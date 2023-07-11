https://sputnikarabic.ae/20230711/الرئيس-الليتواني-يحث-الناتو-على-بناء-قواعد-عسكرية-بالقرب-من-الحدود-مع-روسيا-1078935153.html

الرئيس الليتواني يحث الناتو على بناء قواعد عسكرية بالقرب من الحدود مع روسيا

الرئيس الليتواني يحث الناتو على بناء قواعد عسكرية بالقرب من الحدود مع روسيا

أفادت وسائل إعلام بريطانية، يوم الاثنين، أن الرئيس الليتواني جيتاناس ناوسيدا يعتقد أن على الناتو أن يتخلى عن قيوده على إنشاء قواعد عسكرية دائمة بالقرب من... 11.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-11T02:54+0000

2023-07-11T02:54+0000

2023-07-11T02:54+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

ليتوانيا

الناتو

روسيا

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وأضاف الرئيس الليتواني، أنه يتعين على الناتو الاعتراف بالقانون التأسيسي لحلف الناتو وروسيا لعام 1997 بأنه "ميت" بسبب نشر أسلحة نووية روسية في بيلاروسيا، حسب قوله.تم التوقيع على القانون التأسيسي للعلاقات والتعاون والأمن المتبادلين من قبل روسيا وحلف شمال الأطلسي في باريس في 27 مايو 1997.حددت ورقة السياسة التزامات روسيا وحلف الناتو في المجالات الرئيسية والمعايير وآليات التفاعل بينهما.وركز الاتفاق على التخفيضات في القوة العسكرية وعدد الأسلحة الفتاكة وهيكل أمني جديد كان من المفترض أن يحل محل نظام العالم ثنائي القطب. كما اتفق الطرفان على السيطرة على تقليص القدرات الهجومية وتعزيز التعاون الأمني.

https://sputnikarabic.ae/20230711/سفارة-موسكو-في-واشنطن-العلاقات-بين-روسيا-والغرب-تتجه-نحو-السيناريو-الأكثر-سلبية--عاجل-1078934761.html

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ليتوانيا, الناتو, روسيا