https://sputnikarabic.ae/20230711/الرئيس-الليتواني-يحث-الناتو-على-بناء-قواعد-عسكرية-بالقرب-من-الحدود-مع-روسيا-1078935153.html
الرئيس الليتواني يحث الناتو على بناء قواعد عسكرية بالقرب من الحدود مع روسيا
الرئيس الليتواني يحث الناتو على بناء قواعد عسكرية بالقرب من الحدود مع روسيا
أفادت وسائل إعلام بريطانية، يوم الاثنين، أن الرئيس الليتواني جيتاناس ناوسيدا يعتقد أن على الناتو أن يتخلى عن قيوده على إنشاء قواعد عسكرية دائمة بالقرب من... 11.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-11T02:54+0000
2023-07-11T02:54+0000
2023-07-11T02:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ليتوانيا
الناتو
روسيا
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وأضاف الرئيس الليتواني، أنه يتعين على الناتو الاعتراف بالقانون التأسيسي لحلف الناتو وروسيا لعام 1997 بأنه "ميت" بسبب نشر أسلحة نووية روسية في بيلاروسيا، حسب قوله.تم التوقيع على القانون التأسيسي للعلاقات والتعاون والأمن المتبادلين من قبل روسيا وحلف شمال الأطلسي في باريس في 27 مايو 1997.حددت ورقة السياسة التزامات روسيا وحلف الناتو في المجالات الرئيسية والمعايير وآليات التفاعل بينهما.وركز الاتفاق على التخفيضات في القوة العسكرية وعدد الأسلحة الفتاكة وهيكل أمني جديد كان من المفترض أن يحل محل نظام العالم ثنائي القطب. كما اتفق الطرفان على السيطرة على تقليص القدرات الهجومية وتعزيز التعاون الأمني.
https://sputnikarabic.ae/20230711/سفارة-موسكو-في-واشنطن-العلاقات-بين-روسيا-والغرب-تتجه-نحو-السيناريو-الأكثر-سلبية--عاجل-1078934761.html
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ليتوانيا, الناتو, روسيا
الرئيس الليتواني يحث الناتو على بناء قواعد عسكرية بالقرب من الحدود مع روسيا
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أفادت وسائل إعلام بريطانية، يوم الاثنين، أن الرئيس الليتواني جيتاناس ناوسيدا يعتقد أن على الناتو أن يتخلى عن قيوده على إنشاء قواعد عسكرية دائمة بالقرب من الحدود مع روسيا.
وأضاف الرئيس الليتواني، أنه يتعين على الناتو الاعتراف بالقانون التأسيسي لحلف الناتو وروسيا لعام 1997 بأنه "ميت" بسبب نشر أسلحة نووية روسية في بيلاروسيا، حسب قوله.
بالإضافة إلى ذلك، دعا نوسيدا حلفاء الناتو إلى الإسراع في زيادة إنفاقهم العسكري بسبب "الوضع الهش والخطير للغاية"، على حد تعبيره.
تم التوقيع على القانون التأسيسي للعلاقات والتعاون والأمن المتبادلين من قبل روسيا وحلف شمال الأطلسي في باريس في 27 مايو 1997.
حددت ورقة السياسة التزامات روسيا وحلف الناتو في المجالات الرئيسية والمعايير وآليات التفاعل بينهما.
وركز الاتفاق على التخفيضات في القوة العسكرية وعدد الأسلحة الفتاكة وهيكل أمني جديد كان من المفترض أن يحل محل نظام العالم ثنائي القطب. كما اتفق الطرفان على السيطرة على تقليص القدرات الهجومية وتعزيز التعاون الأمني.