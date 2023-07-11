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ارتفاع احتياطي تركيا من النقد الأجنبي إلى 108.6 مليار دولار
ارتفاع احتياطي تركيا من النقد الأجنبي إلى 108.6 مليار دولار
أعلن وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حجم احتياطي النقد الأجنبي في البلاد إلى 108.6 مليار دولار أمريكي في نهاية يونيو/ حزيران... 11.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-11T19:23+0000
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وقال شيمشك، في تغريدة على "تويتر": "ارتفع احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي، الذي كان 98.5 دولار في 26 مايو/ أيار الماضي إلى 108.6 مليار دولار في 30 يونيو الماضي".وأضاف: "تحسن صافي احتياطي النقد الأجنبي بمقدار 14.2 مليار دولار في الفترة نفسها".وكان صافي احتياطيات النقد الأجنبي في البنك المركزي التركي، انخفض في أوائل شهر يونيو، إلى مستويات غير مسبوقة.وأظهرت بيانات رسمية أن احتياطيات النقد الأجنبي في البنك المركزي التركي انخفضت إلى "- 5.7 مليار دولار"، وهو أدنى مستوى مسجل على الإطلاق.يشار إلى أن صافي الاحتياطيات بالمركزي التركي هبط بأكثر من 33 مليار دولار منذ نهاية 2022.ويعتزم وزير المالية التركي شيمشك ورئيسة البنك المركزي حفيظة غاية أركان إجراء زيارة إلى السعودية، وذلك بعد زيارة مماثلة قام بها إلى الإمارات وقطر في إطار جذب الاستثمارات إلى البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230621/ضمن-رؤيته-لـقرن-تركيا-أردوغان-سنجعل-بلادنا-بين-أكبر-10-اقتصادات-حول-العالم-1078354258.html
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أخبار تركيا اليوم, اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
ارتفاع احتياطي تركيا من النقد الأجنبي إلى 108.6 مليار دولار
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أعلن وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حجم احتياطي النقد الأجنبي في البلاد إلى 108.6 مليار دولار أمريكي في نهاية يونيو/ حزيران الماضي.
وقال شيمشك، في تغريدة على "تويتر": "ارتفع احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي، الذي كان 98.5 دولار في 26 مايو/ أيار الماضي إلى 108.6 مليار دولار في 30 يونيو الماضي".
وأضاف: "تحسن صافي احتياطي النقد الأجنبي بمقدار 14.2 مليار دولار في الفترة نفسها".
وكان صافي احتياطيات النقد الأجنبي
في البنك المركزي التركي، انخفض في أوائل شهر يونيو، إلى مستويات غير مسبوقة.
وأظهرت بيانات رسمية أن احتياطيات النقد الأجنبي في البنك المركزي التركي انخفضت إلى "- 5.7 مليار دولار"، وهو أدنى مستوى مسجل على الإطلاق.
يشار إلى أن صافي الاحتياطيات بالمركزي التركي هبط بأكثر من 33 مليار دولار منذ نهاية 2022.
ويعتزم وزير المالية التركي شيمشك
ورئيسة البنك المركزي حفيظة غاية أركان إجراء زيارة إلى السعودية، وذلك بعد زيارة مماثلة قام بها إلى الإمارات وقطر في إطار جذب الاستثمارات إلى البلاد.