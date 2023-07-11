https://sputnikarabic.ae/20230711/إندونيسيا-تحتجز-ناقلة-ترفع-علم-إيران-1078935280.html

إندونيسيا تحتجز ناقلة ترفع علم إيران

إندونيسيا تحتجز ناقلة ترفع علم إيران

قال خفر السواحل الإندونيسي، اليوم الثلاثاء، إنه احتجز ناقلة ترفع علم إيران للاشتباه في نقلها نفطاً بطريقة غير قانونية. 11.07.2023, سبوتنيك عربي

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وأضاف في بيان أن السفينة (أرمان 114) كانت تحمل 272.569 طناً من النفط الخام الخفيف ويشتبه بأنها كانت تنقل النفط إلى سفينة أخرى دون تصريح.وأفاد خفر السواحل بأنه احتجز السفينة بعد أن شوهدت وهي تنقل النفط إلى السفينة (ستينوس) التي ترفع علم الكاميرون، وفقا لوسائل إعلام غربية.وقال إن السفينة يُشتبه أيضا في انتهاكها لوائح بحرية أخرى، مثل الإبحار بلا علم والعمل دون تصريح من ميناء.

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