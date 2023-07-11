https://sputnikarabic.ae/20230711/إندونيسيا-تحتجز-ناقلة-ترفع-علم-إيران-1078935280.html
إندونيسيا تحتجز ناقلة ترفع علم إيران
إندونيسيا تحتجز ناقلة ترفع علم إيران
قال خفر السواحل الإندونيسي، اليوم الثلاثاء، إنه احتجز ناقلة ترفع علم إيران للاشتباه في نقلها نفطاً بطريقة غير قانونية. 11.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-11T03:43+0000
2023-07-11T03:43+0000
2023-07-11T03:43+0000
العالم
ناقلة نفط
أخبار إيران
أخبار إندونيسيا
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وأضاف في بيان أن السفينة (أرمان 114) كانت تحمل 272.569 طناً من النفط الخام الخفيف ويشتبه بأنها كانت تنقل النفط إلى سفينة أخرى دون تصريح.وأفاد خفر السواحل بأنه احتجز السفينة بعد أن شوهدت وهي تنقل النفط إلى السفينة (ستينوس) التي ترفع علم الكاميرون، وفقا لوسائل إعلام غربية.وقال إن السفينة يُشتبه أيضا في انتهاكها لوائح بحرية أخرى، مثل الإبحار بلا علم والعمل دون تصريح من ميناء.
https://sputnikarabic.ae/20230710/الخارجية-الإيرانية-زيارة-رئيسي-إلى-السعودية-يمكن-إجراؤها-في-فترة-زمنية-مناسبة-1078928975.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, ناقلة نفط, أخبار إيران, أخبار إندونيسيا
العالم, ناقلة نفط, أخبار إيران, أخبار إندونيسيا
إندونيسيا تحتجز ناقلة ترفع علم إيران
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قال خفر السواحل الإندونيسي، اليوم الثلاثاء، إنه احتجز ناقلة ترفع علم إيران للاشتباه في نقلها نفطاً بطريقة غير قانونية.
وأضاف في بيان أن السفينة (أرمان 114) كانت تحمل 272.569 طناً من النفط الخام الخفيف ويشتبه بأنها كانت تنقل النفط إلى سفينة أخرى دون تصريح.
وأفاد خفر السواحل بأنه احتجز السفينة بعد أن شوهدت وهي تنقل النفط إلى السفينة
(ستينوس) التي ترفع علم الكاميرون، وفقا لوسائل إعلام غربية.
وقال إن السفينة يُشتبه أيضا في انتهاكها لوائح بحرية أخرى، مثل الإبحار بلا علم والعمل دون تصريح من ميناء.