة، أن مسودة البيان الختامي لحلف الناتو، الذي سيتم نشره بعد القمة في فيلنيوس، يحتوي على مطالب من كييف، لكنه لا يشير... 11.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-11T12:47+0000
2023-07-11T12:47+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/14/1062457458_192:0:2967:1561_1920x0_80_0_0_c761ed22bd861ddee1845c752ea38af4.jpg
وجاء في بيان الصحيفة الألمانية، الذي لا يزال من الممكن تعديله، أن "النسخة الحالية من الوثيقة تنص على أن مستقبل أوكرانيا في "الناتو"، هو وعد تم قطعه في قمة بوخارست في عام 2008. ولكن لم يتم الحديث عن جدول زمني لوقت الدخول".وفقًا للصحيفة، تنص المسودة على أنه لا يمكن دعوة أوكرانيا إلا إذا وافق أعضاء التحالف على استيفاء جميع الشروط لذلك.تشير الوثيقة أيضًا إلى أن كييف، وتحت إشراف وزراء خارجية دول الناتو، يجب أن تستمر في تنفيذ الإصلاحات في مجال الديمقراطية وقابلية التشغيل البيني مع الناتو، هذه المتطلبات أساسية ولا تحتوي على خطوات وأطر زمنية محددة.وجاء في الجملة الأخيرة من البيان: "نحن على استعداد لتوجيه دعوة إلى أوكرانيا إذا وافق جميع الحلفاء على تلبية الشروط".وفي يوم السبت، أفادت وسائل إعلام غربية، عن مصدر في حلف شمال الأطلسي قوله، إن ألمانيا ستدعو في قمة الناتو المزمع عقدها في فيلنيوس، يومي 11 و12 يوليو/ تموز الجاري، إلى تأجيل انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو، بسبب مخاوف من أن تؤدي العضوية الفورية إلى حرب مع روسيا.كما أشار المصدر إلى أن ألمانيا ستستغل قمة فيلنيوس لحث الأعضاء الآخرين في الحلف على التركيز على تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا، وليس على مقترحات الانضمام إلى الناتو.وفي وقت سابق، أعلن الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، مشاركة الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في الاجتماع الأول لمجلس أوكرانيا الناتو، الذي سيعقد على هامش قمة الناتو، كما قال إن الناتو يجب عليه أن يوافق في قمة فيلنيوس على خطة من ثلاث نقاط من شأنها أن تقرب انضمام أوكرانيا إلى الحلف.
https://sputnikarabic.ae/20230709/إعلام-ألمانيا-ستدعو-لتأجيل-انضمام-أوكرانيا-للناتو-في-قمة-فيلنيوس-1078872952.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/14/1062457458_886:0:2967:1561_1920x0_80_0_0_ede6383432c64698532a47059ca643c0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

إعلام: البيان الختامي للناتو لن يتضمن انضمام أوكرانيا إلى الحلف

12:47 GMT 11.07.2023
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الانتقال إلى بنك الصورشعار حلف شمال الأطلسي
شعار حلف شمال الأطلسي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2023
© Sputnik . Алексей Витвицкий
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
ذكرت وسائل إعلام ألمانية بناءً على وثيقة مسربة، أن مسودة البيان الختامي لحلف الناتو، الذي سيتم نشره بعد القمة في فيلنيوس، يحتوي على مطالب من كييف، لكنه لا يشير إلى الإطار الزمني والتفاصيل الخاصة بقبول أوكرانيا المحتمل كعضو في الناتو.
وجاء في بيان الصحيفة الألمانية، الذي لا يزال من الممكن تعديله، أن "النسخة الحالية من الوثيقة تنص على أن مستقبل أوكرانيا في "الناتو"، هو وعد تم قطعه في قمة بوخارست في عام 2008. ولكن لم يتم الحديث عن جدول زمني لوقت الدخول".
وفقًا للصحيفة، تنص المسودة على أنه لا يمكن دعوة أوكرانيا إلا إذا وافق أعضاء التحالف على استيفاء جميع الشروط لذلك.
تشير الوثيقة أيضًا إلى أن كييف، وتحت إشراف وزراء خارجية دول الناتو، يجب أن تستمر في تنفيذ الإصلاحات في مجال الديمقراطية وقابلية التشغيل البيني مع الناتو، هذه المتطلبات أساسية ولا تحتوي على خطوات وأطر زمنية محددة.
وجاء في الجملة الأخيرة من البيان: "نحن على استعداد لتوجيه دعوة إلى أوكرانيا إذا وافق جميع الحلفاء على تلبية الشروط".
المستشار الألماني، أولاف شولتس - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: ألمانيا ستدعو لتأجيل انضمام أوكرانيا للناتو في قمة فيلنيوس
9 يوليو, 01:47 GMT
وفي يوم السبت، أفادت وسائل إعلام غربية، عن مصدر في حلف شمال الأطلسي قوله، إن ألمانيا ستدعو في قمة الناتو المزمع عقدها في فيلنيوس، يومي 11 و12 يوليو/ تموز الجاري، إلى تأجيل انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو، بسبب مخاوف من أن تؤدي العضوية الفورية إلى حرب مع روسيا.
كما أشار المصدر إلى أن ألمانيا ستستغل قمة فيلنيوس لحث الأعضاء الآخرين في الحلف على التركيز على تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا، وليس على مقترحات الانضمام إلى الناتو.
وفي وقت سابق، أعلن الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، مشاركة الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في الاجتماع الأول لمجلس أوكرانيا الناتو، الذي سيعقد على هامش قمة الناتو، كما قال إن الناتو يجب عليه أن يوافق في قمة فيلنيوس على خطة من ثلاث نقاط من شأنها أن تقرب انضمام أوكرانيا إلى الحلف.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы чеченского отряда Ахмат в Золотом-2 и Камышевахе в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:18 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع9 يوليو, 12:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала