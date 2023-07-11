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Подготовка специалистов инженерных войск для работы в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230711/الرئيس-الليتواني-يحث-الناتو-على-بناء-قواعد-عسكرية-بالقرب-من-الحدود-مع-روسيا-1078935153.html
الرئيس الليتواني يحث الناتو على بناء قواعد عسكرية بالقرب من الحدود مع روسيا
الرئيس الليتواني يحث الناتو على بناء قواعد عسكرية بالقرب من الحدود مع روسيا
أفادت وسائل إعلام بريطانية، يوم الاثنين، أن الرئيس الليتواني جيتاناس ناوسيدا يعتقد أن على الناتو أن يتخلى عن قيوده على إنشاء قواعد عسكرية دائمة بالقرب من... 11.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-11T02:54+0000
2023-07-11T02:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ليتوانيا
الناتو
روسيا
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وأضاف الرئيس الليتواني، أنه يتعين على الناتو الاعتراف بالقانون التأسيسي لحلف الناتو وروسيا لعام 1997 بأنه "ميت" بسبب نشر أسلحة نووية روسية في بيلاروسيا، حسب قوله.تم التوقيع على القانون التأسيسي للعلاقات والتعاون والأمن المتبادلين من قبل روسيا وحلف شمال الأطلسي في باريس في 27 مايو 1997.حددت ورقة السياسة التزامات روسيا وحلف الناتو في المجالات الرئيسية والمعايير وآليات التفاعل بينهما.وركز الاتفاق على التخفيضات في القوة العسكرية وعدد الأسلحة الفتاكة وهيكل أمني جديد كان من المفترض أن يحل محل نظام العالم ثنائي القطب. كما اتفق الطرفان على السيطرة على تقليص القدرات الهجومية وتعزيز التعاون الأمني.
https://sputnikarabic.ae/20230711/سفارة-موسكو-في-واشنطن-العلاقات-بين-روسيا-والغرب-تتجه-نحو-السيناريو-الأكثر-سلبية--عاجل-1078934761.html
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ليتوانيا, الناتو, روسيا
ليتوانيا, الناتو, روسيا

الرئيس الليتواني يحث الناتو على بناء قواعد عسكرية بالقرب من الحدود مع روسيا

02:54 GMT 11.07.2023
© AFP 2023 / Angela Weissالرئيس الليتواني جيتاناس ناوسيدا يلقي كلمة أمام الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في 20 سبتمبر 2022.
الرئيس الليتواني جيتاناس ناوسيدا يلقي كلمة أمام الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في 20 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2023
© AFP 2023 / Angela Weiss
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أفادت وسائل إعلام بريطانية، يوم الاثنين، أن الرئيس الليتواني جيتاناس ناوسيدا يعتقد أن على الناتو أن يتخلى عن قيوده على إنشاء قواعد عسكرية دائمة بالقرب من الحدود مع روسيا.
وأضاف الرئيس الليتواني، أنه يتعين على الناتو الاعتراف بالقانون التأسيسي لحلف الناتو وروسيا لعام 1997 بأنه "ميت" بسبب نشر أسلحة نووية روسية في بيلاروسيا، حسب قوله.

بالإضافة إلى ذلك، دعا نوسيدا حلفاء الناتو إلى الإسراع في زيادة إنفاقهم العسكري بسبب "الوضع الهش والخطير للغاية"، على حد تعبيره.

تم التوقيع على القانون التأسيسي للعلاقات والتعاون والأمن المتبادلين من قبل روسيا وحلف شمال الأطلسي في باريس في 27 مايو 1997.
السفارة الروسية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2023
سفارة موسكو في واشنطن: العلاقات بين روسيا والغرب تتجه نحو السيناريو الأكثر سلبية
00:15 GMT
حددت ورقة السياسة التزامات روسيا وحلف الناتو في المجالات الرئيسية والمعايير وآليات التفاعل بينهما.
وركز الاتفاق على التخفيضات في القوة العسكرية وعدد الأسلحة الفتاكة وهيكل أمني جديد كان من المفترض أن يحل محل نظام العالم ثنائي القطب. كما اتفق الطرفان على السيطرة على تقليص القدرات الهجومية وتعزيز التعاون الأمني.
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