عربي
https://sputnikarabic.ae/20230711/إندونيسيا-تحتجز-ناقلة-ترفع-علم-إيران-1078935280.html
إندونيسيا تحتجز ناقلة ترفع علم إيران
إندونيسيا تحتجز ناقلة ترفع علم إيران
قال خفر السواحل الإندونيسي، اليوم الثلاثاء، إنه احتجز ناقلة ترفع علم إيران للاشتباه في نقلها نفطاً بطريقة غير قانونية. 11.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-11T03:43+0000
2023-07-11T03:43+0000
العالم
ناقلة نفط
أخبار إيران
أخبار إندونيسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/0b/1066286589_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_db5d3b9817865c95fbc49a6ab66f7123.jpg
وأضاف في بيان أن السفينة (أرمان 114) كانت تحمل 272.569 طناً من النفط الخام الخفيف ويشتبه بأنها كانت تنقل النفط إلى سفينة أخرى دون تصريح.وأفاد خفر السواحل بأنه احتجز السفينة بعد أن شوهدت وهي تنقل النفط إلى السفينة (ستينوس) التي ترفع علم الكاميرون، وفقا لوسائل إعلام غربية.وقال إن السفينة يُشتبه أيضا في انتهاكها لوائح بحرية أخرى، مثل الإبحار بلا علم والعمل دون تصريح من ميناء.
https://sputnikarabic.ae/20230710/الخارجية-الإيرانية-زيارة-رئيسي-إلى-السعودية-يمكن-إجراؤها-في-فترة-زمنية-مناسبة-1078928975.html
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/0b/1066286589_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_edc063afca4ce0a2ec58a3b11a7e015d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, ناقلة نفط, أخبار إيران, أخبار إندونيسيا
العالم, ناقلة نفط, أخبار إيران, أخبار إندونيسيا

إندونيسيا تحتجز ناقلة ترفع علم إيران

03:43 GMT 11.07.2023
© AFP 2023 / CHAIDEER MAHYUDDINالجيش الإندونيسي
الجيش الإندونيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2023
© AFP 2023 / CHAIDEER MAHYUDDIN
تابعنا عبرTelegramNabd
قال خفر السواحل الإندونيسي، اليوم الثلاثاء، إنه احتجز ناقلة ترفع علم إيران للاشتباه في نقلها نفطاً بطريقة غير قانونية.
وأضاف في بيان أن السفينة (أرمان 114) كانت تحمل 272.569 طناً من النفط الخام الخفيف ويشتبه بأنها كانت تنقل النفط إلى سفينة أخرى دون تصريح.
وأفاد خفر السواحل بأنه احتجز السفينة بعد أن شوهدت وهي تنقل النفط إلى السفينة (ستينوس) التي ترفع علم الكاميرون، وفقا لوسائل إعلام غربية.
,وصول الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2023
الخارجية الإيرانية: زيارة رئيسي إلى السعودية يمكن إجراؤها في فترة زمنية مناسبة
أمس, 16:40 GMT
وقال إن السفينة يُشتبه أيضا في انتهاكها لوائح بحرية أخرى، مثل الإبحار بلا علم والعمل دون تصريح من ميناء.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع9 يوليو, 12:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала