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https://sputnikarabic.ae/20230710/الخارجية-الإيرانية-زيارة-رئيسي-إلى-السعودية-يمكن-إجراؤها-في-فترة-زمنية-مناسبة-1078928975.html
الخارجية الإيرانية: زيارة رئيسي إلى السعودية يمكن إجراؤها في فترة زمنية مناسبة
الخارجية الإيرانية: زيارة رئيسي إلى السعودية يمكن إجراؤها في فترة زمنية مناسبة
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، مجددا عن تلقي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، دعوة رسمية لزيارة المملكة العربية السعودية. 10.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-10T16:40+0000
2023-07-10T16:40+0000
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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفي، إن "الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز، وجه دعوة سمية للرئيس إبراهيم رئيسي، لزيارة بلاده ويمكن إجراء هذه الزیارة في فترة زمنية مناسبة"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.أضاف كنعاني، أنه "تم تعيين سفراء البلدين، واتفق الجانبان على ذلك وتسير عملية العلاقات على الطريق الصحيح والجيد وتتبع بروتوكولها الطبيعي الخاص".يذكر أن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، قام بزيارة العاصمة الإيرانية طهران مؤخرا، بهدف إجراء مباحثات مع كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.وكانت وزارة الخارجية الإيرانية اعتبرت زيارة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى طهران، حلقة أخرى من نجاح سياسة الحكومة المبدئية التي تقوم على حسن الجوار.وفتحت السفارة الإيرانية في السعودية أبوابها بعد 7 سنوات من الإغلاق، وذلك بعد توقيع اتفاق بين الرياض وطهران لاستئناف العلاقات برعاية صينية.وحضر ممثلون عن وزارتي الخارجية السعودية والإيرانية الافتتاح في مقر السفارة الإيرانية الذي كان مغلقا لسنوات.وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أن طهران عينت المساعد السابق لوزير الخارجية الإيرانية للشؤون الخليجية علي رضا عنايتي سفيرا لدى المملكة العربية السعودية.واتفقت إيران والسعودية، في مارس/ آذار الماضي، على إعادة العلاقات بين القوتين الإقليميتين، بعد قطعها عام 2016.
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إيران, أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم, السعودية, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, إبراهيم رئيسي, الأخبار, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم, السعودية, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, إبراهيم رئيسي, الأخبار, العالم

الخارجية الإيرانية: زيارة رئيسي إلى السعودية يمكن إجراؤها في فترة زمنية مناسبة

16:40 GMT 10.07.2023
© AFP 2023 / -,وصول الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا
,وصول الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2023
© AFP 2023 / -
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أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، مجددا عن تلقي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، دعوة رسمية لزيارة المملكة العربية السعودية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفي، إن "الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز، وجه دعوة سمية للرئيس إبراهيم رئيسي، لزيارة بلاده ويمكن إجراء هذه الزیارة في فترة زمنية مناسبة"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.
أضاف كنعاني، أنه "تم تعيين سفراء البلدين، واتفق الجانبان على ذلك وتسير عملية العلاقات على الطريق الصحيح والجيد وتتبع بروتوكولها الطبيعي الخاص".
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يذكر أن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، قام بزيارة العاصمة الإيرانية طهران مؤخرا، بهدف إجراء مباحثات مع كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية اعتبرت زيارة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى طهران، حلقة أخرى من نجاح سياسة الحكومة المبدئية التي تقوم على حسن الجوار.
وفتحت السفارة الإيرانية في السعودية أبوابها بعد 7 سنوات من الإغلاق، وذلك بعد توقيع اتفاق بين الرياض وطهران لاستئناف العلاقات برعاية صينية.
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وحضر ممثلون عن وزارتي الخارجية السعودية والإيرانية الافتتاح في مقر السفارة الإيرانية الذي كان مغلقا لسنوات.
وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أن طهران عينت المساعد السابق لوزير الخارجية الإيرانية للشؤون الخليجية علي رضا عنايتي سفيرا لدى المملكة العربية السعودية.
واتفقت إيران والسعودية، في مارس/ آذار الماضي، على إعادة العلاقات بين القوتين الإقليميتين، بعد قطعها عام 2016.
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